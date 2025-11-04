בהנהלת וינגייט מינו ממלא מקום לתפקיד המנכ"ל

בעקבות פרשת השחיתות בהסתדרות והמעצרים, הנהלת מכון וינגייט החליטה למנות היום (שלישי) את תומר יעקב לממלא מקום המנכ"ל על מנת שניתן יהיה להמשיך בפעילות השוטפת בתקופה הקרובה, כך נודע ל-ONE.

גל המעצרים בפרשת השחיתות פגע בעבודה השוטפת במכון וינגייט, בעקבות מעצרם של שניים מעובדי המכון הבכירים. בגלל שחלק מהעובדים לא יכולים להגיע לעבודה עם צווי הרחקה ונלקחו מחשבים ומסמכים, הוחלט במכון הלאומי למנות "דמות חיצונית" שתוביל לעת עתה את הארגון, שעדיין צריך לספק שירותים לספורט הישראלי.

תומר יעקב הוא זה שנבחר לעת עתה להיות זה שינהל את המכון בפועל בתקופה זו. בעבר הוא שימש כמפקד בה"ד 8 שצמוד למכון וינגייט, ואף הפך לאחראי על פרויקט וינגייט דרום שנעצר לאחרונה משום שעיריית שדרות החליטה לא להתקדם עם שלב הפיתוח.

כזכור, אתמול בבוקר פשטו חוקרי להב 433 על בתיהם של חשודים בפרשה החמורה, בה מעורבים מאות נחקרים, בהם בכירים מעולם הספורט הישראלי ובמכון וינגייט.