"פשוט לא ייאמן": איטליה בהלם מהשער של ארד

רגע בלתי נשכח נרשם הערב (רביעי) בליגת האלופות, כאשר עופרי ארד כבש את שערו הראשון במפעל, וגם הפך לישראלי הראשון העונה שמבקיע באירופה הבכירה. השחקן של קייראט הקזחית נגח בעוצמה לרשת של אינטר באצטדיון סן סירו האגדי והשווה זמנית את התוצאה מול סגנית אלופת אירופה, במה שהוגדר בתקשורת האיטלקית כ"הלם מוחלט במילאנו".

באתר Sky Sport Italia נכתב בהתפעלות: "נגיחה מושלמת אל הפינה הפנויה. זה השער הראשון שאינטר סופגת העונה, הכל נפתח". גם ב"גאזטה דלו ספורט" הרבו להתפלא: "פשוט לא ייאמן. הוא היה חופשי לחלוטין ברחבה, בלי שמירה. איפה הייתה ההגנה של אינטר?" האנליסטים באיטליה הוסיפו כי "שחקנים גדולים ניסו להבקיע לאינטר, ואף אחד לא הצליח. ואז הגיע עופרי ארד. שער נפלא".

הנגיחה המדויקת הייתה גם שערו השלישי של ארד במדי קייראט מאז שהצטרף אליה, והראשון מאז עונת 2023/24. מעבר להישג האישי, מדובר ברגע היסטורי נוסף לכדורגל הישראלי, שכן ארד הפך לישראלי השלישי בלבד שכובש באצטדיון סן סירו במסגרת ליגת האלופות.

עופרי ארד מאושר (IMAGO)

הראשון לעשות זאת היה מנור סולומון, שבאוקטובר 2019 העניק לשחטאר דונייצק 1:2 דרמטי על אטאלנטה בתוספת הזמן. אחריו הגיע אוסקר גלוך, שהבקיע במדי זלצבורג מול אותה אינטר באוקטובר 2023, אך קבוצתו הפסידה 2:1.

גם הפועל באר שבע רשומה בהיסטוריה של סן סירו, אם כי במסגרת הליגה האירופית, כשמיגל ויטור ומאור בוזגלו כבשו בניצחון הגדול על אינטר בספטמבר 2016. אגב, הישראלי הראשון אי פעם ש"כבש" בסן סירו היה דווקא לרעת קבוצתו, שמעון גרשון, שהבקיע שער עצמי במדי הפועל תל אביב בהפסד למילאן ברבע גמר גביע אופ"א בשנת 2002.

עבור עופרי ארד, שגדל במכבי חיפה וחווה לא מעט מהמורות בקריירה, זהו אולי הרגע הבין-לאומי הגדול ביותר שלו, לילה שבו שתק את מילאנו והראה שגם בלם ישראלי יכול לכבוש בלב אחת מבמות הכדורגל הגדולות בעולם.