המאמן שעצר את הולאנד מחכה למכבי תל אביב

הפנים הזועפות של אונאי אמרי במהלך ההפסד האחרון של אסטון וילה 2:0 לליברפול בפרמייר ליג אמרו את הכל. מאז שהמאמן הגיע למועדון באוקטובר 2022 הוא החדיר ערכים חדשים של מצוינות ושאיפה להישגים. הסתפקות במועט אינה חלק מהלקסיקון שלו וברור שגם הפסד מתקבל על הדעת במגרש קשה כמו אנפילד לא עובר אצלו בשתיקה.

לכן, כאשר השוער אמיליאנו מרטינס ביצע טעות חמורה ושלח מסירה בלתי אחראית שגרמה לשער הראשון של מוחמד סלאח, הספרדי זעם. הוא לא עושה הנחות, לא מזלזל בשום דבר ומשום כך התחושה בקרב השחקנים היא שאין מקום למעידה נוספת במשחק מול מכבי תל אביב ב-22:00 בליגה האירופית.

אמרי בן ה-53 הוליך בעבר את סביליה לשלוש זכיות בליגה האירופית, את ויאריאל לזכייה אחת (2021), את פ.ס.ז' לזכייה באליפות צרפת ואת ארסנל לגמר הליגה האירופית (2019), וגם הספיק לאמן בוולנסיה (ג'ורדי אלבה סיפר השבוע כיצד שינה אמרי לטובה את הקריירה שלו כשהפך אותו למגן שמאלי) וספרטק מוסקבה. הוא מונה לתפקידו הנוכחי כאשר וילה שילמה 6 מיליון אירו לוויאריאל תמורת התרת חוזהו תוך שהחליף את סטיבן ג'רארד שפוטר כאשר הקבוצה דורגה במקום ה-16 והייתה בסכנת ירידה.

אונאי אמרי (IMAGO)

אמרי הגיע לאנגליה במוטיבציה גבוהה אחרי שהקדנציה הקודמת שלו במדינה על הקווים של ארסנל הסתיימה בטעם רע. הוא פוטר בנובמבר 2019 אחרי שבעה משחקים ללא ניצחון ולכן אמר לשחקניו כבר באספה הראשונה: "אני לא שמח לבוא לפה. אני עצוב, כי קולגה שלי סטיבן ג'רארד פוטר ולא רק הוא אשם במה שקרה לקבוצה, גם אתם. אי אפשר להאשים רק את המאמן. לא באתי לפה בשביל להעביר את הזמן, באתי בשביל לזכות בתארים".

בעקבות הניסיון המר הקודם בארסנל, שלווה בביקורות לא מחמיאות בתקשורת, אמרי הבין שהוא זקוק לעבודה בצוותא עם עוזרים נאמנים. כאלו שיבינו אותו לעומק, יעזרו לו ויידעו היטב מהן הדרישות שלו. בשל כך הוא התעקש בזמן המו"מ לצרף לצוות שלו את עוזרו, מאמן מכבי תל אביב לשעבר פאקו אייסטראן ואת דמיאן וידגני, האיש הקרוב אליו שמונה למנהל התפעול.

פאקו אייסטראן (La Liga)

נבחר למנג'ר העונה וקיבל מחמאות מגווארדיולה

בהדרכת אמרי ניצחה אסטון וילה ב-15 מתוך 25 משחקי הליגה שקיימה בעונה הראשונה שלו על הקווים והשיגה 49 נקודות מתוך 75 אפשריות. הקבוצה סיימה את 2022/23 במקום השביעי (הגבוה ביותר שלה מאז 2011) ועלתה לליגה האירופית. בעקבות זאת נבחר אמרי למנג'ר העונה וגם פפ גווארדיולה הודה: "העבודה שהוא עשה זה משהו בלתי ייאמן".

ב-2023/24 הוליך אמרי את אסטון וילה למקום הרביעי בפרמייר ליג ולליגת האלופות, מפעל בו הקבוצה הופיעה לראשונה מאז 1982. בליגה האירופית היא הגיעה לחצי הגמר באותה שנה. אשתקד סיימה אסטון וילה שישית בפרמייר ליג והעפילה שוב לליגה האירופית. בליגת האלופות היא הדיחה בשמינית הגמר את קלאב ברוז' (1:6 בסיכום שני משחקים) בטרם הודחה על ידי האלופה שבדרך פריז סן ז'רמן ברבע הגמר (הפסדים 3:1 בחוץ ו-3:2 בבית).

פפ גווארדיולה ואונאי אמרי (רויטרס)

10 מחזורים מפתיחת העונה בפרמייר ליג מדורגת אסטון וילה במקום ה-11 אחרי שההפסד לליברפול היה השלישי שלה העונה. בליגה האירופית היא הספיקה לנצח את בולוניה (0:1), פיינורד (0:2 בחוץ) ולספוג הפסד מפתיע 2:1 לגו אהד איגלס בהולנד.

שואף לזכות בתואר

מאז מונה לתפקיד רשם אמרי (חתום עד 2029) 52 אחוזי הצלחה, שכן בהדרכתו ניצחו שחקניו ב-58 מתוך 111 משחקים וכבשו 1.8 שערים למשחק, אבל הוא לא מסתפק בזה. לפני ההפסד באנפילד רשמה אסטון וילה רצף מרשים של ארבעה ניצחונות, כשגולת הכותרת הייתה ה-0:1 על מנצ'סטר סיטי. היא החלה גרוע את העונה כאשר לא ניצחה בחמשת המחזורים הראשונים בפרמייר ליג (לא ניצחה בשישה משחקים בכל המסגרות), אבל רצף הניצחונות שהגיע לאחר מכן (הקבוצה הראשונה שניצחה בארבעה משחקים רצופים אחרי פתיחה גרועה כזו מאז 1937) העלה את התקוות במועדון.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

בשל כך זעם אמרי בשבת האחרונה על איבוד המומנטום. "אני מרוצה מ-30 הדקות הראשונות בהן הראנו אופי, שלטנו ויצרנו מצבים", הוא הגיב. "עצרנו אותם ובלמנו את הלחץ הגבוה שלהם, אבל נסוגנו לאחור ב-15 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. הם הגבירו את הלחץ ואנחנו היינו איטיים בהתגוננות. ביצענו טעות כאשר היה חשוב לסיים ב-0:0 את המחצית הראשונה. אחר כך לא התחלנו היטב את המחצית השנייה כפי שהתחלנו את הראשונה. התוצאה רעה, אבל אני מרוצה מהדרך בה הקבוצה נבנית ומהביטחון שהשחקנים צוברים. למשחק מול מכבי תל אביב בליגה האירופית נתייחס בצורה נפרדת וננסה לעמוד בדרישות שיש מאיתנו".

לפני ההפסד לליברפול סיפר אמרי על האווירה הלא טובה שהייתה בתחילת העונה. במועדון דאגו אחרי שהקשר ג'ייקוב ראמזי עזב בקיץ לניוקאסל תמורת 40 מיליון ליש"ט. באותו זמן היה לחץ גדול על המנג'ר, אבל ההנהלה הביעה בו אימון וקיבלה תמורה. כעת אפילו לא חושבים במועדון למעוד מול מכבי תל אביב ולהיכנס מחדש לאווירה של חוסר יציבות.

לפני ההפסד לליברפול הביע אמרי את שביעות רצונו וטען שיש מקום לשיפור נוסף ולהתקדמות בצורת זכייה בתואר, לא פחות: "אני גאה במועדון, באוהדים ובשחקנים. יש לנו אווירה יציבה שמשתלבת היטב עם הרעיון והדרישות שלנו. היציבות של הקבוצה הנהדרת הזו היא נכס. גם אני כמאמן טוב יותר מאשר הייתי לפני שלוש שנים, אבל יש לנו עדיין עבודה לעשות ומטרות להשיג. אחת המטרות היא להשיג תואר ואנחנו בדרך הזו".

שחקני אסטון וילה (IMAGO)

אמרי סיפר מה אמר לשחקנים בתקופה הגרועה: "אמרתי להם שאני מודאג וגם הם היו מודאגים. האחריות והבגרות שאני רוצה להטמיע הם בסטנדרטים גבוהים".

אחד היתרונות של אסטון וילה ואחד הדברים מהם יצטרכו שחקני מכבי תל אביב להיזהר הוא הבעיטות מרחוק. הקבוצה הבקיעה כבר חמישה שערים בבעיטות מחוץ לרחבה ושניים מהם כבש המגן הימני המצטיין מאטי קאש, שחקנה של נבחרת פולין הנמצא לאחרונה בתנופה ואשר היה קרוב לכיבוש כזה גם מול ליברפול.

אספות קבוצה ארוכות ומעט ימי חופשה

מה הסוד של אמרי? כיצד הוא שורד תקופה כל כך ארוכה במועדון בליגה כל כך תובענית? האיש אמנם אינו נחשב לחביב במיוחד ולא מפתח יחסי חברות עמוקים עם השחקנים שלו, אבל נחשב לאמן בכל הנוגע להחדרת נאמנות בקרבם. כך למשל הוא מייצר אמון בשחקנים כאשר הם לא נמצאים בכושר טוב.

מייצר אמון בשחקנים. אונאי אמרי (רויטרס)

כאשר דווח בקיץ אשתקד שלוקה דין עשוי לעזוב אמרי שכנע אותו להישאר. אותו הדבר קרה עם מאטי קאש ועם הקפטן הסקוטי ג'ון מקגין. דוגמה נוספת קשורה בהאווי אליוט המושאל מליברפול. הכישרון בן ה-22, שמימוש אופציית הרכישה שלו ב-35 מיליון אירו תלוי במספר ההופעות שלו ממעט לקבל דקות משחק, אבל הספרדי חוזר וטוען שהוא מאמין בו.

אמרי גם דאג לחזק את המשחק הקבוצתי והחדיר מנטליות תובענית תוך יצירת מחויבות. בתקופה בה הוא מאמן את אסטון וילה השחקנים התרגלו לקבל מעט ימי חופש ולכך שהאימונים שלו ארוכים מהרגיל וכוללים אספות קבוצה ממושכות (יכולות להימשך גם שעתיים) בהם מתקיימים ניתוחים של מהלכים תוך צפייה בקטעי וידאו.

אמרי לא אוהב לראות הגבהות סתמיות מהאגף בהן השחקנים מקווים שהכדור יפגוש רגל או ראש מזדמנים ברחבה. הוא הבהיר שכל הגבהה חייבת להיות מדויקת ועם מטרה. הוא לא רק שיפר את שחקניו מהבחינה הטקטית, אלא גם שינה את צורת החשיבה שלהם. שחקנים כמו ג'ון מקגין אהבו את הגישה הזו ונשמעו אומרים "עברנו מכדורגל שחור לבן לכדורגל צבעוני".

לא אוהב הגבהות סתמיות. אמרי (רויטרס)

באתר 'אתלטיק' דווח שהמנהגים האלה הגבירו את הקשר בין אמרי לבין השחקנים שלו, מה שמתבטא באגרסיביות שלהם במגרש ובלחץ שהם מפעילים על שחקני היריבות. גם בהפסד באנפילד הם לא סבלו מחוסר מוטיבציה, הפעילו לחץ דקות ארוכות ואף היו קרובים לכיבוש במחצית הראשונה, לפני הטעות של מרטינס בתוספת הזמן.

את השינוי שהחדיר אמרי רואים גם בהתקדמות האישית של השחקנים. כך למשל הבלם אזרי קונסה בן ה-28 לקח בהדרכתו מנהיגות והגיע לפני שנה לנבחרת אנגליה. כאשר הקשר מורגן רוג'רס הציג יכולת חלשה לפני חודש אמרי גער בו וקרא לו להתבגר. מאז הוא בישל שני שערים, כבש אחד, היה מהגורמים לחזרה של הקבוצה לכושר וגם סיכן את שער ליברפול בהפסד האחרון. כעת מדווחים בתקשורת שהקבוצה שוקלת להאריך את חוזהו.

אמרי נבחר למנג'ר חודש אוקטובר בפרמייר ליג ובאתר 'אסטון וילה ניוז' נכתב בכותרת: "הוא יכול לעשות במועדון את מה שרק מרטין אוניל השיג לפניו". זאת, מכיוון שהייתה זו הפעם השלישית בה הוא נבחר למנג'ר החודש בליגה ואוניל הוא היחיד בהיסטוריה שנבחר ארבע פעמים.

מנג'ר חודש אוקטובר בפרמייר ליג. אמרי (רויטרס)

אחרי הניצחון על מנצ'סטר סיטי התלהבו ב-TBR פוטבול: "אונאי אמרי הראה לכל מנג'ר בפרמייר ליג איך לעצור את ארלינג הולאנד". הנורבגי אכן לא הצליח לכבוש בשלושת המפגשים האחרונים של סיטי מול וילה וכששאלו את אמרי כיצד עשה זאת הסביר: "חשוב מאוד הכיסוי של כל שחקן, הניצחונות בקרבות של אחד מול אחד, העזרה ההדדית וכמובן גם השוער".