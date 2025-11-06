"אין עוד הרבה לאן לרדת": אייאקס תחת אש

מצבה של אייאקס רק הולך ומדרדר משבוע לשבוע. ההולנדים נותרו ללא נקודה ועם תבוסה אחר תבוסה בליגת האלופות גם אתמול (רביעי), אחרי שנכנעו 3:0 ביוהאן קרויף ארנה נגד גלאטסראיי, וזה רק נהיה יותר קשה וקשה להאמין שהמאמן ג’ון הייטינחה יסיים את העונה הזו כמאמן הקבוצה. אוסקר גלוך שיחק 90 דקות במפגש.

תאמינו או לא, אבל אייאקס במקום האחרון מתוך 36 קבוצות (!) בליגת האלופות בשלב בליגה, כאשר היא עם ארבעה הפסדים ויחס שערים נורא של שער אחד ו-14 ספיגות. בהולנד קטלו את המארחת: “מביך, אין עוד הרבה לאן לרדת”, כתבו ב’ספורט ניוז’ המקומי.

הקפטן דייבי קלאסן סיפק ראיון בו היה נראה שבור לגמרי: “זה פשוט לא זה, אנחנו לא מספיק טובים. אולי כאן ל-10 דקות או 15 דקות, אבל זה לא זה. אנחנו לא מצליחים לשלוט במשחקים, פה פגשנו קבוצה טובה מאוד, אבל זה קורה לנו גם מול קבוצות משמעותית פחות טובות. האם יש תקווה? נעשה מה שאנחנו יכולים”.

הפרשן ההולנדי יורו מולדר אמר: “צוות האימון אחראי על המצב, הם חייבים לדאוג שהקבוצה תשתפר. כשהקפטן שלך בא ואומר דברים כאלו קשים, זה מסר לכולם, לשחקנים, להנהלה, למאמנים, לכולם. הוא נתן חתיכת הצהרה. כל מה שהוא אמר נכון, הקבוצה לא משחקת טוב בכלל, ולא רואים אור בקצה המנהרה כרגע”.