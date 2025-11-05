באדידס חשפו את התלבושות הרשמיות למונדיאל

אדידס השיקה את קולקציית המדים הגדולה בתולדותיה לקראת מונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. החברה הציגה 22 תלבושות בית חדשות לנבחרות השותפות שלה, ובהן גרמניה, ספרד, איטליה, ארגנטינה, יפן, מקסיקו, קולומביה, ערב הסעודית וסקוטלנד. כל עיצוב נוצר בהשראת ההיסטוריה, התרבות והנוף הייחודי של כל מדינה, ומשלב בין מסורת לעיצוב מודרני ונועז. הקולקציה זמינה לרכישה החל מהשבוע בחנויות אדידס ברחבי העולם ובאתר הרשמי של החברה.

החברה הדגישה כי מדובר באוסף שמבקש לשלב בין זהות לאומית לבין חדשנות טכנולוגית. כל חולצה מספרת סיפור אחר, מהנופים והארכיטקטורה המסורתית ועד דגמים היסטוריים שזכו למעמד אייקוני, במטרה לאחד דורות שונים של אוהדים סביב תשוקה משותפת לנבחרת. בפרטים הקטנים, ניתן למצוא רמיזות להיסטוריה של כל מדינה, כולל תאריכים משמעותיים, הישגים וזיכרונות מהמדים הקלאסיים של העבר.

הטכנולוגיה שמאחורי הקולקציה הוגדרה כמתקדמת ביותר שייצרה אדידס עד כה. כל המדים פותחו כדי לאפשר לשחקנים לשמור על נוחות וביצועים מיטביים בתנאי החום הצפויים בטורניר. הם כוללים את מערכת ה־CLIMACOOL+ החדשה, בד תלת־ממדי עם אלסטיות מכנית, חורי אוורור מדויקים ורצועות תלת־פס מחוררות לשיפור זרימת האוויר. בנוסף, סמל הנבחרת ולוגו אדידס מודפסים בטכניקת "עדשה מתחלפת" חדשנית, המעניקה להם מראה משתנה ודינמי.

מסי עם המדים החדשים של ארגנטינה (אדידס)

סם הנדי, מנהל תחום הכדורגל של אדידס, הסביר: "המדים הלאומיים הם סמל לגאווה ולאחדות. כששחקנים עולים למגרש במונדיאל הגדול בתולדות הכדורגל, הם נושאים את תקוותיהם של דורות שלמים. רצינו ליצור עיצובים שמכבדים את השורשים של כל מדינה, אך גם מייצגים תקופה חדשה שבה כל אוהד, בכל מקום, הוא חלק מהסיפור".

גם תומאס מייס, סגן נשיא תחום העיצוב באדידס, הדגיש את החיבור בין עבר להווה: "עיצוב המדים למונדיאל 2026 היה תהליך של כבוד לזהות הייחודית של כל מדינה, תוך דחיפת גבולות החדשנות. כל חולצה משלבת מורשת תרבותית עם אסתטיקה מודרנית, וכוללת את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שלנו לשמירה על קרירות ונוחות. זהו הצצה לעתיד של עיצוב מדי הכדורגל".

המדים החדשים של גרמניה (אדידס)

בין הדגמים הבולטים: ארגנטינה מציגה גרסה מתחלפת לגווני התכלת והלבן, בהשראת שלושת מונדיאלי הזכייה שלה; גרמניה מתבססת על דוגמת יהלומים מהעבר, כולל רמז לשנה 2014; איטליה משלבת זהב עם הכחול המסורתי וכתובת “Azzurra” על העורף; יפן משלבת גוונים של כחול מעורפל בהשראת המפגש בין הים לשמיים; מקסיקו מציגה את הכיתוב “SOMOS MÉXICO” כסמל לגאווה לאומית; וספרד נותרה נאמנה לדגל האדום-צהוב עם פסים עדינים וכתובת “ESPAÑA” מאחור. אדידס סיכמה כי הקולקציה החדשה מסמלת לא רק את תחילת עידן חדש בעיצוב, אלא גם את הרוח הגלובלית של המונדיאל הקרוב.