בריסט לא ייכלל בסגל מכבי תל אביב למונאקו

מכבי תל אביב שבמאזן 6:2 ביורוליג לא תסתמך על אושיי בריסט במפגש מול מונאקו ביורוליג מחר ב-22:00, וזאת בעקבות סיבות אישיות.

לקראת ההתמודדות, שחקן הצהובים טי ג’יי ליף אמר: “מונאקו קבוצה כישרונית מאוד, מנסים לנצח עם מלחמה. אנחנו צריכים יותר לב ומלחמה, לנצח יותר במאבקים של 50:50. יש מקרים שאנחנו מאחרים בחצי שנייה במהלך מסוים, כולם צריכים לתת יותר וזה כולל אותי”.

ליף הוסיף: “יש דברים שאי אפשר ללמד או להתאמן עליהם, כולנו פשוט צריכים להתאמץ יותר על הפרקט, זה משהו שאנחנו פשוט צריכים לעשות”.

על האפשרות שיהיה בנבחרת אמר: “כן, זו התוכנית נכון לעכשיו, אני מתרגש”.

טי ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)

עודד קטש הוסיף: “מונאקו קבוצה מוכשרת, אולי מהטובות ביורוליג. המון כישרון, אגרסיביות ופיזיות, אלו דברים שלא הצלחנו לעשות יותר מדי טוב במשחקים האחרונים. בטח כשחסרים את אושיי, שחקנים יצטרכו לעשות צעד קדימה כדי לעצור אותם בהגנה ולשלוט בריבאונד. יהיה משחק מאוד קשה. בסך הכל, כולל בכמה מההפסדים שלנו, השחקנים מאוד רוצים. זה נכון שאנחנו לא עקביים ברמת האנרגיות והאגרסיביות, אבל יש שחקנים שזה לא הטבע שלהם וזה בא לידי ביטוי”.

קטש: משחק מאוד קשה, השחקנים מאוד רוצים

“כן יודעים מה אנחנו רוצים ויכולים לעשות יותר. יש משחקים שחייבים לעשות אקסטרה כדי לכפר על מה שחסר. היעדרות בריסט היא מסיבות אישיות, עניינים אישיים שלו שאני לא יכול לפרט. הוא וג'יילן הם הבסיס ההגנתי שממנו אנחנו מתפתחים, הם ורסטיליים ושומרים על כמה עמדות וזו הסיבה שיש להם הרבה דקות, הוא ייחסר לנו, אבל יש שחקנים שמחכים להזדמנות שלהם, כמו וויל וגור שיצטרכו לעשות צעד קדימה ולחפות על חסרונו”, סיכם המאמן.