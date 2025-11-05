יום חמישי, 06.11.2025 שעה 18:54
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

צו סגירה למגרש בבענה עקב קטטה בליגה ג'

המשטרה הודיעה על סגירת המגרש לשבועיים אחרי קטטה בין קבוצות מגליל עליון, שהתווספו לאירועי אלימות במקום בחודשים האחרונים. ההליך הפלילי נמשך

|
השוטרים במגרש (משטרת ישראל)
השוטרים במגרש (משטרת ישראל)

צו סגירה הוצא למגרש כדורגל ביישוב בענה למשך 14 ימים בעקבות קטטה בליגה ג’, כך הודיעה היום (רביעי) המשטרה: “בתאריך 01/11/25 התקבל דיווח אודות קטטה שארעה במגרש הכדורגל בבענה בין קבוצות מליגה ג׳ גליל עליון, לקראת סוף משחק בעקבות שער שוויון. שוטרי המחוז הצפוני הוזנקו למקום ופתחו בחקירת האירוע תוך פעולות לאיתור כלל המעורבים.

“בתוך כך, בעקבות מספר אירועי אלימות שהתרחשו במגרש בחודשים האחרונים, חתם מפקד תחנת משטרת מג׳ד אל כרום, על סגירתו למשך 14 ימים וזאת במקביל להמשך ההליך הפלילי המתנהל אודות אירוע הקטטה.

"משטרת ישראל תפעל נגד כל גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהן במגרשי הספורט ומחוצה להם, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות פסולה ומסוכנת".

