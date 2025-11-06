יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:11
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

"אין עוד הרבה לאן לרדת": אייאקס תחת אש

ההולנדים במקום האחרון מתוך 36 קבוצות באלופות אחרי 0:3 לגלאטסראיי, בהולנד ביקרו: "מביך". קלאסן בראיון בו היה שבור: "זה לא זה, חייבים להשתפר"

|
שחקני אייאקס שבורים (IMAGO)
שחקני אייאקס שבורים (IMAGO)

מצבה של אייאקס רק הולך ומדרדר משבוע לשבוע. ההולנדים נותרו ללא נקודה ועם תבוסה אחר תבוסה בליגת האלופות גם אתמול (רביעי), אחרי שנכנעו 3:0 ביוהאן קרויף ארנה נגד גלאטסראיי, וזה רק נהיה יותר קשה וקשה להאמין שהמאמן ג’ון הייטינחה יסיים את העונה הזו כמאמן הקבוצה. אוסקר גלוך שיחק 90 דקות במפגש.

תאמינו או לא, אבל אייאקס במקום האחרון מתוך 36 קבוצות (!) בליגת האלופות בשלב בליגה, כאשר היא עם ארבעה הפסדים ויחס שערים נורא של שער אחד ו-14 ספיגות. בהולנד קטלו את המארחת: “מביך, אין עוד הרבה לאן לרדת”, כתבו ב’ספורט ניוז’ המקומי.

הקפטן דייבי קלאסן סיפק ראיון בו היה נראה שבור לגמרי: “זה פשוט לא זה, אנחנו לא מספיק טובים. אולי כאן ל-10 דקות או 15 דקות, אבל זה לא זה. אנחנו לא מצליחים לשלוט במשחקים, פה פגשנו קבוצה טובה מאוד, אבל זה קורה לנו גם מול קבוצות משמעותית פחות טובות. האם יש תקווה? נעשה מה שאנחנו יכולים”.

הפרשן ההולנדי יורו מולדר אמר: “צוות האימון אחראי על המצב, הם חייבים לדאוג שהקבוצה תשתפר. כשהקפטן שלך בא ואומר דברים כאלו קשים, זה מסר לכולם, לשחקנים, להנהלה, למאמנים, לכולם. הוא נתן חתיכת הצהרה. כל מה שהוא אמר נכון, הקבוצה לא משחקת טוב בכלל, ולא רואים אור בקצה המנהרה כרגע”.

