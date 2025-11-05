נחשף: אודוגי זה השחקן שאוים באקדח על ידי סוכן

לאחר שפורסם תחילה בעילום שם, עכשיו ניתן לחשוף: המגן השמאלי של טוטנהאם, דסטני אודוגי, הוא השחקן שלכאורה אוים באקדח על ידי סוכן שחקנים בצפון לונדון, בתחילת חודש ספטמבר. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה ועצרה גבר בן 31 החשוד במעשה. הסוכן שוחרר בערבות בעוד המשטרה ממשיכה לחקור את הנושא.

על פי גרסת המשטרה, בשעה 23:14 בלילה שבין שבת לראשון ב- 6 בספטמבר, התקבל דיווח על איומים בנשק חם באזור קוקפוסטרס פארייד (מחוז בארנט). במהלך החקירה נגבה גם עדות נוספת מצעיר אחר, שטען כי אוים ונסחט על ידי אותו אדם. החשוד נעצר ב-8 בספטמבר בחשד להחזקת נשק למטרת הפחדה, סחיטה ונהיגה ללא רישיון.

על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, העימות נבע ככל הנראה מהחלטתו של האיטלקי שלא לעבוד עם אותו סוכן שחקנים. מטוטנהאם נמסר כי הם מעניקים תמיכה לאודוגי ולבני משפחתו וימשיכו לעשות זאת, כאשר הוסיפו כי לא יגיבו מעבר לכך משום שמדובר בנושא משפטי מתמשך. על אף האירוע, המגן המשיך לשחק בשורות הקבוצה, כולל במשחק האחרון מול קופנהגן בליגת האלופות, שהסתיים בניצחון 0:4.

דסטני אודוגי במשחק נגד קופנהגן (IMAGO)

כזכור, גורם המעורה בפרטים צוטט ב’סאן’: "זה היה אירוע מבהיל, שגרם להלם עמוק בענף הכדורגל. השחקן היה מבוהל מאוד, כשמאיימים עליך באקדח, זה דבר טראומטי. למזלו, הוא פעל נכון ודיווח מיד למשטרה. כעת המועדון והחברים תומכים בו, ומקווים שהמקרה לא ישפיע על יכולתו המקצועית".