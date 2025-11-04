יום שלישי, 04.11.2025 שעה 16:31
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"ביי חולדה": הגרפיטי של טרנט הושחת בליברפול

ציור הקיר של דמותו של אלכסנדר-ארנולד, שנוצר ב-2019, בשכונה בה גדל כוכב ריאל, נהרס על ידי אוהדי המייטירדס לפני חזרתו לאנפילד הערב עם הבלאנקוס

|
טרנט אלכסנדר ארנולד על הדשא (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד על הדשא (IMAGO)

"אני סתם בחור רגיל מליברפול שהגשים את חלומו”. המשפט הזה, שצויר על בית ליד אנפילד, הפך במשך שנים לסמל של גאווה מקומית. זה היה ציור הקיר שהוקדש לטרנט אלכסנדר-ארנולד, אחד הבנים שגדל בשכונה, הילד שגדל ברחובות ווסט דרבי וחלם ללבוש את חולצת ליברפול, ואכן הגשים את עצמו.

אבל הבוקר (שלישי), ערב המשחק בין ליברפול לריאל מדריד, נמצא שהגרפיטי הושחת לחלוטין. דמותו של הכדורגלן, שצוירה בקפידה בשנת 2019, כוסתה בצבע לבן, ומעליה הופיע מסר בוטה וכואב לשחקן: “להתראות חולדה”.

ההתקפה עוררה זעם בקרב התושבים המקומיים ועצב בקרב אלו שהפכו את הפינה הזו לאתר קטן וחשוב עבור אוהדי המועדון. “זה היה ציור קיר שייצג יותר מסתם שחקן; הוא ייצג סיפור של התגברות על מצוקה ואהבה למועדון”, אמר תושב מקומי ל”מארקה” הספרדי.

טרנט אלכסנדר ארנולד בבכורה בליגה (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד בבכורה בליגה (IMAGO)

הגרפיטי נוצר על ידי קבוצת האוהדים לציון זכייתה של ליברפול בליגת האלופות במדריד ב-2019 נגד טוטנהאם. באותה עונה, טרנט אלכסנדר-ארנולד היה אחד הכוכבים העולים של הכדורגל האירופי, סמל לסגנון המשחק המהיר והשאפתני שהחזיר את הרדס לצמרת היבשת.

עם זאת, מעברו לריאל מדריד, שהוכרז לאחר פקיעת חוזהו ב-30 ביוני, שינה לחלוטין את התפיסה שהייתה לרבים כלפיו. לאחר 20 שנה במועדון, כשהחל בשורות מחלקת הנוער ועד לזכייה בכל תואר אפשרי עם הקבוצה הבוגרת, החלטתו לא לחדש את החוזה ולעזוב בחינם נתפסה כבגידה. למרות שבפרידתו דיבר על “חיפוש אחר אתגרים וחוויות חדשים מחוץ לבית”, אופן עזיבתו הותיר פצע עמוק בקרב חלק גדול מאוהדי ליברפול.

טרנט אלכסנדר ארנולד נפרד מאנפילד (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד נפרד מאנפילד (IMAGO)

“אני חושב שהדעות חלוקות, אבל לרוב האנשים עדיין כואב ממה שקרה בשנה שעברה, אז יהיו קצת מחיאות כפיים, אבל בעיקר קריאות בוז”, אמר חואן יאגה, עיתונאי שסיקר את ליברפול.

סביב אנפילד האווירה מתוחה. חלק מהאוהדים טוענים שאלכסנדר-ארנולד היה ראוי לעזוב בכבוד אחרי כל השנים שלו במועדון ולאחר תרומתו הגדולה. אחרים, לעומת זאת, מרגישים שהוא שבר את הקשר הקדוש ביותר בין שחקן למועדון שלו. הלילה, טרנט חוזר הביתה לאנפילד ויהיה מעניין לראות את קבלת הפנים שיקבל מהקהל האדום שכל כך אהב אותו.

לפי עמוד הטוויטר “מדריד זון”, נודע כי לאחר המעשה הזדוני של השחתת הגרפיטי של טרנט אלכסנדר ארנולד, אוהדי ליברפול הגיעו למקום ותיקנו את מעשה הוונדליזם שנעשה לציור הקיר.

טרנט אלכסנדר ארנולד מודה לאנפילד (רויטרס)טרנט אלכסנדר ארנולד מודה לאנפילד (רויטרס)
