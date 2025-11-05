יום רביעי, 05.11.2025 שעה 18:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

שחר דורון עוזב את גליל עליון, בדרך לרעננה

הגארד הצעיר שלא קיבל דקות בכפר בלום, צפוי להצטרף לקבוצה של שי סגלוביץ'. בליגה הלאומית, עירוני נהריה החליפה זר וצירפה את מרסליוס ארלינגטון

|
שחר דורון (רועי כפיר)
שחר דורון (רועי כפיר)

שחר דורון שוחרר רשמית מהפועל גליל עליון ונמצא בדרך למכבי רעננה. הגארד (20, 1.95) עבר לכפר בלום בקיץ מאליצור נתניה וציפה לקבל הזדמנות בקבוצה של גוני יזרעאלי, אך מתחילת העונה לא קיבל דקות רבות וביקש לעזוב. מי שבדרך לצרפו היא העולה החדשה, מכבי רעננה. דורון שיחק מתחילת העונה רק 16 דקות במצטבר וזה הוביל להחלטתו לעזוב 

בהודעה הרשמית של הגליל פורסם: “המועדון מבקש להודות לשחר דורון על התקופה בה היה חלק ממשפחת הפועל גליל עליון. שחר, שחתם בתחילת העונה, הוא שחקן צעיר ומוכשר שהראה מהרגע הראשון מחויבות, מקצוענות, רצינות ורוח קבוצתית יוצאת דופן.

“בזמן קצר הצליח שחר להשתלב נהדר בחדר ההלבשה, היה אהוב על כולם – שחקנים, צוות ואוהדים – ובלט בגישה הבוגרת והחיובית שלו בכל יום מחדש. לאחרונה ביקש שחר להשתחרר מהמועדון, בקשה שנבחנה ונענתה בהבנה ובהערכה לרצונו האישי והמקצועי. אנו מוקירים את התקופה בה היה חלק מאיתנו, מעריכים את הדרך בה התנהל לאורך כל הדרך ומאחלים לו הצלחה גדולה בהמשך דרכו – על המגרש ומחוצה לו". 

שחר דורון בין שחקני נבחרת איטליה (פיב"א)שחר דורון בין שחקני נבחרת איטליה (פיב"א)

גם בליגה הלאומית ישנה תחלופה של שחקנים, לאחר שעירוני נהריה שחררה את הגארד ברנדון וות'רספון והחתימה את הפורוורד, מרסליוס ארלינגטון. האמריקאי (25, 2.00) שיחק בהפועל עפולה בעונת 2023/24 והעמיד בה ממוצעים של 16.1 נקודות ו-6 ריבאונדים ב-30 דקות משחק בממוצע לערב. בעונה שעברה שיחק באבלינו האיטלקית.

