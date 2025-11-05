יום רביעי, 05.11.2025 שעה 18:21
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

עקף את לאמין ימאל: שחקן ארסנל שעשה היסטוריה

מקס דאומן עלה להופעת בכורה בליגת האלופות כשהוא בן 15 ו-308 ימים. בכך, שבר את שיאו של יוסופה מוקוקו, והפך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות המפעל

|
מקס דאומן בהופעת הבכורה בליגת האלופות (IMAGO)
מקס דאומן בהופעת הבכורה בליגת האלופות (IMAGO)

קשר ארסנל, מקס דאומן, נכנס להיסטוריה של ליגת האלופות לאחר שהפך אתמול (שלישי) לשחקן הצעיר ביותר אי פעם ששותף במפעל, כשהוא בן 15 שנים ו-308 ימים בלבד. דאומן שיחק בחצי השעה האחרונה של המשחק שבו גברו התותחנים על סלביה פראג 0:3.

הקשר האנגלי, שכבר הספיק להשתלב בסגל הבוגר של ארסנל העונה, שבר את שיאו של יוסופה מוקוקו, שעלה לראשונה במדי בורוסיה דורטמונד בדצמבר 2020 בגיל 16 שנים ו-18 ימים. בכך, דאומן עקף את מוקוקו והציב רף חדש לצעירים הבאים אחריו.

הקשר הבריטי עקף גם את כוכבה ברצלונה לאמין יאמל, שירד למקום השלישי ברשימת הצעירים ביותר בליגת האלופות, לאחר שערך את הבכורה שלו בגיל 16 שנים ו־68 ימים.

עוד קודם לכן, ב־29 באוקטובר, דאומן רשם היסטוריה מקומית כשפתח בהרכב ארנסל במשחק גביע הליגה מול ברייטון, מה שהפך אותו לשחקן הצעיר ביותר בתולדות המועדון.

מקס דאומן בפעולה (IMAGO)מקס דאומן בפעולה (IMAGO)

הקשר הבריטי, שנולד ביום האחרון של שנת 2009, נחשב לשחקן העתיד של ארסנל ושל הכדורגל האנגלי, כשהוא מתאמן באקדמיה של התותחנים מ-2015, אז היה בן 6 בלבד. מלבד הרזומה שלו בקבוצה, דאומן משחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, כשכבר בגיל 15 הוא רושם חמש הופעות בנבחרת עד גיל 19, בהן גם כבש שער אחד.

