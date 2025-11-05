שחר דורון עוזב את גליל עליון, בדרך לרעננה

שחר דורון שוחרר רשמית מהפועל גליל עליון ונמצא בדרך למכבי רעננה. הגארד (20, 1.95) עבר לכפר בלום בקיץ מאליצור נתניה וציפה לקבל הזדמנות בקבוצה של גוני יזרעאלי, אך מתחילת העונה לא קיבל דקות רבות וביקש לעזוב. מי שבדרך לצרפו היא העולה החדשה, מכבי רעננה. דורון שיחק מתחילת העונה רק 16 דקות במצטבר וזה הוביל להחלטתו לעזוב

בהודעה הרשמית של הגליל פורסם: “המועדון מבקש להודות לשחר דורון על התקופה בה היה חלק ממשפחת הפועל גליל עליון. שחר, שחתם בתחילת העונה, הוא שחקן צעיר ומוכשר שהראה מהרגע הראשון מחויבות, מקצוענות, רצינות ורוח קבוצתית יוצאת דופן.

“בזמן קצר הצליח שחר להשתלב נהדר בחדר ההלבשה, היה אהוב על כולם – שחקנים, צוות ואוהדים – ובלט בגישה הבוגרת והחיובית שלו בכל יום מחדש. לאחרונה ביקש שחר להשתחרר מהמועדון, בקשה שנבחנה ונענתה בהבנה ובהערכה לרצונו האישי והמקצועי. אנו מוקירים את התקופה בה היה חלק מאיתנו, מעריכים את הדרך בה התנהל לאורך כל הדרך ומאחלים לו הצלחה גדולה בהמשך דרכו – על המגרש ומחוצה לו".

שחר דורון בין שחקני נבחרת איטליה (פיב"א)

גם בליגה הלאומית ישנה תחלופה של שחקנים, לאחר שעירוני נהריה שחררה את הגארד ברנדון וות'רספון והחתימה את הפורוורד, מרסליוס ארלינגטון. האמריקאי (25, 2.00) שיחק בהפועל עפולה בעונת 2023/24 והעמיד בה ממוצעים של 16.1 נקודות ו-6 ריבאונדים ב-30 דקות משחק בממוצע לערב. בעונה שעברה שיחק באבלינו האיטלקית.