"ניסע לת"א כדי לבדוק שוב האם בטוח לארח שם"

מכבי תל אביב והפועל תל אביב צפויות לחזור לארח בישראל את משחקי היורוליג החל מהחודש הבא. מנכ”ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס, התראיין והתייחס בין היתר גם לנושא הזה.

מוטיונאס אמר: “תל אביב היא עיר בטוחה. יש לנו שם שתי קבוצות, והשחקנים אומרים לנו שהכל רגוע. אנחנו עוקבים אחר המצב. הפסקת האש שברירית מאוד. נקווה שזה יחזיק מעמד. אנחנו פועלים בהנחה שבטוח לשחק בישראל, אבל ניסע לתל אביב כדי לבדוק שוב אם זה בטוח עבור השחקנים, המאמנים, השופטים והאוהדים. בליגה המקומית שלהם משחקים משחקים באולמות מלאים, הכל מתנהל כרגיל. אנחנו גם מבינים שכמעט בלתי אפשרי להיות בטוחים מחוץ לתל אביב. קשה למצוא שקט מוחלט ולדמיין שהכל יהיה רגוע, אבל כל עוד תל אביב בטוחה, אנחנו מקווים לחזור”.

על כך שפדרו מרטינס, מאמן ולנסיה, אמר שהם לא מרגישים בטוחים להגיע לתל אביב, אמר מוטיונאס: “זו הסיבה שאנחנו לוקחים את זה צעד אחר צעד. ישנן דעות ודרכי חשיבה שונות. אפילו קבוצות טורקיות לא משחקות בטורקיה מול הישראליות, ובספרד המשחקים נערכו בדלתיים סגורות. אנחנו מנסים לנהל את כל המתחים הפוליטיים האלה. אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים למצוא דרך קדימה. אם הכל ילך כשורה, נחזור לישראל”.