בירושלים מרוצים מהניצחון ומהתקופה האחרונה

ניצחון גדול, הצהרת כוונות, חזקה בעניינים. כלו אלו רלוונטיים להפועל ירושלים ולניצחון שלה אתמול (רביעי) על בחצ'שהיר קולג'י במסגרת המחזור השישי של היורוקאפ, עם 82:90. הירושלמים הצהירו בפתיחת העונה כי המטרה שלהם היא יורוליג, יתרה מכך הקבוצה נבנתה בדיוק לשם כך, ואתמול מול קבוצתו של מרקו בראץ חניכיו של יונתן אלון שלחו מסר בתור מי שנחשבים לבין הפייבוריטיות ללכת עד הסוף העונה במפעל.

במחצית במועדון רצו לתקן את הנפילה שהייתה להם בסוף הרבע השני ובגדול לשמר את שעשו נכון במהלך הרבע הראשון ועד אותה 'נפילה'. המחצית השנייה נפתחה נהדר והקבוצה מהבירה הובילה בדו ספרתי, היו כבר שלבים שהיתרון עמד על 14 נקודות מול הקבוצה שהייתה מושלמת בטבלת הבית, חמישה ניצחונות בחמישה מחזורים ואז הגיע לו הרבע הרביעי בו מהר מאוד עלתה השאלה האם עוד חוזר הניגון רק שהתשובה הייתה לא הפעם.

לא אחת העונה הקבוצה מהבירה מצאה את עצמה שולטת במשחק, עולה ליתרון דו ספרתי ואז פתאום היריבה מתעוררת לה, מתחילה לחזור למשחק ומתחילה להרגיש בנוח מידי והסוף כאמור ידוע, ואתמול הדברים נראו כאילו הולכים לחזור על עצמם רק שההבדל היה לא רק בסיום, כי אם בפעולות הנכונות אותן ביצעו חניכיו של אלון ובקור הרוח עליו שמרו כשחניכיו של בראץ עלו ליתרון קטן פעמיים. במועדון מדברים על כך שהם נראים טוב יותר לאחרונה וכי היה מדובר בניצחון גדול, העניין מבחינתה של הפועל ירושלים היה גם כמות איבודי הכדור הנמוכה מאוד שהייתה להם במשחק כולו, שישה במספר.

יובל זוסמן שמח לאחר שמסר אסיסט (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

ריבאונד ההתקפה שאפשרו לבחצ'שהיר היה כמובן דבר שלא אהבו בקבוצה שכן הקבוצה הטורקית הורידה לא פחות מ-21 ריבאונדים כאלו, יתרה מכך הם ניצחו בקרב על הלוחות, אך בקרב בין מלקאיי פלין לבין ג'ארד הארפר היה זה האחרון שניצח כמו גם במשחק כולו, וקבוצתו של אלון? היא שיפרה את מאזנה בטבלה בבית לארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים ששווה לה מקום שני בבית וכשהיא רחוקה ניצחון אחד מהמקום הראשון.

פורמט היורוקאפ הוא כזה שבו שני המקומות הראשונים בשלב הבתים מעפילים ישירות לרבע הגמר שמשוחק בפורמט של משחק אחד על כל הקופה, ניצחון או שהולכים הבייתה ולאחר מכן המנצחת ממשיכה לסדרות חצי הגמר והגמר שמשוחקות בפורמט של הטובה משלושה משחקים. הקבוצות שמסיימות בבתים המוקדמים במקומות שלוש עד שש ממשיכים לשמינית הגמר, שלב שמשוחק בפורמט של ניצחון והמשך לרבע הגמר או הפסד ועונה שמגיעה לסיומה. כך או כך בקבוצה מאמינים כי הם עדין יכולים לשחק טוב יותר וכי הם יגיעו לשם, בינתיים במועדון כבר מסתכלים לעבר האתגר הבא ביום שבת - גמר גביע ווינר שיפגיש אותם עם הפועל תל אביב בפיס ארינה.