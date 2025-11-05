רכש נוסף להפועל עכו: אחמד עאבד על סף חתימה

רכש נוסף להפועל עכו: ל-ONE נודע כי שחקן ההתקפה, אחמד עאבד, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הסגל של הקבוצה מהצפון.

עאבד, ניהל לאחרונה מגעים עם מכבי אחי נצרת, מוליכת ליגה א’ צפון, במדיה החל את דרכו, אך ביממה האחרונה, הודיע לראשי המועדון כי החליט לחתום ביעד אחר.

בעונה שעברה, עאבד שיחק במדי הפועל ת”א, כאשר הוא היה חלק מעליית הקבוצה לליגת העל והזכייה בגביע הטוטו, כשכבש שער אחד.בעברו, זכה עם עירוני קרית שמונה באליפות היסטורית ובגביע המדינה. עכו מדורגת במקום ה-11 בטבלה לאחר 11 מחזורים עם 12 נקודות.