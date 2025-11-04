"אם מלמד היה בבית"ר, התוצאה הייתה אחרת"

בית”ר ירושלים אמנם נכנעה להפועל באר שבע 1:0 בטדי אתמול (שני) במשחק גדול בטדי, אך לפני המשחק ראינו שני טקסים מרגשים במיוחד. אחד היה לשורד השבי בר קופרשטיין שהגיע לאצטדיון, והשני היה לאגדות בית”ר שזכו בגביע הראשון של המועדון. אחד מהם הוא דני נוימן, והוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך היה אתמול על הדשא עם כל האגדות?

”מאוד מרגש. אני חושב שברק אברמוב וכפיר אדרי עשו מחווה יוצאת מן הכלל. היה בהחלט טקס מרשים מול 30 אלף אנשים, זה חימם את הלב”.

היה נראה שהתרגשת מאוד.

”זה היה מאוד מרגש. הדבר המרכזי היה לעמוד לצד בר קופרשטיין, כשהוא חי, בריא ונושם אחרי יותר מ-730 ימים בשבי, זה היה הדבר הכי מרגש עבורי”.

בר קופרשטיין עולה לדשא (אורן בן חקון)

איך אתה ראית את המשחק אתמול?

“במחצית הראשונה באר שבע היו טובים יותר, מיגל סילבה הציל את בית”ר, אין ספק בכלל. דווקא אחרי שהיא ספגה, בית”ר התחילה להשתלט על מרכז המגרש, ולקראת הסיום היו לה ארבעה מצבים שהיו יכולים לקבוע תוצאה אחרת, אבל אין לבית”ר רגל מסיימת. אם גיא מלמד היה בבית”ר, התוצאה הייתה אחרת”.

היא מסוגלת ללכת עד הסוף?

“אני לא יודע אם הקבוצה תתמודד על האליפות, כי כרגע ב”ש ומכבי ת”א טובות יותר מבית”ר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בינואר. ראינו אתמול שבית”ר לא נפלה מב”ש. אם יגיע שחקן אחד או שניים, הכל יהיה פתוח. המרחק הוא שבע נקודות מהפסגה, זה לא סוף העולם. אבל בית”ר צריכה להתחזק לפחות בחלוץ אחד, גולר אמיתי”.