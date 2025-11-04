"ביי חולדה": הגרפיטי של טרנט הושחת בליברפול

"אני סתם בחור רגיל מליברפול שהגשים את חלומו”. המשפט הזה, שצויר על בית ליד אנפילד, הפך במשך שנים לסמל של גאווה מקומית. זה היה ציור הקיר שהוקדש לטרנט אלכסנדר-ארנולד, אחד הבנים שגדל בשכונה, הילד שגדל ברחובות ווסט דרבי וחלם ללבוש את חולצת ליברפול, ואכן הגשים את עצמו.

אבל הבוקר (שלישי), ערב המשחק בין ליברפול לריאל מדריד, נמצא שהגרפיטי הושחת לחלוטין. דמותו של הכדורגלן, שצוירה בקפידה בשנת 2019, כוסתה בצבע לבן, ומעליה הופיע מסר בוטה וכואב לשחקן: “להתראות חולדה”.

ההתקפה עוררה זעם בקרב התושבים המקומיים ועצב בקרב אלו שהפכו את הפינה הזו לאתר קטן וחשוב עבור אוהדי המועדון. “זה היה ציור קיר שייצג יותר מסתם שחקן; הוא ייצג סיפור של התגברות על מצוקה ואהבה למועדון”, אמר תושב מקומי ל”מארקה” הספרדי.

טרנט אלכסנדר ארנולד בבכורה בליגה (IMAGO)

הגרפיטי נוצר על ידי קבוצת האוהדים לציון זכייתה של ליברפול בליגת האלופות במדריד ב-2019 נגד טוטנהאם. באותה עונה, טרנט אלכסנדר-ארנולד היה אחד הכוכבים העולים של הכדורגל האירופי, סמל לסגנון המשחק המהיר והשאפתני שהחזיר את הרדס לצמרת היבשת.

עם זאת, מעברו לריאל מדריד, שהוכרז לאחר פקיעת חוזהו ב-30 ביוני, שינה לחלוטין את התפיסה שהייתה לרבים כלפיו. לאחר 20 שנה במועדון, כשהחל בשורות מחלקת הנוער ועד לזכייה בכל תואר אפשרי עם הקבוצה הבוגרת, החלטתו לא לחדש את החוזה ולעזוב בחינם נתפסה כבגידה. למרות שבפרידתו דיבר על “חיפוש אחר אתגרים וחוויות חדשים מחוץ לבית”, אופן עזיבתו הותיר פצע עמוק בקרב חלק גדול מאוהדי ליברפול.

טרנט אלכסנדר ארנולד נפרד מאנפילד (IMAGO)

“אני חושב שהדעות חלוקות, אבל לרוב האנשים עדיין כואב ממה שקרה בשנה שעברה, אז יהיו קצת מחיאות כפיים, אבל בעיקר קריאות בוז”, אמר חואן יאגה, עיתונאי שסיקר את ליברפול.

סביב אנפילד האווירה מתוחה. חלק מהאוהדים טוענים שאלכסנדר-ארנולד היה ראוי לעזוב בכבוד אחרי כל השנים שלו במועדון ולאחר תרומתו הגדולה. אחרים, לעומת זאת, מרגישים שהוא שבר את הקשר הקדוש ביותר בין שחקן למועדון שלו. הלילה, טרנט חוזר הביתה לאנפילד ויהיה מעניין לראות את קבלת הפנים שיקבל מהקהל האדום שכל כך אהב אותו.

לפי עמוד הטוויטר “מדריד זון”, נודע כי לאחר המעשה הזדוני של השחתת הגרפיטי של טרנט אלכסנדר ארנולד, אוהדי ליברפול הגיעו למקום ותיקנו את מעשה הוונדליזם שנעשה לציור הקיר.