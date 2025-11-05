המומנטום נמשך: הפועל י-ם ניצחה את בחצ'שהיר

הפועל ירושלים המשיכה הערב (רביעי), בכושר הטוב שלה והשלימה ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות. יונתן אלון וחניכיו גברו 82:90 על בחצ’שהיר במחזור השישי של היורוקאפ ועשו את מה שאף קבוצה לא הצליחה לעשות עד כה במפעל השני בחשיבותו באירופה, לחגוג מול הטורקים, שנחלו הפסד בכורה במפעל. בעקבות הניצחון, החבורה מהבירה נמצאת לפחות זמנית במקום השני, כשהיריבה מטורקיה נשארה בפסגת הבית.

המשחק החל באופן צמוד, כשכוכב הפועל ירושלים, ג’ארד הארפר שקלע הערב 27 נקודות בסך הכל, הגיע לעשר נקודות, תוך שלוש דקות מפתיחת ההתמודדות. מהצד השני, מלאצ’י פלין שקלע הערב 28 נק’, דאג להשאיר את הטורקים צמודים. ברבע השני, הפועל ירושלים הייתה עדיפה, אך לא הצליחה לברוח, כשיובל זוסמן נכנס לעניינים וחימם את הידית שלו מחוץ לקשת, בנוסף אליו, ווינסטון וסמית עלו מהספסל ותרמו רבות.

מי שפתח טוב את הרבע השלישי, היה קאדין קרינגטון שהשלים מהלך אדיר של סל ועבירה, המומנטום הירושלמי נמשך לאורך כל הרבע, כשהטורקים לא הצליחו להתקרב לירושלמים. הרבע המכריע התחיל רע מבחינת יונתן אלון וחניכיו כשהטורקים הצליחו לצמצם ואף לעלות ליתרון, אך בדקות הסיום הקבוצה מהבירה, הראתה אופי וניצלה את ההחטאות של היריבה על מנת להכריע את ההתמודדות.

למחזור הבא של המפעל, הפועל ירושלים תגיע לאחר גמר גביע ווינר, מול הפועל תל אביב ותארח את נפטונס בתקווה להשיג ניצחון רביעי ברציפות ביורוקאפ. בחצ'שהיר מהמקום הראשון בבית, תתארח אצל אריס סלוניקי.

קלעו לבחצ’שהיר: מלאצ’י פלין (28 נקודות), האנטר הייל (12 נק’), טרוויון וויליאמס (11 נק’), טיילר קבאנאו (11 נק’), צ’אלב הומסלי (5 נק’), מת’יו מיטצ’ל (4 נק’), קנאן סיפאחי (4 נק’), מתאוס פוניטקה (4 נק’), באלסה קופריביצה (2 נק’), פורקאן האלטאלי (נקודה).

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר (27 נקודות), ג’סטין סמית (16 נק’), אוסטין וויילי (14 נק’), יובל זוסמן (13 נק’), קאדין קרינגטון (9 נק’), קאסיוס ווינסטון (9 נק’), ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס (2 נק’).

רבע ראשון: 22:27 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב, אוסטין וויילי.

חמישיית בחצ'שהיר: צ’אלב הומסלי, מלאצ’י פלין, מת’יו מיטצ’ל, טיילר קבאנאו, טרוויון וויליאמס.

המשחק נפתח בלייאפ נהדר של ג’ארד הארפר שהעלה את הפועל ירושלים ליתרון ראשון בהתמודדות. הארפר המשיך נהדר עם מהלך של שלוש נקודות, לאחר שקלע שתיים, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מהצד השני, טיילר קבאנאו צלף שלשה. מלאצ’י פלין דייק גם הוא מחוץ לקשת. הארפר המשיך ללהוט, הוא הוסיף שלשה נוספת והיה אחראי ישיר לכל הנקודות של הפועל ירושלים, 8:8.

פלין המשיך לבלוט מהצד של הטורקים, הוא קלע שתי נקודות בלייאפ על הבאזר של שעון ההתקפה. מתפרצת של ירושלים הסתיימה באליהופ נהדר של ג’סטין סמית, הארפר היה אחראי על האסיסט. קאסיוס ווינסטון קלע שתי נקודות עם סל יפה מחצי מרחק. מת’יו מיטצ’ל דייק גם הוא מחצי מרחק. אוסטין וויילי לקח ריבאונד התקפה חשוב וסיים עם שתי נקודות מתחת לסל. אסיסט אדיר של ווינסטון ליובל זוסמן שקלע מתחת לסל וקבע את תוצאת הרבע.

אוסטין וויילי מטביע (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

רבע שני: 41:48 להפועל ירושלים

הרבע נפתח עם שתי נקודות של סמית. מהצד השני, טרוויון וויליאמס קלע מתחת לסל מבלי ששמרו עליו. קרינגטון ניצל בלאגן באיזור הצבע, לקח ריבאונד התקפה וקלע שתיים קלות מתחת לסל. הארפר קלע סל משוגע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין, 26:34 להפועל ירושלים. צ’אלב הומסלי קלע שלשה אדירה על הבאזר של שעון ההתקפה. וויילי סיים ריבאונד התקפה עם דאנק יפה.

וויילי מצא את עצמו פנוי בצבע והוסיף דאנק נוסף. ווינסטון חדר לכיוון הצבע והצליח לסיים לייאפ קשה עם שתי נקודות יפות. יובל זוסמן צלף שלשה חשובה, 34:43 לירושלים. זוסמן תפר שלשה נוספת והעניק יתרון דו ספרתי ראשון בהתמודדות. הארפר חדר נהדר לסל וסיים עם שתי נקודות קשות. פלין קלע מחצי מרחק אחרי מהלך יפה. מספר שניות לפני הירידה למחצית, פלין קלע שלשה וצימק את הפער לחד ספרתי.

יובל זוסמן שמח לאחר שמסר אסיסט (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

רבע שלישי: 56:66 להפועל ירושלים

המחצית השנייה נפתחה בצורה נהדרת עם קרינגטון, שחדר לסל, סיים דאנק ואף סחט עבירה ודייק מקו העונשין. זוסמן קלע גם הוא שתי נקודות. מהצד השני, פלין קלע מתחת לסל, סחט עבירה, אך החטיא מקו העונשין. פלין לקח שלשה פנויה ודייק.

זוסמן זרק את השומר שלו וצלף שלשה פנויה מהפינה, על הבאזר של שעון ההתקפה. ווינסטון חדר נהדר לסל והוסיף שתי נקודות. סמית מצא את עצמו פנוי בתוך הצבע והוא ניצל זאת על מנת לקלוע שתי נקודות קלות. הארפר לקח זריקה קשה מחצי מרחק וקלע אותה. מהצד השני, קבאנאו צלף שלשה. פלין הוסיף שתי נקודות נוספות מתוך הצבע.

ג'אסטין סמית מסיים לייאפ (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

רבע רביעי: 82:90 להפועל ירושלים

הרבע המכריע נפתח עם חמש נקודות מהירות של הטורקים. הארפר חדר נהדר וקלע שתי נקודות. וויליאמס קלע שתי נקודות קלות מהצבע. וויילי דייק פעמיים מקו העונשין. האנטר הייל השווה את התוצאה לאחר שקלע מחוץ לקשת. הארפר השלים מהלך של שלוש נקודות.

סמית קלע שתי נקודות חשובות עבור ירושלים. פלין צלף שלשה נוספת שהשוותה שוב את התוצאה. קרינגטון וסמית סידרו ארבע נקודות רצופות לאורחת. הארפר צלף שלשה קריטית שתי דקות לתום ההתמודדות. וויילי קלע שתי נקודות מתחת לסל. בדקה האחרונה הפועל ירושלים ניצלה את ההחטאות של הטורקים על מנת להכריע את ההתמודדות.