משרד הספורט יקדם תוכנית לקידום נשים בספורט

בשורה חשובה ומשמעותית הגיעה ממשרד התרבות והספורט, שהציגה תוכנית לאומית לקידום ושוויון ילדות, נערות ונשים בזירות הספורט השונות, שמטרתה לקדם באופן מערכתי את השתתפותן של ילדות, נערות ונשים בספורט התחרותי בישראל.
במסגרת התוכנית, יינתנו תמיכות לאגודות, עמותות וגופים הפועלים לקידום ספורט נשים – החל מפיתוח תשתיות מקצועיות ויצירת מסגרות מותאמות לנערות, דרך קידום מאמנות, מנהלות וספורטאיות מצטיינות, ועד פרויקטים ייחודיים לעידוד השתתפות נשים בספורט הישגי ובקידום תשתיות ספורט לילדות בדגש על הפריפריה.
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, בירך: “קידום ספורט נשים הוא יעד לאומי. אנו פועלים בנחישות להסרת חסמים, לעידוד השתתפות ילדות ונשים באופן רחב ליצירת תשתית שתאפשר לכל ילדה בישראל לחלום ולהגשים גם בספורט. זהו מהלך תקדימי ומשמעותי לשינוי פני הספורט בישראל בדרך לשוויון אמיתי”.
מנהלת האגף לקידום ספורט נשים, נורית שרביט, הוסיפה: "המבחן החדש מבטא מדיניות כוללת שמקדמת ראייה מערכתית ארוכת טווח – מחינוך ועד מצוינות. אנו פועלים ליצירת הזדמנויות אמיתיות לילדות, נערות ונדים, תוך חיזוק מסגרות מקצועיות וקהילתיות. אני רוצה להודות לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, למנכ״ל המשרד כפיר כהן ולראשת מינהל הספורט מורן מסיקה על הגיבוי, ההובלה והאמון המתמשך בקידום ספורט הנשים. זהו מהלך תקדימי ומשמעותי לשינוי פני הספורט בישראל".