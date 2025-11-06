יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:42
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%726-7398ולנסיה7
56%787-7819פנאתינייקוס8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

"צריך להילחם עם הציפורניים ולקחת את המשחק"

נחישות במכבי ת"א לקראת המפגש מול מונאקו ב-22:00: "חייבים להשתפר, למשחקים ביורוליג יש גם השפעה בליגה. צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות שלהם".

|
שחקני מכבי תל אביב לפני ההמראה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב לפני ההמראה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 22:00) את מונאקו במסגרת המחזור התשיעי של היורוליג אליו היא מגיעה לאחר צמד ההפסדים בשבוע שעבר לפנאתינייקוס והכוכב האדום בלגרד ולאחר הניצחון על מכבי רמת גן ביום שני האחרון. הצהובים רוצים לשוב למסלול הניצחונות בתחרות הבכירה של אירופה כאשר יריבתם הערב נראית כמי שמצאה את הקצב שלה מחדש במשחקים האחרונים. 

"כרגע המצב שלנו ביורוליג לא טוב וחייבים להשתפר", אמרו בסביבת הקבוצה, כזכור ערב המשחק עודד קטש וחניכיו מדורגים במקום ה-18 כשבמאזנם שני ניצחונות אל מול שישה הפסדים. שלושה שבועות כפולים שיחקו ביורוליג עד כה ובכל אחד מהם הצהובים יצאו עם צמד הפסדים כאשר תחושת הדחיפות לא בדיוק בלטה בנוכחותה. 

הקבוצה עדין נמצאת בתהליך התחברות ולמידה, רק שהבעיה שהיא חייבת ללמוד מהר יותר ולהפוך לטובה הרבה יותר, הרבה יותר מהר. התוצאות האחרונות בליגה שנחשבת לשנייה בטיבה בעולם עשו את שלהן   ובמועדון הודו: "למשחקים ביורוליג יש גם השפעה בליגה וראינו את זה נגד רמת גן". באותו משחק נגד קבוצתו של שמוליק ברנר שני נושאים היו על הפרק שוב תחושת הדחיפות אך בראש ובראשונה סוגיית ההגנה כשבקבוצה מבהירים: "זה לא סוד שאנחנו צריכים לשפר את ההגנה ובעיקר לשחק יותר טוב". 

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

במספר משחקים ביורוליג עד כה, בין שנגד אולימפיאקוס בין שמול פנאתינייקוס, דקות טובות מול אנאדולו אפס ונגד הכוכב האדום בלגרד, מכבי תל אביב יצאה עם מעט מחמאות אך בעיקר עם טעם חמוץ ולא אחת אמרו בקבוצה כי הם לא רוצים לצאת עם מחמאות על משחק צמוד שכן זה לא בדיוק מה שמעניין אותם, מה שכן מעניין אותם וחשוב מאוד מבחינתם הוא לנצח, ומוסיפים כי: "אין משחק קל ביורוליג, בטח מול קבוצה טובה כמו מונאקו".

אצל הצהובים מסכמים לקראות המשחק הערב: "אין טעם לצאת בהצהרות בעקבות המצב שלנו ביורוליג, צריך לבוא ולהילחם עם הציפורניים ולקחת את המשחק", זאת כאשר הערב עודד קטש יצטרך גם להסתדר ללא אחד השחקנים הכי טובים שלו, אושיי בריסט.  ג'ף דאוטין אמר לקראת המשחק: "אנחנו צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות שלהם. נבוא מוכנים לאינטנסיביות, ראינו הרבה קטעי וידאו שלהם. יש עוד הרבה משחקים העונה ואנחנו צריכים למצוא את הקצב שלנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */