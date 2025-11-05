יום שבת, 22.11.2025 שעה 15:40
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
14623-7018א. לובליאנה1
14657-7298בחצ'שהיר קולג'י2
12625-6827הפועל ירושלים3
12752-7748קלוז'4
12683-7028רייר ונציה5
12677-6518אריס סלוניקי6
11613-6127וורוצלאב7
11760-7278נפטונאס8
11699-6638מנרסה9
8771-6198המבורג10
 בית 2 
15553-6398בורק1
14620-7108בודוצ'נוסט2
14654-7318בשיקטאש3
13627-7008טורק טלקום4
12756-6968אולם5
11658-6748שמניץ6
11643-6158לונדון ליונס7
11705-6328טרנטו8
10704-6298לייטקבליס9
9708-6028פאניוניוס10

המומנטום נמשך: הפועל י-ם ניצחה את בחצ'שהיר

אלון וחניכיו חגגו משחק שלישי ברציפות, לאחר שגברו 82:90 על הטורקים שהגיעו להתמודדות במאזן מושלם. הארפר כיכב עם 27 נק', פלין בלט מנגד עם 28

|
ג'סטין סמית שמח (מיכל בן גיגי, הפועל
ג'סטין סמית שמח (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

הפועל ירושלים המשיכה הערב (רביעי), בכושר הטוב שלה והשלימה ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות. יונתן אלון וחניכיו גברו 82:90 על בחצ’שהיר במחזור השישי של היורוקאפ ועשו את מה שאף קבוצה לא הצליחה לעשות עד כה במפעל השני בחשיבותו באירופה, לחגוג מול הטורקים, שנחלו הפסד בכורה במפעל. בעקבות הניצחון, החבורה מהבירה נמצאת לפחות זמנית במקום השני, כשהיריבה מטורקיה נשארה בפסגת הבית. 

המשחק החל באופן צמוד, כשכוכב הפועל ירושלים, ג’ארד הארפר שקלע הערב 27 נקודות בסך הכל, הגיע לעשר נקודות, תוך שלוש דקות מפתיחת ההתמודדות. מהצד השני, מלאצ’י פלין שקלע הערב 28 נק’, דאג להשאיר את הטורקים צמודים. ברבע השני, הפועל ירושלים הייתה עדיפה, אך לא הצליחה לברוח, כשיובל זוסמן נכנס לעניינים וחימם את הידית שלו מחוץ לקשת, בנוסף אליו, ווינסטון וסמית עלו מהספסל ותרמו רבות. 

מי שפתח טוב את הרבע השלישי, היה קאדין קרינגטון שהשלים מהלך אדיר של סל ועבירה, המומנטום הירושלמי נמשך לאורך כל הרבע, כשהטורקים לא הצליחו להתקרב לירושלמים. הרבע המכריע התחיל רע מבחינת יונתן אלון וחניכיו כשהטורקים הצליחו לצמצם ואף לעלות ליתרון, אך בדקות הסיום הקבוצה מהבירה, הראתה אופי וניצלה את ההחטאות של היריבה על מנת להכריע את ההתמודדות.

למחזור הבא של המפעל, הפועל ירושלים תגיע לאחר גמר גביע ווינר, מול הפועל תל אביב ותארח את נפטונס בתקווה להשיג ניצחון רביעי ברציפות ביורוקאפ. בחצ'שהיר מהמקום הראשון בבית, תתארח אצל אריס סלוניקי.     

קלעו לבחצ’שהיר: מלאצ’י פלין (28 נקודות), האנטר הייל (12 נק’), טרוויון וויליאמס (11 נק’), טיילר קבאנאו (11 נק’), צ’אלב הומסלי (5 נק’), מת’יו מיטצ’ל (4 נק’), קנאן סיפאחי (4 נק’), מתאוס פוניטקה (4 נק’), באלסה קופריביצה (2 נק’), פורקאן האלטאלי (נקודה).

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר (27 נקודות), ג’סטין סמית (16 נק’), אוסטין וויילי (14 נק’), יובל זוסמן (13 נק’), קאדין קרינגטון (9 נק’), קאסיוס ווינסטון (9 נק’), ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס (2 נק’).

רבע ראשון: 22:27 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב, אוסטין וויילי. 

חמישיית בחצ'שהיר: צ’אלב הומסלי, מלאצ’י פלין, מת’יו מיטצ’ל, טיילר קבאנאו, טרוויון וויליאמס.

המשחק נפתח בלייאפ נהדר של ג’ארד הארפר שהעלה את הפועל ירושלים ליתרון ראשון בהתמודדות. הארפר המשיך נהדר עם מהלך של שלוש נקודות, לאחר שקלע שתיים, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מהצד השני, טיילר קבאנאו צלף שלשה. מלאצ’י פלין דייק גם הוא מחוץ לקשת. הארפר המשיך ללהוט, הוא הוסיף שלשה נוספת והיה אחראי ישיר לכל הנקודות של הפועל ירושלים, 8:8.

פלין המשיך לבלוט מהצד של הטורקים, הוא קלע שתי נקודות בלייאפ על הבאזר של שעון ההתקפה. מתפרצת של ירושלים הסתיימה באליהופ נהדר של ג’סטין סמית, הארפר היה אחראי על האסיסט. קאסיוס ווינסטון קלע שתי נקודות עם סל יפה מחצי מרחק. מת’יו מיטצ’ל דייק גם הוא מחצי מרחק. אוסטין וויילי לקח ריבאונד התקפה חשוב וסיים עם שתי נקודות מתחת לסל. אסיסט אדיר של ווינסטון ליובל זוסמן שקלע מתחת לסל וקבע את תוצאת הרבע. 

אוסטין וויילי מטביע (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)אוסטין וויילי מטביע (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

רבע שני: 41:48 להפועל ירושלים

הרבע נפתח עם שתי נקודות של סמית. מהצד השני, טרוויון וויליאמס קלע מתחת לסל מבלי ששמרו עליו. קרינגטון ניצל בלאגן באיזור הצבע, לקח ריבאונד התקפה וקלע שתיים קלות מתחת לסל. הארפר קלע סל משוגע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין, 26:34 להפועל ירושלים. צ’אלב הומסלי קלע שלשה אדירה על הבאזר של שעון ההתקפה. וויילי סיים ריבאונד התקפה עם דאנק יפה.

וויילי מצא את עצמו פנוי בצבע והוסיף דאנק נוסף. ווינסטון חדר לכיוון הצבע והצליח לסיים לייאפ קשה עם שתי נקודות יפות. יובל זוסמן צלף שלשה חשובה, 34:43 לירושלים. זוסמן תפר שלשה נוספת והעניק יתרון דו ספרתי ראשון בהתמודדות. הארפר חדר נהדר לסל וסיים עם שתי נקודות קשות. פלין קלע מחצי מרחק אחרי מהלך יפה. מספר שניות לפני הירידה למחצית, פלין קלע שלשה וצימק את הפער לחד ספרתי.

יובל זוסמן שמח לאחר שמסר אסיסט (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)יובל זוסמן שמח לאחר שמסר אסיסט (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

רבע שלישי: 56:66 להפועל ירושלים

המחצית השנייה נפתחה בצורה נהדרת עם קרינגטון, שחדר לסל, סיים דאנק ואף סחט עבירה ודייק מקו העונשין. זוסמן קלע גם הוא שתי נקודות. מהצד השני, פלין קלע מתחת לסל, סחט עבירה, אך החטיא מקו העונשין. פלין לקח שלשה פנויה ודייק.

זוסמן זרק את השומר שלו וצלף שלשה פנויה מהפינה, על הבאזר של שעון ההתקפה. ווינסטון חדר נהדר לסל והוסיף שתי נקודות. סמית מצא את עצמו פנוי בתוך הצבע והוא ניצל זאת על מנת לקלוע שתי נקודות קלות. הארפר לקח זריקה קשה מחצי מרחק וקלע אותה. מהצד השני, קבאנאו צלף שלשה. פלין הוסיף שתי נקודות נוספות מתוך הצבע.

גג'אסטין סמית מסיים לייאפ (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

רבע רביעי: 82:90 להפועל ירושלים

הרבע המכריע נפתח עם חמש נקודות מהירות של הטורקים. הארפר חדר נהדר וקלע שתי נקודות. וויליאמס קלע שתי נקודות קלות מהצבע. וויילי דייק פעמיים מקו העונשין. האנטר הייל השווה את התוצאה לאחר שקלע מחוץ לקשת. הארפר השלים מהלך של שלוש נקודות.

סמית קלע שתי נקודות חשובות עבור ירושלים. פלין צלף שלשה נוספת שהשוותה שוב את התוצאה. קרינגטון וסמית סידרו ארבע נקודות רצופות לאורחת. הארפר צלף שלשה קריטית שתי דקות לתום ההתמודדות. וויילי קלע שתי נקודות מתחת לסל. בדקה האחרונה הפועל ירושלים ניצלה את ההחטאות של הטורקים על מנת להכריע את ההתמודדות.

קאסיוס ווינסטון עם הכדור (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)קאסיוס ווינסטון עם הכדור (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */