רשמית: סוארס מושעה ממשחק הפלייאוף המכריע

לחץ גדול באינטר מיאמי לקראת המשחק המכריע בשבת מול נאשוויל, שבו קבוצתו של חאבייר מסצ’ראנו תיאבק על מקום בחצי גמר המזרח. לואיס סוארס לא יעמוד לרשות המאמן לאחר שנענש בהשעיה על ידי ועדת המשמעת של ה־MLS, בנוסף לקנס כספי. לפי ההודעה הרשמית, גם חברו לקבוצה איאן פריי נקנס על עבירה על מדיניות "התחזות והגזמה", אך במקרה שלו לא הוטלה השעיה.

על אף שניסתה לערער, אינטר מיאמי נכשלה בבקשתה, וההחלטה נותרה בעינה. המשמעות: סוארס לא יוכל לשחק בשבת באצטדיון צ’ייס, במשחק שבו עונת הקבוצה כולה עלולה להיות מוכרעת. הסיבה לעונש נובעת מהתקרית שבה בעט סוארס בבלם נאשוויל, אנדי נאג’אר, ללא קשר לכדור, פעולה שלא נראתה על ידי השופט במהלך המשחק ולכן הצריכה את התערבות ועדת המשמעת.

הוועדה בחנה את האירוע בעצמה, ובסיומה של סקירה קצרה וחד משמעית קבעה כי מדובר בהתנהגות אלימה המצדיקה הרחקה ממשחק אחד. החלטתה אילצה את מסצ’ראנו לשנות את התוכנית המקורית למשחק הקרוב.

חאבייר מסצ'ראנו וליאו מסי (IMAGO)

בהודעה הרשמית נכתב: “ועדת המשמעת של ה־MLS השעתה וקנסה את חלוץ אינטר מיאמי, לואיס סוארס, בסכום שלא פורסם, בהתאם לסעיף 3 של תקנון הוועדה, בשל התנהגות אלימה בדקה ה־71 של משחק קבוצתו מול נאשוויל ב־1 בנובמבר. סוארס ירצה את עונש ההשעיה במשחק של אינטר מיאמי מול נאשוויל ב־8 בנובמבר”.

האירוע עורר סערה ברשתות החברתיות, שם הופץ הסרטון שבו ניתן לראות בבירור את סוארס בועט בנאג’אר במהלך שבו כלל לא הייתה נגיעה בכדור. זוהי אינה הפעם הראשונה שסוארס נענש על התנהגות אלימה מאז שהצטרף לאינטר מיאמי, מוקדם יותר העונה הושעה לשלושה משחקים נוספים בעקבות תקרית יריקה בגמר גביע הליגות.

ההשעיה הנוכחית משאירה את אינטר מיאמי פגיעה התקפית, במיוחד לאור העובדה שסוארס הוא החלוץ הבכיר היחיד שזמין לסגל. מסצ’ראנו כבר רמז כי אלן אובנדו לא צפוי לשחק, ולכן עם היעדרו של סוארס, כל הסימנים מצביעים על כך שליאו מסי ישחק כחלוץ מדומה במשחק החשוב ביותר של אינטר מיאמי העונה, משחק שעשוי לקבוע אם העונה של הצמד הארגנטינאי-אורוגוואי תסתיים בהצלחה או באכזבה גדולה.