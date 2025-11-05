יום רביעי, 05.11.2025 שעה 18:55
ליגה לאומית 25-26
2610-2911מכבי פ"ת1
228-1811מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1813-1411הפועל כפ"ס5
1716-1911הפועל ר"ג6
1717-1611הפועל כפר שלם7
169-1711מ.ס קריית ים8
1321-1811עירוני מודיעין9
1217-1711הפועל חדרה10
1213-1211הפועל עכו11
1225-1811מכבי יפו12
1018-811בני יהודה13
1018-811הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

רכש נוסף להפועל עכו: אחמד עאבד על סף חתימה

שחקן ההתקפה, אקס הפועל ת"א שהיה חלק מעליית הליגה, ניהל לאחרונה מגעים עם אחי נצרת ול-ONE נודע שהודיע למועדון שהחליט לחתום בקבוצה מהלאומית

|
אחמד עאבד בועט (רדאד ג'בארה)
אחמד עאבד בועט (רדאד ג'בארה)

רכש נוסף להפועל עכו: ל-ONE נודע כי שחקן ההתקפה, אחמד עאבד, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הסגל של הקבוצה מהצפון.

עאבד, ניהל לאחרונה מגעים עם מכבי אחי נצרת, מוליכת ליגה א’ צפון, במדיה החל את דרכו, אך ביממה האחרונה, הודיע לראשי המועדון כי החליט לחתום ביעד אחר.

בעונה שעברה, עאבד שיחק במדי הפועל ת”א, כאשר הוא היה חלק מעליית הקבוצה לליגת העל והזכייה בגביע הטוטו, כשכבש שער אחד.בעברו, זכה עם עירוני קרית שמונה באליפות היסטורית ובגביע המדינה. עכו מדורגת במקום ה-11 בטבלה לאחר 11 מחזורים עם 12 נקודות.

