יום רביעי, 05.11.2025 שעה 18:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

נחשף: אודוגי זה השחקן שאוים באקדח על ידי סוכן

מגנה השמאלי של טוטנהאם, שמוערך בשווי של 60 מיליון ליש”ט, הוא השחקן הצעיר שהתעמת עם סוכן השחקנים שאיים עליו. המועדון הוציא תגובת תמיכה בצעיר

|
דסטני אודוגי (IMAGO)
דסטני אודוגי (IMAGO)

לאחר שפורסם תחילה בעילום שם, עכשיו ניתן לחשוף: המגן השמאלי של טוטנהאם, דסטני אודוגי, הוא השחקן שלכאורה אוים באקדח על ידי סוכן שחקנים בצפון לונדון, בתחילת חודש ספטמבר. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה ועצרה גבר בן 31 החשוד במעשה. הסוכן שוחרר בערבות בעוד המשטרה ממשיכה לחקור את הנושא.

על פי גרסת המשטרה, בשעה 23:14 בלילה שבין שבת לראשון ב- 6 בספטמבר, התקבל דיווח על איומים בנשק חם באזור קוקפוסטרס פארייד (מחוז בארנט). במהלך החקירה נגבה גם עדות נוספת מצעיר אחר, שטען כי אוים ונסחט על ידי אותו אדם. החשוד נעצר ב-8 בספטמבר בחשד להחזקת נשק למטרת הפחדה, סחיטה ונהיגה ללא רישיון.

על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, העימות נבע ככל הנראה מהחלטתו של האיטלקי שלא לעבוד עם אותו סוכן שחקנים. מטוטנהאם נמסר כי הם מעניקים תמיכה לאודוגי ולבני משפחתו וימשיכו לעשות זאת, כאשר הוסיפו כי לא יגיבו מעבר לכך משום שמדובר בנושא משפטי מתמשך. על אף האירוע, המגן המשיך לשחק בשורות הקבוצה, כולל במשחק האחרון מול קופנהגן בליגת האלופות, שהסתיים בניצחון 0:4.

דסטני אודוגי במשחק נגד קופנהגן (IMAGO)דסטני אודוגי במשחק נגד קופנהגן (IMAGO)

כזכור, גורם המעורה בפרטים צוטט ב’סאן’: "זה היה אירוע מבהיל, שגרם להלם עמוק בענף הכדורגל. השחקן היה מבוהל מאוד, כשמאיימים עליך באקדח, זה דבר טראומטי. למזלו, הוא פעל נכון ודיווח מיד למשטרה. כעת המועדון והחברים תומכים בו, ומקווים שהמקרה לא ישפיע על יכולתו המקצועית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */