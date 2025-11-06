יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:43
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

סימון ביילס מודה: עברתי ניתוח להגדלת חזה

המתעמלת המעוטרת בהיסטוריה חשפה: "עשיתי שלושה ניתוחים פלסטיים, לעולם לא תנחשו שניים מהם". וגם: האפשרות שתשתתף במשחקים האולימפיים ב-2028

סימון ביילס (IMAGO)
סימון ביילס (IMAGO)

המתעמלת האמריקאית סימון ביילס, המעוטרת ביותר בהיסטוריה עם 11 מדליות אולימפיות ו־23 מדליות זהב באליפויות עולם, חשפה כי עברה ניתוח להגדלת חזה ועוד שני ניתוחים קוסמטיים לתיקון שקיות מתחת לעיניים ותיקון תנוכי האוזניים.

ביילס, בת 28, שיתפה את המידע עם עוקביה ברשתות החברתיות, לאחר ששאלה אותם מה לדעתם עשתה: "עשיתי שלושה ניתוחים פלסטיים. לעולם לא תנחשו מהם שניים מהם. נחשו", אמרה בסרטון שהעלתה לטיקטוק.

לאחר מכן, היא חשפה את הפרטים במלואם: ניתוח להגדלת חזה, ניתוח להסרת שקיות מתחת לעיניים וניתוח לתיקון תנוך האוזן. "עשיתי ניתוח כי היו לי שקיות איומות מתחת לעיניים, וניתוח באוזניים כי כשהייתי צעירה יותר תנוך האוזן שלי נקרע כשהעגיל נתפס", סיפרה האלופה האולימפית.

סימון ביילס (רויטרס)סימון ביילס (רויטרס)

ביילס, שנישאה בשנת 2023 לשחקן הפוטבול ג’ונתן אוונס מקבוצת שיקגו ברס בליגת ה־NFL, שיתפה גם מחשבות על בריאותה הנפשית ועל עתידה בעולם ההתעמלות. שלוש שנים קודם לכן, באולימפיאדת טוקיו 2020, החליטה לפרוש מהגמר הקבוצתי וממספר תחרויות אישיות כדי להעדיף את בריאותה הנפשית, לאחר שסבלה ממשבר חרדה וחסימה מנטלית שמנעה ממנה לתאם בין הגוף למחשבה.

בתחילת אוקטובר, באירוע בבואנוס איירס, היא הודתה כי עדיין לא החליטה אם תשתתף באולימפיאדת לוס אנג’לס 2028. לדבריה, היא נמצאת כעת בתקופה של הפסקה מהתעמלות, משום שלדעתה “חיוני שהבריאות הפיזית תהיה תואמת לבריאות הנפשית”, אך הוסיפה כי תהיה נוכחת במשחקים “בדרך כלשהי”, אם כמתחרה ואם מהיציע.

סימון ביילס (רדאד גסימון ביילס (רדאד ג'בארה)

ביילס, שהפכה בשנים האחרונות לדמות משפיעה מחוץ לעולם הספורט בזכות גילויה על מאבקי הנפש, ממשיכה לעורר השראה גם בגיל 28, כשהיא מוכיחה כי אפשר לשלב בין פתיחות אישית, אהבה לגוף, וחתירה מתמדת למצוינות.

סימון ביילס (IMAGO)סימון ביילס (IMAGO)
