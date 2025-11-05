יום רביעי, 05.11.2025 שעה 19:58
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1512-178מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
129-98בני מוסמוס6
118-107הפועל כרמיאל7
1110-107עירוני נשר8
105-76צעירי אום אל פאחם9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
713-77צעירי טמרה11
69-76הפועל טירת הכרמל12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
212-67הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
139-147מ.כ. ירושלים4
137-127מכבי עירוני אשדוד5
114-67הפועל אזור6
119-97מ.ס. דימונה7
106-97מ.כ. כפ"ס8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

"אלוהים, למה כזה מוקדם?": הייפורד נפרד מאביו

שחקן הכנף, שלא משחק כבר 10 חודשים ולא מצא קבוצה נוכח המצב, ספד בפוסט בפייסבוק: "המודל לחיקוי הכי טוב בעולם, מודה על הכל וסליחה על האכזבה"

|
אדג'י הייפורד (יונתן גינזבורג)
אדג'י הייפורד (יונתן גינזבורג)

כבר 10 חודשים שאדג'י הייפורד, שחקן הכנף בן ה-26, לא משחק כדורגל. ויש שתהו מדוע, הרי שחקן הוא נחשב לשחק איכותי ומוערך. בחודשים האחרונים, לצד המשך אימוניו ושמירה על כושרו, התמודד עם התדרדרות סביב מצבו הבריאותי של אביו, שהלך לעולמו לפני יומיים.

השחקן העלה סרטון לפייסבוק האישי שלו, בו נראה עם אביו בבית החולים, ימים ספורים לפני לכתו. לצד הווידאו העצוב, ציין כי לא מצליח הוא לעכל את מה שהתרחש, מה גם שאיבד רגע לפני, חבר קרוב. בפוסט עצוב ומרגש כתב הייפורד: "לפני יומיים איבדתי חבר, אתמול איבדתי את אבא שלי. הכל קורה מהר מדי חחחחח. לא מצליח לעכל, דאיים. למה כזה מוקדם, אלוהים, למה? אני עוד צעיר, אוף.

“אבל יהיה בסדר, בעזרת השם. הרגש כבר לא שם מזמן ועכשיו זה רק נעשה גרוע יותר, אבל החיים ממשיכים הלאה. תנוח על משכבך בשלום, אבא יקר שלי, המודל לחיקוי הכי טוב בעולם. מודה לך על הכל וסליחה על האכזבה שלך, אתה הלב שלי. יהיה זכרך ברוך, I’m gonna miss u dad".

אדגאדג'י הייפורד מול גרם ארשיד (איציק בלניצקי)

הייפורד שיחק בעונה החולפת במדי שמשון כפר קאסם שהתפרקה, ועבר להפועל מרמורק, אלא שבמדיה לא שיחק ולו דקת משחק אחת, נוכח הסיטואציה שפקדה אותו. בעונת 2020/21 הייתה שיא הקריירה שלו כשחבר למ.ס אשדוד מליגת העל, במדיה רשם 16 הופעות (17 הופעות סה"כ).

אחרי שסיים גיל נוער, אז שיחק מכבי נתניה והפועל תל אביב, הגיע הייפורד לליגה א' ושיחק במדי הכח מכבי עמידר רמת גן. מעבר לכך, היה לשחקן הפועל כפר שלם, הפועל כפר סבא, מכבי יפו, בני יהודה ת"א והפועל רעננה.

