מאייר קלע 7 נקודות, פרדו מחצה את אוונסוויל

ליגת המכללות נפתחה הלילה (בין שלישי לרביעי) עבור אוניברסיטת פרדו ועומר מאייר. הישראלי יחד עם קבוצתו רשמו התחלה מעודדת עם 51:82 מוחץ על אוניברסיטת אוונסוויל, כאשר הרכז הצעיר רשם 7 נקודות אחרי שעלה מהספסל.

מאייר כאמור לא פתח בחמישייה, והיה על הפרקט בסך הכל כ-18 דקות לאורך ההתמודדות. הנקודות שלו התחלקו בצורה הבאה: 3 מ-7 מהשדה ו-1 מ-3 מחוץ לקשת. לזכותו גם אסיסט אחד ושני ריבאונדים, לעומת איבוד כדור אחד.

התוצאה במשחק כמובן לא מותירה מקום לספק. פרדו שלטה בגדול בנעשה על המגרש וכבר במחצית החזיקה ביתרון גדול של 22:41. מי שהצטיין אצל המנצחת היה פלצ'ר, שקבע שיא קריירה עם 30 נקודות, כולל 7 שלשות ב-8 מתוך 11 מהשדה.

צפו בביצועים של מאייר בבכורה בפרדו

אגב, פרדו רשמה ניצחון ביתי 33 ברציפות שהוא לא מהקונפרנס, במשחק שבו פגשה את אוונסוויל למעשה לראשונה מזה 20 שנה. המשחק הבא של פרדו ומאייר יהיה נגד אוקלנד.