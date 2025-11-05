"אלוהים, למה כזה מוקדם?": הייפורד נפרד מאביו

כבר 10 חודשים שאדג'י הייפורד, שחקן הכנף בן ה-26, לא משחק כדורגל. ויש שתהו מדוע, הרי שחקן הוא נחשב לשחק איכותי ומוערך. בחודשים האחרונים, לצד המשך אימוניו ושמירה על כושרו, התמודד עם התדרדרות סביב מצבו הבריאותי של אביו, שהלך לעולמו לפני יומיים.

השחקן העלה סרטון לפייסבוק האישי שלו, בו נראה עם אביו בבית החולים, ימים ספורים לפני לכתו. לצד הווידאו העצוב, ציין כי לא מצליח הוא לעכל את מה שהתרחש, מה גם שאיבד רגע לפני, חבר קרוב. בפוסט עצוב ומרגש כתב הייפורד: "לפני יומיים איבדתי חבר, אתמול איבדתי את אבא שלי. הכל קורה מהר מדי חחחחח. לא מצליח לעכל, דאיים. למה כזה מוקדם, אלוהים, למה? אני עוד צעיר, אוף.

“אבל יהיה בסדר, בעזרת השם. הרגש כבר לא שם מזמן ועכשיו זה רק נעשה גרוע יותר, אבל החיים ממשיכים הלאה. תנוח על משכבך בשלום, אבא יקר שלי, המודל לחיקוי הכי טוב בעולם. מודה לך על הכל וסליחה על האכזבה שלך, אתה הלב שלי. יהיה זכרך ברוך, I’m gonna miss u dad".

אדג'י הייפורד מול גרם ארשיד (איציק בלניצקי)

הייפורד שיחק בעונה החולפת במדי שמשון כפר קאסם שהתפרקה, ועבר להפועל מרמורק, אלא שבמדיה לא שיחק ולו דקת משחק אחת, נוכח הסיטואציה שפקדה אותו. בעונת 2020/21 הייתה שיא הקריירה שלו כשחבר למ.ס אשדוד מליגת העל, במדיה רשם 16 הופעות (17 הופעות סה"כ).

אחרי שסיים גיל נוער, אז שיחק מכבי נתניה והפועל תל אביב, הגיע הייפורד לליגה א' ושיחק במדי הכח מכבי עמידר רמת גן. מעבר לכך, היה לשחקן הפועל כפר שלם, הפועל כפר סבא, מכבי יפו, בני יהודה ת"א והפועל רעננה.