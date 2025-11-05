2 עובדי וינגייט החשודים הוצאו מקבוצות הווטסאפ

במכון וינגייט מנסים לשדר עסקים כרגיל. בעקבות מעצרם של שני הבכירים שחשודים בפרשת השחיתות של ההסתדרות, ביממה האחרונה היו״ר יואב הלר תופס פיקוד ומנסה לקיים שגרה בין כותלי המכון הלאומי לספורט שאמור לשרת את נבחרות ישראל השונות גם במהלך החקירה.

גם היום (רביעי) בשעות הצהריים הגיעו לחקירה במשרדי להב 433 המעורבים בפרשה מבחינת מכון וינגייט. שני עובדי המכון החשודים הוצאו ביממה האחרונה מקבוצות הווטסאפ של מנהלי המכון, על מנת שלא לפגוע במאמצי החקירה ולאחר התייעצות עם הייעוץ המשפטי של המכון, וזאת על אף שהוחרמו להם הטלפונים הסלולריים על ידי המשטרה.

בינתיים, כפי שפורסם ב-ONE, מונה אמש על ידי ההנהלה תומר יעקב כממלא מקום למנכ״ל. המינוי הוא למשך 14 יום בלבד, על מנת שתהיה “דמות חיצונית” שתנהל את המכון בזמן שהחשודים נמצאים במעצר בית ומורחקים לשבועיים ממקום עבודתם. גורם בכיר במכון אמר: “זה מינוי זמני, עד שתסתיים החקירה. העובדים הוצאו מקבוצות הווטסאפ כדי לא לפגוע בחקירה ועל מנת לשמור על כבודם כדי שלא לגרום למבוכה כתוצאה מההתכתבויות בה”.

יו״ר מכון וינגייט, יואב הלר, כתב לעובדים ולאיגודים: “בעקבות החקירה הכללית בפרשת ‘יד לוחצת יד’, שבה שניים מאנשינו, חשוב לי לומר לכם, שאנחנו במכון ממשיכים במשימות שלנו כרגיל. בימים הקרובים יחליף כממלא מקום תומר יעקב, ויחד איתי ועם כלל ההנהלה יוביל את המכון בתקופה הקרובה שיחזרו במהרה בעזרת השם. אני מאמין גדול בכם ובמכון ומבקש מכולנו להימנע משמועות, אנחנו מבטיחים לכם שכל מידע שיש בידינו נעביר אליכם”.

יואב הלר (חגי מיכאלי)

תומר זלצר מונה לטפל בעובדים במכון וכתב להם: “בימים האחרונים המכון מצוי בסיטואציה שאינה שגרתית וזאת עקב הפרשה ‘יד לוחצת יד’. חשוב לנו לעדכן כי ועד העובדים ממשיך לפעול כרגיל. אנחנו כאן עבורכם לכל שאלה, פניה או צורך, בדיוק כמו בשגרה. נשמור יחד על רוח טובה, מקצועיות ואחדות. יחד נעבור את התקופה הזו בצורה המיטבית”.

בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, עו״ד ניר דוד, המייצג את אחד החשודים, טען כי הוא רשאי לחזור לעבודה. גורם בכיר במכון וינגייט הבהיר: “לנו אותו העובד הודיע כי הוא מורחק מהמכון ל-15 יום. לנו אין עילה להרחיקו מהמכון והדבר נמצא באחריות המשטרה. אם אכן יבקש לחזור לעבודה, נבקש את אישור המשטרה לכך”.