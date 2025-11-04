יום רביעי, 05.11.2025 שעה 02:00
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בסכנין מקווים שמריניאן יספיק למשחק מול חיפה

החלוץ שיצא באישור הקבוצה מהמגזר לארמניה בגלל סיבות משפחתיות, לא בטוח שיספיק לחזור בזמן להתמודדות החשובה מול הירוקים מהכרמל. וגם: סיפור יאסין

|
ארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד ג'בארה)
ארתור מריניאן בועט פנדל (רדאד ג'בארה)

חלוץ בני סכנין, ארתור מריניאן בספק גדול למכבי חיפה ולא מהנמנע שלא יעמוד לרשותו של המאמן שרון מימר. החלוץ יצא כבר ביום ראשון לארץ מולדתו ארמניה בגלל סיבות משפחתיות, ובקבוצה לא יודעים לספר אם יספיק לחזור לארץ.

אם שחקן ה-9 לא יחזור לארץ, מדובר באבדה מקצועית משמעותית מאד לסכנין, בגלל היותו החלוץ הטבעי היחיד. במצב כזה בסיל חורי יהיה בתמונת ההרכב. לעומת זאת, בסכנין יש אמונה מלאה שהקשר גילד אוטאנגה ינחת בארץ, אחרי שנושא הוויזה הוסדר. 

לרשות שרון מימר יש סגל כמעט מלא בשלב זה למשחק מול חיפה, שכולל את מארון גנטוס, שכבר חזר לשחק במשחק התיקו מול הפועל פ"ת. בסכנין לא זוכרים מתי בפעם האחרונה הקבוצה פגשה את הירוקים כאשר היא מעליהם בטבלה: "זה דבר מדהים לראות שאנחנו מעל מכבי חיפה, בעיקר בגלל מה שעברנו בחודשים הראשונים של העונה", אמרו במועדון. 

שרון מימר (ראובן שוורץ)שרון מימר (ראובן שוורץ)

סיפור עבד יאסין, שעמד לדין משמעתי, טרם הסתיים ועדיין לא יצאה החלטה לגבי העונש שתטיל עליו סכנין. כרגע, השוער עדיין לא רשאי לחזור לאימונים ובוחן את כל האופציות שיש בידיו.

