מחקר קבע: לאמין ימאל שווה 350 מיליון אירו

על פי מחקר חדש שפרסם המכון לחקר הכדורגל CIES, היהלום של ברצלונה, לאמין ימאל, הוא הכדורגלן הצעיר (עד גיל 20) בעל השווי הגבוה בעולם, בפער אדיר מכל שחקן אחר בגילו. על פי המודל הסטטיסטי של המכון, ימאל מוערך בסכום מדהים של 350 מיליון אירו, כמעט פי שלושה מהשחקן שבמקום השני, הברזילאי אסטבאו וויליאן מצ'לסי, ששוויו הוערך ב־118 מיליון אירו.

בכך, ימאל בן ה־18, שכבר הפך לשחקן הרכב קבוע בקבוצה הבוגרת של ברצלונה ולשחקן נבחרת ספרד, משאיר מאחוריו דור שלם של כישרונות עולים באירופה. מדובר בהערכת שווי שכוללת את כלל הזכויות והבונוסים האפשריים, והיא מבוססת על מודל כלכלי מתקדם של CIES המנתח מאות משתנים, מגיל ויכולת ביצועית ועד חוזים, דקות משחק והשוואה לטרנדים בשוק ההעברות.

לצד ימאל, רק שלושה שחקנים נוספים נכללו ברשימת הצעירים ששווים מעל 100 מיליון אירו: אסטבאו וויליאן (118 מיליון), בלם ברצלונה פאו קוברסי (113 מיליון) והארגנטינאי פרנקו מסטנטואונו מריאל מדריד (102 מיליון). הנתון המעניין הוא ששני שחקנים מהרביעייה הראשונה שייכים לברצלונה ואחד לריאל מדריד, עדות מובהקת לעומק הדור הצעיר של שתי הענקיות הספרדיות.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

בעשירייה הראשונה נכללו גם שמות בולטים נוספים כמו הצרפתי וורן זאיר־אמרי מפ.ס.ז’ (92 מיליון), כוכבי ארסנל אית'ן נוואנרי (88 מיליון) ומיילס לואיס־סקלי (84 מיליון), הפורטוגלי ז’ובאני קואנדה שחתם בצ’לסי (80 מיליון), הברזילאי אנדריק מריאל מדריד (73 מיליון), והשוודי לוקאס ברגוול מטוטנהאם (68 מיליון).

בסך הכל נכללו במחקר 113 שחקנים צעירים מתחת לגיל 20, המשחקים ב־25 ליגות וב־80 מועדונים שונים ברחבי העולם, שכל אחד מהם הוערך בשווי של לפחות 10 מיליון אירו. הליגה האנגלית מובילה את הרשימה עם 23 שחקנים, אחריה הבונדסליגה עם 16, והליגה הצרפתית עם 11 שחקנים.

הדו"ח של CIES מדגיש כי ימאל מייצג את “הדור הבא של הכוכבים”, שחקן שכבר כעת נחשב נכס עצום עבור ברצלונה והכדורגל העולמי כולו. בגיל 18 בלבד, ימאל לא רק מציג יכולת בוגרת וביטחון עצמי נדיר, אלא גם מחזיק בשווי שוק שאף שחקן צעיר בהיסטוריה לא התקרב אליו.