"אף אחד לא חשב שבמחזור ה-11 נהיה בצמרת"

רועי כהן הוא כנראה המנהל המקצועי הכי מצליח בעשור האחרון בליגה הלאומית. אמנם, הוא לא מתוקשר יותר מדי, אך במבחן התוצאה, ניתן למצוא העפלה לליגת העל עם נוף הגליל, העפלה לפלייאוף העליון עם הפועל כפר סבא וגם העונה, בשנתו השלישית במ.ס כפר קאסם, הוא מצליח להוביל את הקבוצה לעונה סנסציונית עד כה, בה היא משתלבת בצמרת הגבוהה של הטבלה כשברקע איסור ההעברות של פיפ"א.

בעידן בו תפקיד המנהל המקצועי לא מחזיק יותר מדי בליגה השנייה בטיבה, לא מעטים מעידים עליו כ"שועל קרבות ותיק" בליגה הלאומית. כעת, זה הזמן שלו לשבור שתיקה ארוכה ולדבר על הכל בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד".

העתיד של כפר קאסם, הקריירה האישית שלו וההצעות שקיבל מליגת העל ומחו"ל, ההחלטה לתת להאדיה לעזוב ולצרף את טוואטחה וגם חלון ההעברות העתידי בינואר. וגם: הפרידה מנוף הגליל, דו הקיום במועדון, תוכניות האצטדיון העתיד של הקבוצה מהמגזר.

טאלב טוואטחה עם המנהל המקצועי רועי כהן (כפר קאסם)

רועי, אחרי איסור ההעברות, האמנת שתהיו במקום הזה?

"אני מטבעי בן אדם אופטימי, אבל אני חייב להיות כנה ולהודות שאף אחד לא חשב שבמחזור ה-11 בליגה נתמודד בצמרת הטבלה. זו קבוצה עם הרבה שחקנים צעירים, עם מספר שחקנים בודדים מהעונה שהייתה והיה פה סימן שאלה אחד גדול. נתנו לעצמנו יעד להגיע לינואר שאנחנו עדיין בחיים מבחינת הטבלה".

"החיים לוקחים אותנו לפעמים לכיוונים אחרים, זה התחבר ונראה טוב. כשאתה פותח את העונה עם קבוצה כ"כ צעירה, עם שחקנים שלא היו מעולם בליגה הלאומית, רצינו להגיע בינואר שאנחנו יכולים להילחם על מקומנו בליגה. רצינו בסה"כ לחוות עונה שקטה ככל הניתן".

ומה עכשיו? אפשר לעלות ליגה?

"עכשיו אנחנו בעיקר נהנים. זה אולי יישמע בנאלי, אבל לא שמנו לעצמנו מטרות רחוקות. יש לנו היום קבוצה טובה, חזקה, אנרגטית ועובדת. בהרבה דקות במשחק אנחנו מציגים כדורגל איכותי. היה לנו מאמן טוב כמו אדהם האדיה וטאלב טוואטחה המשיך אותו. יש פה איזשהו משהו שנבנה במחנה האימונים עם אדהם ועכשיו טאלב ממשיך את זה".

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

"יש מטרות יותר רחוקות ולא לעונה הזאת: להגיע למצב שהמועדון יהיה מסודר ארגונית וכלכלית. אחרי שהמגרש החדש שבונים אותו ירקום עור וגידים, אנחנו כן רוצים שתהיה פה קבוצה שתגיע לליגת העל. כרגע אנחנו רק מחפשים להמשיך לעבוד קשה וליהנות".

אני שומע על האצטדיון הרבה שנים. איפה זה עומד?

"בתור אחד שנמצא שם, אין טוב ממראה עיניים. היציע המרכזי קיים ומתחתיו כל המשרדים וחדרי ההלבשה. עכשיו עוברים לשלב השני שאלו היציעים בצד השני. השלב השלישי יהיה המגרש עצמו. אנשי כפר קאסם הבכירים בראשות ראש העיר הייתם טאהא מאמינים שהמגרש יהיה מוכן בשנה הבאה, אבל אני חושב שמגרשים נבנים בצורה יותר ארוכה וקשה. אני מאמין שבעוד שנתיים כפר קאסם תוכל לשחק בעוד שנתיים בביתה. בוא נקווה שראש העיר צודק ותוך שנה נוכל לשחק בכפר קאסם".

איך הסכמת לשחרר את אדהם האדיה למכבי בני ריינה?

"קודם כל אני יכול להגיד לך שאדם נהפך לחבר טוב שלי. יש לי הערכה גדולה אליו בתור מאמן וכשהוא פנה אליי שיש לו הצעה מליגת העל, עשיתי חושבים. אם לחשוב על עצמי ולהיות אגואיסט, או שאהיה חבר. החלטתי להיות חבר ואמרתי לו שאני מבין שהוא מאמן מצוין, שלא בטוח מתי תהיה לו שוב הצעה מליגת העל ושיש לו הצעה כספית יותר טובה. היינו במין סימן שאלה איך נתקדם כשהוא יעזוב, איך השחקנים יקבלו את זה ואם נחווה משבר".

אדהם האדיה (עמרי שטיין)

הוא יכול להשאיר את ריינה בליגה?

"קודם כל, מבחינת המצב בטבלה, עם עובדות אי אפשר להתווכח והמצב לא טוב. אבל אני כן מאמין ביכולות של אדהם לשפר את הקבוצה, לייצר דרך ותוצאות. אדהם הוא מאמן ליגת העל לכל דבר, יש לו כריזמה ואישיות והוא מבין כדורגל. אני מאמין בו ומאמין שריינה תעלה על מסלול הניצחונות ותיאבק עד הסוף. אני מאחל לו להישאר".

איך הגעתם לבחור בטאלב טוואטחה?

"גילוי נאות? נפגשנו עם אסי אלימלך, התרשמנו והיינו בעד. אבל אני חייב להודות שטאלב גדל בידיים של אחי, יניב כהן, שהיה מנכ"ל מחלקת הנוער של מכבי חיפה במשך 13 שנים. בתחילת העונה כשאדהם אמר לי שהוא חושב על טאלב, אמרתי לו שיביא אותו לראיון ולאחר שיחה החלטנו לצרף אותו. טאלב התחיל את העונה איתנו כעוזר מאמן, עשה עבודה יפה ובגלל שאנחנו קבוצה כ"כ צעירה הוא עבד גם כאחראי על טיפוח הצעירים. הוא עבד איתם פרטנית וכולם התחברו אליו".

טאלב טוואטחה (שחר גרוס)

"כשהגיעה שעת השין עם העזיבה של אדהם, חשבנו להביא מאמן מבחוץ ולבנות את טאלב לעונה הבאה. טאלב ניגש אלינו ואמר שהוא מרגיש שהוא בשל ושניתן לו את הצ'אנס. עשינו שוב חושבים במועדון והחלטנו על למנות אותו למאמן הראשי משתי סיבות: הסיבה הראשונה היא שאנחנו רואים בו פוטנציאל והסיבה השנייה היא שראינו את החיבור שלו לשחקנים שרצו וביקשו שהוא יהיה המאמן".

"לפעמים צריך להיות עם אוזן קשבת לשחקנים ולהבין איפה אנחנו עומדים. המציאות הוכיחה שלא טעינו: בחודש האחרון מאז שהוא מונה הקבוצה מנצחת, משחקת טוב ולא סופגת הרבה שערים. הוא עושה סימנים של מאמן עם פוטנציאל טוב, האימונים שלו ברמה גבוהה, עם סדר ומשמעת ואני רואה בו פוטנציאל להיות מאמן טוב בכדורגל הישראלי".

היו כמה שחקנים שחתמו בקיץ ולאחר איסור ההעברות החלטת בחוכמה להשאיל אותם עם אופצייה שלכם להחזיר אותם בינואר. איך זה יעבוד עם השחקנים הצעירים שלקחו את המושכות ומצליחים?

"אני יכול להגיד לך שאחרי הפגרה הנוכחית, נקיים ישיבה מסודרת עם ההנהלה והמאמן ונחשוב אסטרטגית מה נכון לנו. לפעמים כשקבוצה רצה עם הרבה צעירים שפורצים, אתה יכול לצרף עוד שחקנים, לפגוע באיזון ולאבד את הקבוצה. אנחנו צריכים לעשות את זה בשכל, לחשוב על כל אחד מהשחקנים שבחוץ ומה הוא יכול לתרום ומה היעדים שלנו".

שחקני כפר קאסם (שחר גרוס)

"אם אנחנו רוצים עונה שקטה, עונה כלכלית או להילחם על העלייה. כל הדברים הללו יילקחו בחשבון. יש לנו את האפשרות כאמור להביא שחקנים מצוינים בשוק ונקבל את ההחלטה. אם נרצה לרוץ לעלייה, כנראה שנחזיר את אותם שחקנים. אם נחליט שאנחנו הולכים על עונה שקטה ופיננסית, אז ההחלטות יהיו בהתאם".

איך הגעתם למצב הזה עם פיפ"א?

"יש דברים לפעמים נופלים בין הכיסאות. הסיפור עצמו הוא לא מסובך: היה איזשהו חוב קטן לשחקן של 30,000 שקלים. יש דבר שנקרא פורטל פיפ"א והוא לא היה בנמצא במערכת של כפר קאסם כי הייתה מנכ"לית קודמת שכל המיילים נשארו אצלה. ברגע שלא ידענו שאנחנו חסומים בעקבות החוב, העברנו שחקנים באישור ההתאחדות, מבחינתנו הרגולטור שלנו הוא ההתאחדות".

"ברגע שההתאחדות אפילו לא עלתה על זה, פה נפלנו בין הכיסאות. אבל כל דבר בחיים הוא לטובה ובגלל שנפלנו בין הכיסאות, נכנסנו לעונה של שיתוף שחקנים צעירים וכפר קאסם תרוויח. זאת שנת פיתוח שחקנים ובניית תשתית למועדון. אם הייתי אומר את זה לפני חצי שנה זה היה נשמע הזוי, אבל היום החסימה בפיפ"א היא מתנה עבור כפר קאסם".

"העונש של פיפ"א - מתנה". שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

הרגשתם שהייתם הקורבן?

"אחלק את זה לשניים: הרגשנו שההתאחדות התרכזה בלשמור על עצמה, לא הייתה לצידנו ולא לקחה חסות על הטעות שהיא עשתה. מצד שני, כן חשוב לי להגיד ולהיות פייר ששינו זוארץ (יו"ר ההתאחדות) הפשיל שרוולים ברגע שביקשתי ממנו עזרה ועשה הכול כדי לעזור לנו. אז מבחינה משפטית בהתאחדות התעסקו בלהציל את עצמם ואני יכול להבין את זה, אבל חשוב לציין את שינו. אין לי ציפיות חוץ מעצמנו שאנחנו צריכים להתנהל בצורה טובה ושלהבא זה לא יקרה. בעיקר צריך ללמוד מהסיפור הזה".

כפר קאסם מחליפה יותר מדי בעלים.

"בסופו של דבר אין לכפר קאסם את יענקל'ה שחר, מיץ' גולדהאר, אלונה ברקת או איזי שירצקי. יש פה אנשים טובים, אנשים בעלי כסף לביתם ולמשפחתם, אולי כמה שקלים להשתעשע קצת בעולם הכדורגל אבל לא כאלה שיכולים לשים כמה מיליונים בשנה ולא להרגיש את זה. אז בכל שנה או בכל שנתיים מגיעים אנשים ממשפחות באדיר או טאהא, כולם אנשים טובים שאוהבים את המועדון. כל פעם מישהו מהם שם מיליון שקלים, או שניים. אבל אתה לא רוצה לשים את כל הכסף של המשפחה שלך על הכדורגל".

"בסופו של דבר, בשביל להחזיק קבוצת כדורגל צריך אנשים עשירים שלא מזיז להם לשפוך כמה מיליונים. אז פה יש אנשים שבאים מאהבה, אבל העניין הכלכלי אצלם הוא מוגבל ולכן יש תחלופה. אבל בסופו של דבר, אלו משפחות שעושות הכול מבוקר ועד ליל כדי להחזיק ולקדם את המועדון. אלו אנשים טובים וערכיים, אוהבי דו קיום. אנשים שברגע שיש את ההמנון הלאומי הם יודעים לכבד, עושים טקסים לחיילי צה"ל ובאים לבית החולים. אז אולי אלו לא אנשים עשירים כמו אלו שמניתי בהתחלה, אבל אנשים טובים שעושים טובים ועושים חיבור בין המגזר היהודי לערבי".

שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)

זה באמת לא פשוט להיות איש מקצוע יהודי בקבוצה ערבית בזמנים הללו.

"אם היית לוקח אותי שלוש שנים אחורה זה לא היה מרגיש לי משהו שאלך עליו, שאתפתח ואהנה. אבל היום, אני כן יכול להגיד שעשיתי בחירה מצוינת שהגעתי לכפר קאסם. בכל שנה יש לי עוד אפשרויות, בטח בליגה הלאומית וגם בליגת העל. כפר קאסם הוא מקום שגאוגראפית, ממוקם במרכז הארץ וכך גם המנטליות של האנשים פה. אנשים אינטליגנטיים, תרבותיים, עם ידיים פתוחות. היום אני מרגיש בכפר קאסם בבית ונותנים לי להרגיש ככה. אני מתייחס למועדון הזה כאילו הוא שלי וככה נותנים לי להרגיש".

זו עיר לא קטנה, ראינו את סכנין וריינה בליגת העל. מתי יגיע הזמן של כפר קאסם?

"אין לי ספק שהקבוצה המובילה הבאה במגזר הערבי שתהיה גם בליגת העל, היא מ.ס כפר קאסם. זה התחיל מטייבה, אחרי זה אחי נצרת, סכנין, עכשיו ריינה והבאה המובילה שתהיה היא כפר קאסם ומכמה סיבות. קודם כל כי יש אנשים טובים בכפר קאסם, הסיבה השנייה כי זה מקום שרעב להצלחות, הסיבה השלישית כי זה מקום שמאמין בדו קיום והסיבה הרביעית היא האנשים שמנהלים את המועדונים וזה החלום שלהם. ברגע שאנשים חולמים, הם גם מגשימים".

עוד כמה זמן אתה תהיה פה?

"אותי לימדו משהו אחד: כל עוד אתה נהנה במקום מסוים ויכול להמשיך, אז תמשיך. יש הערכה גדולה לעבודה שלי ואני מקבל לא מעט טלפונים גם לעתיד. צריכה להיות הצעה ממש אטרקטיבית, הרבה יותר מכפר קאסם, כדי שאעזוב את הפרויקט הזה שאני רואה לאן הוא הולך. ברגע שאתה מתחיל פרויקט ויודע לאן הוא יכול להגיע, אתה לא עוזב אותו כ"כ מהר. אם אקבל הצעה מהמועדונים הגדולים, אז אקפוץ שלב, אבל כל עוד זה לא הסיפור, אני רואה במקום הזה יעד להגשים לו חלום. כמו שעשינו בנוף הגליל פרויקט שהסתיים בליגת העל, אני חושב שגם בכפר קאסם אפשר לשחזר את זה".

איך אתה מגדיר את התפקיד שלך: מנהל מקצועי? מנהל טכני?

"אני יכול להגיד לך איך מגדירים אותי בכפר קאסם: רועי הכול מהכול. אני לוקח אחריות על כל המערכת, אני מתעסק בתוכניות עבודה, אימונים, פרטי האימון, עבודה מול המאמנים, עניין פיזיולוגי. אני איש מקצוע לכל דבר, אבל בכפר קאסם לקחתי על עצמי גם תפקיד שנגדיר אותו כמנכ"ל מקצועי. אני נהנה לעשות את שני הדברים, אני מקבל יד חופשית ואני חושב שרואים את התוצאות".

רועי כהן (פרטי)

ועדיין, אתה לא דמות מתוקשרת.

"קודם כל, אני המנהל המקצועי הכי ותיק בליגה הלאומית ועם הכי הרבה הישגים. העבודה שלי מאוד מוערכת, אבל לעניין של חשיפה? אתה יכול לבחור עד כמה אתה רוצה להיות בגובה הלהבות. אם ארצה להיות כל היום בפרונט אני אהיה, אבל צריך להתעסק בעיקר ולא בתפל. העיקר מבחינתי זה לעבוד ויבחנו אותי לגבי היכולות שלי בתוצאות ובדרך. בכל מקום שהייתי בו יש תוצאות ודרך ולא חסרה הערכה".

בליגת העל עוד לא היית.

"אני חושב שבתפקיד שלי, כן צריך להגיע לטופ, אבל ליגת העל אצלי זה לא בכל מחיר. אני לא אכנס לשמות ומתי, אבל כן קיבלתי בשנים האחרונות טלפונים והיו דיבורים. אם אזהה משהו שטוב לי לקריירה בליגת העל, אלך על זה. בגלל שזו עבודה של מדיניות ודרך, אני מעדיף ללכת למועדונים שאני מקבל בנקודת מצב מסוימת ולקחת אותו למקום אחר. ואז התחושה היא של התקדמות. אני יכול להגיד לך שקיבלתי הצעה מדינמו באטומי הגיאורגית והייתי שם בפגישה. זה כן יכול להיות רלוונטי לעונה הבאה. אני בסופו של דבר אגיע גם לטופ של הכדורגל הישראלי ואולי מעבר לזה".

איך מפצחים את הסוד של להצליח בליגה הלאומית?

"לפני שמגיעים לבניית קבוצה, יש לי דרך שמוכיחה את עצמה כנכונה ואני אומר את זה להרבה קולגות: לפני אסטרטגיה, צוות מקצועי ומדיניות רכש, יש משהו אחד במועדון שאם הוא קורה, יש סיכוי להצלחה ואם לא אז לא. אם תיכנס למועדון מ.ס כפר קאסם תראה מועדון שמח, עם אנרגיות טובות, עם אנשים שבאים לעבוד. הבסיס כדי לבנות משהו טוב הוא סביבת עבודה טובה וכיפית. כדורגל זה שמחה ואם אתה סובל, כמו בחלק מהמועדונים, קשה להצליח".

"תאמין לי שאני יכול לבחור שחקנים בצורה טובה, אני גם יודע לשכנע שחקנים שאין סיכוי להביא אותם שיגיעו. בתחילת העונה סימנו יעדי רכש של שבעה שחקנים וההנהלה ואדהם לא האמינו שכולם יגיעו. בסוף כולם הגיעו. הקבוצות שנכשלות והן לא קבוצות מנצחות, אלו קבוצות שאם תיכנס למתחם האימונים שלהן תראה אנרגיות רעות. אצלי אין כעס, אין מריבות, אין אכזבה אחרי הפסדים כי לומדים מהם. כשיש קארמה טובה, אפשר להצליח. תאמין לי שאני יודע לבנות מדיניות רכש והכול, אבל אני קודם כל דואג לסביבת עבודה טובה".

למה זה מרגיש שזה נגמר פחות טוב עם הפועל נוף הגליל? המקום עימו היית מזוהה?

"נוף הגליל היא הבית שלי, זה מקום שגדלתי בו, שעליתי איתו ליגה כשחקן וכמנהל מקצועי. אז לראות היום ובשנים האחרונות את השבר הניהולי-מקצועי, למרות שאנשים יכולים לחשוב אחרת, זה לא משהו שמשמח אותי. אני מאחל להם להישאר ליגה ובעיקר לעשות חישוב מסלול מחדש. יש בנוף הגליל ראש עיר מהטובים בארץ רונן פלוט".

רונן פלוט (חגאג רחאל)

"אם הוא היה שואל אותי? הייתי אומר לו שצריך דם חדש, בעלות פרטית ובעיקר כיסים עמוקים כי זה שם המשחק היום בכדורגל: כסף. אמרתי לגיל ברעם את דעתי בארבע עיניים גם בהודעות לאחרונה וזה גם זמן טוב לאחל לו בריאות ואריכות ימים אחרי הצנתורים שעבר. נוף הגליל הוא מועדון חשוב, לפחות בליגה הלאומית ואם הם רוצים להישאר הכל שם צריך להתנהל אחרת ב-180 מעלות".

יש סיכוי שתחזור לשם בעתיד או שהדלת סגורה?

"אני באמת נמצא במקום שטוב לי בחיים. ביקש ממני ראש העיר סיוע במחלקת הנוער ואני עושה את זה בהתנדבות כי אני תושב העיר. אני לא יודע אם אחזור, זה משהו שיכול לקרות, אבל כרגע אני עם הפנים קדימה ואני חושב שאני יכול להצליח למקומות יותר גדולים עם כל הכבוד למקום".