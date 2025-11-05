יום חמישי, 06.11.2025 שעה 02:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

רשמית: מכבי רעננה הודיעה על צירוף שחר דורון

לאחר ששוחרר מגליל עליון, הגארד המוכשר (20, 1.95) חובר לעולה החדשה של שי סגלוביץ': "מחכה כבר להתחיל", המאמן: "שחקן עם כישרון, שמח שהצטרף"

|
שחר דורון בין שחקני נבחרת איטליה (פיב
שחר דורון בין שחקני נבחרת איטליה (פיב"א)

רק היום (רביעי) שחר דורון עזב את גליל עליון, וכמה שעות לאחר מכן הוא עם יעד חדש בליגת ווינר סל. מכבי רעננה הודיעה באופן רשמי על צירופו של הגארד המוכשר לעונת 2025/26, והוא יחזק את הסגל של שי סגלוביץ’, שקבוצתו פתחה לא רע בכלל את העונה הזו.

הקבוצה הודיעה: “מועדון הכדורסל מכבי רעננה שמח להודיע על החתמת הגארד שחר דורון לעונת 2025/26. שחר (20, 1.95 מ’) גדל במחלקת הנוער של מכבי ת״א. בעונת 23/24 שיחק באליצור שומרון מהליגה הלאומית, במסגרת הכרטיס הכפול שיחק גם בקבוצת הבוגרים של מכבי ת״א. בעונת 2024/25 שיחק שחר באליצור נתניה מליגת העל, שם העמיד ב-30 משחקים ממוצעים של: 4.3 נק’, 1.3 ריב’, ב-11.3 דקות”.

שחר הוסיף: “שמח מאוד להצטרף לרעננה. מחכה כבר להתחיל לשחק ולעזור לקבוצה במטרות שלה”. מאמן הקבוצה, שי סגלוביץ’ אמר: “אני שמח על הצטרפותו של שחר לקבוצתנו. שחר שחקן עם כישרון, והצליח להביא לידי ביטוי ולעזור לקבוצות להצליח, וכולי תקווה שגם למשפחת מכבי רעננה כך יהיה”.

שי סגלוביץשי סגלוביץ' (רועי כפיר)

מוקדם יותר גליל מסרה: “המועדון מבקש להודות לשחר דורון על התקופה בה היה חלק ממשפחת הפועל גליל עליון. שחר, שחתם בתחילת העונה, הוא שחקן צעיר ומוכשר שהראה מהרגע הראשון מחויבות, מקצוענות, רצינות ורוח קבוצתית יוצאת דופן”.

רעננה פתחה את העונה שלה כעולה חדשה בליגת העל עם שני ניצחונות ושני הפסדים בארבעה משחקים. מה שכן, לזכות הקבוצה ייאמר ששני הפסדים הגיעו לקבוצות שלא ממש באותן שאיפות כמו שלה, כאשר החבורה מהשרון נכנעה להפועל תל אביב ולמכבי תל אביב, וניצחה את גליל עליון ונתניה, שתי הקבוצות הקודמות של שחר דורון.

