עקף את לאמין ימאל: שחקן ארסנל שעשה היסטוריה

קשר ארסנל, מקס דאומן, נכנס להיסטוריה של ליגת האלופות לאחר שהפך אתמול (שלישי) לשחקן הצעיר ביותר אי פעם ששותף במפעל, כשהוא בן 15 שנים ו-308 ימים בלבד. דאומן שיחק בחצי השעה האחרונה של המשחק שבו גברו התותחנים על סלביה פראג 0:3.

הקשר האנגלי, שכבר הספיק להשתלב בסגל הבוגר של ארסנל העונה, שבר את שיאו של יוסופה מוקוקו, שעלה לראשונה במדי בורוסיה דורטמונד בדצמבר 2020 בגיל 16 שנים ו-18 ימים. בכך, דאומן עקף את מוקוקו והציב רף חדש לצעירים הבאים אחריו.

הקשר הבריטי עקף גם את כוכבה ברצלונה לאמין יאמל, שירד למקום השלישי ברשימת הצעירים ביותר בליגת האלופות, לאחר שערך את הבכורה שלו בגיל 16 שנים ו־68 ימים.

עוד קודם לכן, ב־29 באוקטובר, דאומן רשם היסטוריה מקומית כשפתח בהרכב ארנסל במשחק גביע הליגה מול ברייטון, מה שהפך אותו לשחקן הצעיר ביותר בתולדות המועדון.

מקס דאומן בפעולה (IMAGO)

הקשר הבריטי, שנולד ביום האחרון של שנת 2009, נחשב לשחקן העתיד של ארסנל ושל הכדורגל האנגלי, כשהוא מתאמן באקדמיה של התותחנים מ-2015, אז היה בן 6 בלבד. מלבד הרזומה שלו בקבוצה, דאומן משחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, כשכבר בגיל 15 הוא רושם חמש הופעות בנבחרת עד גיל 19, בהן גם כבש שער אחד.