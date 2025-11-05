יום רביעי, 05.11.2025 שעה 17:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

"ניסע לת"א כדי לבדוק שוב האם בטוח לארח שם"

מנכ"ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס, בראיון: "יש לנו שם 2 קבוצות והשחקנים אומרים לנו שהכל רגוע. הפסקת האש שברירית מאוד ונקווה שזה יחזיק מעמד"

תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ׳ (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ׳ (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב והפועל תל אביב צפויות לחזור לארח בישראל את משחקי היורוליג החל מהחודש הבא. מנכ”ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס, התראיין והתייחס בין היתר גם לנושא הזה.

מוטיונאס אמר: “תל אביב היא עיר בטוחה. יש לנו שם שתי קבוצות, והשחקנים אומרים לנו שהכל רגוע. אנחנו עוקבים אחר המצב. הפסקת האש שברירית מאוד. נקווה שזה יחזיק מעמד. אנחנו פועלים בהנחה שבטוח לשחק בישראל, אבל ניסע לתל אביב כדי לבדוק שוב אם זה בטוח עבור השחקנים, המאמנים, השופטים והאוהדים. בליגה המקומית שלהם משחקים משחקים באולמות מלאים, הכל מתנהל כרגיל. אנחנו גם מבינים שכמעט בלתי אפשרי להיות בטוחים מחוץ לתל אביב. קשה למצוא שקט מוחלט ולדמיין שהכל יהיה רגוע, אבל כל עוד תל אביב בטוחה, אנחנו מקווים לחזור”.

על כך שפדרו מרטינס, מאמן ולנסיה, אמר שהם לא מרגישים בטוחים להגיע לתל אביב, אמר מוטיונאס: “זו הסיבה שאנחנו לוקחים את זה צעד אחר צעד. ישנן דעות ודרכי חשיבה שונות. אפילו קבוצות טורקיות לא משחקות בטורקיה מול הישראליות, ובספרד המשחקים נערכו בדלתיים סגורות. אנחנו מנסים לנהל את כל המתחים הפוליטיים האלה. אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים למצוא דרך קדימה. אם הכל ילך כשורה, נחזור לישראל”.

