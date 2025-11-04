אשקלון ניצחה את מכבי חיפה בתום דרמה גדולה

המחזור החמישי בליגה לאומית Winner נפתח הערב (שלישי) עם חמישה משחקים שהניבו לא מעט דרמות. רון כהן ו-א.ס עירוני אשקלון רשמו ניצחון 90:91 על מכבי חיפה מסל נצחון של הגארד. מ.כ עוטף דרום רשמה ניצחון חוץ היסטורי על חשבון מעלה אדומים. הקבוצה החמה של הליגה - הפועל מגדל העמק יזרעאל הנחילה הפסד בכורה למכבי רחובות.

הפועל מגדל העמק יזרעאל - מכבי רחובות 88:90

הפסד בכורה העונה למכבי רחובות, שנכנעת לקבוצה החמה של הליגה - הפועל מגדל העמק יזרעאל. המקומיים הגיעו למשחק עם זר אחד לאור הפציעה של ברנדון אדווארדס אבל זה לא הפריע להם לרשום ניצחון גדול. מקסים פוקסמן וניב למפרט היו האקס פקטורים עם 22 ו-20 נקודות בהתאמה. השניים פתחו נהדר את המשחק והובילו את קבוצתם ליתרון מוקדם, אך הרבע הראשון נגמר ב-25:24 לאורחים.

גם הרבע השני היה שקול ומכבי רחובות סיימה אותו ביתרון 48:41. עם פתיחת הרבע השלישי הקבוצה של יניב בורגר הגדילה את הפער, אבל עידן אלבר וניב למפרט היו שם עבור הצפוניים וזה רק 66:62 לאחר הרבע השלישי. ברבע האחרון קיבלנו קרב שקול, כאשר עידן אלבר מייצר נקודות מכל מצב ושלשה חשובה של דשון בורק קבעה מהפך. רחובות נאלצה לרדוף ולא הצליחה לבצע מהפך בדרך להפסד.

למגדל העמק יזרעאל: עידן אלבר 25 נק', מקסים פוקסמן (3/4 לשלוש) 22 נק', ניב למפרט 20 נק', דשון בוקר 12 נק', ניתאי רוזנברג 6 נק', יהל פלג 3 נק', אורי עובדיה 2 נק'

לרחובות: עמית מנחם (12 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 15 נק', טל פלד 14 נק', ג'וש אלדריך ודרק ווקר 13 נק' כ"א, הראל דדון 11 נק', עמית אהרוני 9 נק', איגור נסטרנקו 6 נק', סמאג'ה טיל 5 נק'



א.ס עירוני אשקלון - מכבי 'גיא נתן' חיפה 90:91 (לאחר הארכה)

מכבי חיפה הייתה רחוקה 2 שניות מניצחון בכורה העונה, אלא שרון כהן, אקס הירוקים, קלקל לה עם סל ניצחון 2 שניות לסיום ההארכה. א.ס עירוני אשקלון מאריכה את רצף הניצחונות שלה לארבעה, בעוד הקבוצה של בני כץ תחפש ניצחון בכורה בשבוע הבא ברמת השרון.

האורחים מחיפה נראו טוב בחצי הראשון והחזיקו את הביתיים על 35 נקודות בלבד מול 41 שלהם. גם בחצי השני קיבלנו קרב צמוד - מכבי חיפה החזיקה ביתרון ברבע האחרון עד שהביתיים קלעו 10 נקודות ברצף ועלו ל-67:70. שני הזרים בירוק הצליחו לייצר נקודות וקבעו 76:73 לקבוצתם, 3 דקות לסיום. 40 שניות לסיום ג'יי אר גלאספר איזן ל-78:78 עם סל ועבירה וכל קבוצה לא הצליחה לייצר נקודות בדרך להארכה.

אשקלון רכבה על המומנטום וכבר עלתה ל-82:89, אלא שמכבי חיפה קלעה 8 נקודות ברצף כאשר שלשה של רזיאל חיון העניקה לאורחים יתרון 90:89, 4 שניות לסיום. בהתקפה האחרונה רון כהן הצליח לייצר סל פשוט ומהיר והכריע את המשחק.

לאשקלון: ג'יי אר גלאספר (7 אסיסטים) 23 נק', עומר פולג 19 נק', ג'מארי סמית 14 נק', ברנדון באומן 11 נק', רון כהן טעידו פליישר 8 נק' כ"א, עמית סנקר 3 נק', עמית זיס 1 נק'

למכבי חיפה: ג'וש פרייס (14 ריבאונדים) 18 נק', בראדלי אזווירו ונאור שרון (7 אסיסטים) 16 נק' כ"א, רזיאל חיון 14 נק', יוגב עובדיה, ג'וש פרידקין וקורן משה 6 נק' כ"א, איילון ששון ואביתר מור יוסף 4 נק' כ"א



אליצור יבנה - א.ס אשקלון/קריית גת 72:100

ניצחון משכנע לאליצור יבנה במשחק בו שלטה לכל אורכו. היבנאים החזיקו ביתרון מתחילת המשחק וברבי השני תרגמו את היכולת הטובה לפער דו ספרתי. הביתיים השאירו את קרית גת על 20 נקודות לכל היותר בכל אחד מארבעת הרבעים, ועם 10 שלשות ב-46 אחוז ושיא קריירה של עוז חולי (21 נקודות) שייטו לניצחון שני ברציפות.

האחרון הוביל שישה שחקנים בדאבל פיגרס אצל המנצחת. מנגד, החבורה של אלון ספיר עדיין עם ניצחון בודד והיא תצא למעלה אדומים ביום שישי למשחק מפתח לקראת המשך הדרך. העולה החדשה ספגה 50 נקודות בצבע וקלעה ב-36 אחוז בלבד לשתי נקודות. קלארק רוזנברג רשם הופעת בכורה פושרת עם 5 נקודות.

שיא קריירה לעוז חולי בניצחון של אליצור יבנה (צילום: יעל אמסילי)

ליבנה: עוז חולי (9 ריבאונדים) 21 נק', סי ג'יי ווקר 16 נק', יריב עמירם (10 ריבאונדים) 14 נק', אורי חי 13 נק', אור פורר 11 נק', איאן מרטינז 10 נק', קיירי בראון 7 נק', יהלי שושן 6 נק', עידו אברהם 2 נק'

לקריית גת: דיימון סטון 20 נק', בן אונצ'ה 11 נק', מייקל גרין 10 נק', ניב בלול ועמית שדה 8 נק' כ"א, אלון דניאלי 6 נק', קלארק רוזנברג 5 נק', זיו מעוז 4 נק'

מכבי מעלה אדומים - מ.כ עוטף דרום 85:83

ניצחון חוץ היסטורי לעוטף דרום שחוזרת למאזן חיובי אחרי שני הפסדים רצופים. האורחים הופיעו למשחק ללא ריקי פאק הפצוע בידו, ולקראת הסיום מנעו קאמבק של מעלה אדומים.

במשך שלושה רבעים קיבלנו קרב צמוד, עד שברגע האחרון מטווח שלשות קבע 82:72 לעוטף דרום, 3 דקות לסיום. הביתיים לא הרימו ידיים ועם טל צוויפלר הורידו ל-84:83 בלבד. קינדל היל דייק פעם אחת מהקו ומכבי מעלה אדומים יצאה להתקפה אחרונה של משחק בה איתי קרביוב לקח אחריות וייצר זריקה קשה שלא נכנסה. המנצחת קיבלה שיא קריירה מעומרי שלף שקלע 23 נקודות, וקיבלה 43 נקודות משחקי הספסל. מנגד, מכבי מעלה אדומים יכולה להצטער על הזדמנות שפספסה.

למעלה אדומים: כריס ג'ונס וטל צוויפלר 18 נק' כ"א, ג'יילן טייט 14 נק', יבגני חולודוב 10 נק', איתי קרביוב 8 נק', עדי כהן סבן 6 נק', רום כיטכס 5 נק', ברק אוריון 4 נק'

לעוטף דרום: עומרי שלף 23 נק', קינדל היל 21 נק', אוהד דקל 11 נק', ים שפריר ועילאי שאול 7 נק' כ"א, נבו זומרפלד 6 נק', יונתן קלר ואיתם כהן 2 נק' כ"א

מ.ס צפת - מכבי פתח תקווה 97:76

אחרי הניצחון הגדול ברוממה, מ.ס צפת חזרה הביתה אבל לא הצליחה לחברה ניצחון שני ברציפות. מיקי גורקה חסר את דניאל קופרברג, והאורחים ניצלו זאת בכדי לשייט לניצחון עם טריפל דאבל שני העונה של גל גילינסקי ו-23 נקודות של טרה מקולום. פתח תקווה למעשה רושמת ניצחון חוץ ראשון העונה ושני בסך הכל מתוך ארבעה משחקים.

החבורה של יוסי בונן הובילה לכל אורך המשחק וברבע השני ברחה לפער דו ספרתי שגדל ברבע השלישי, תוך שהיא מציגה הגנה טובה. חמישה שחקנים שונים קלעו בדאבל פיגרס אצל המנצחת, בעוד צפת קיבלה מטאז שרמן את משחקו החלש ביותר העונה עם 10 נקודות באחוזים רעים.

לצפת: ג'וש נזיקור 18 נק', נועם אקריש 15 נק', טאז שרמן 10 נק', טל חדד 8 נק', רז מור 7 נק', יובל בר 4 נק', צחי יתאח 3 נק', אור חן 2 נק'

לפתח תקווה: טרה מקולום 23 נק', אלונזו סולה (8/9 מהשדה) 21 נק', קורן ג'ורנו (7 אסיסטים) 19 נק', גל גילינסקי (11 אסיסטים, 10 ריבאונדים) 11 נק', אופיר גולדשטיין 10 נק', ניב פילוסוף 9 נק', נועם נאור ויונתן זלאיט 2 נק' כ"א