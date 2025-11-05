בשורות טובות לאשדוד: אוואני חזר לאימונים מלאים

בשורות טובות למ.ס אשדוד. הבלם האוגנדי, טימותי אוואני, שנעדר לאחרונה בגלל פציעה בשריר הירך האחורי, חזר לאימונים מלאים ויעמוד לרשות חיים סילבס.

במשחקים האחרונים סבלו באשדוד ממצוקת בלמים, אך ניר ביטון ומאור ישירלמק חזרו לרשות הקבוצה וביטון חבר בתבוסה על הפועל חיפה לבלם איברהים דיאקטה, שאף כבש את שער הניצחון.

דיאקטה, שאיבד את אימו לפני המשחק נגד הפועל חיפה, נשאר בישראל כדי לקחת חלק במשחק נגד הפועל באר שבע. לאחר מכן, הוא יצא למולדתו כדי לשהות לצד משפחתו ולא יחסיר משחקים בעקבות פגרת הנבחרת.

איברהים דיאקטה (ראובן שוורץ)

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, החמיא לשחקנים על הניצחון נגד הפועל חיפה ועבר על הדגשים שלו, אך העביר לחניכיו מסר ברור שנגד הפועל באר שבע מדובר במשחק אחר לגמרי. אורי עזו, שהצטיין במשחקו הראשון בהרכב, ימשיך ב-11 גם בטרנר.