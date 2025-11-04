בהפרש של נקודה: סטיוארט סיים כמצטיין בפנטזי

ליגת העל בעיצומה כשהמחזור התשיעי שוחק במלואו וזימן לא מעט שערים ומשחקים מעניינים. הפועל באר שבע ניצחה 0:1 את בית”ר ירושלים בטדי, מכבי תל אביב גברה 0:2 על בני ריינה, הפועל תל אביב חזרה לעצמה עם 0:2 משלה על עירוני טבריה, מ.ס אשדוד ומכבי נתניה השיגו ניצחונות ומכבי חיפה שוב אכזבה עם 2:2 ביתי מול הפועל ירושלים.

נתחיל במכבי תל אביב, אצלה הצטיין טייריס אסאנטה עם שער נקי, 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 4 תיקולים ו-3 הרחקות בדרך ל-13 נקודות. עידו שחר שהבקיע סיים עם 11 נקודות וגם רוי רביבו והייטור רשמו הופעה חלקה עם 9 נקודות כל אחד. באופן כללי, אסאנטה הוא שחקן ההגנה עם הכי הרבה נקודות בפנטזי העונה, 63, כשאור בלוריאן שני עם 54. עידו שחר המפתיע שלישי מבין הקשרים עם 62, אחרי אליאל פרץ (67) וקינגס קאנגווה (72). לשם השוואה, לדור פרץ 61 נקודות.

טייריס אסאנטה (חג'אג' רחאל)

במכבי חיפה שחקן אחד בלט מעל כולם, טריבנטה סטיוארט שהבקיע צמד והוסיף 6 דריבלים ושתי מסירות מפתח בדרך ל-16 נקודות, כשאף אחד אחר בקבוצה של ברק בכר לא סיים עם יותר מ-8 (קנג’י גורה שבישל רשם 8), וגם בהפועל ירושלים איליי מדמון ואקווה אשטה, כובשי השערים, סיימו עם 8 נקודות כל אחד. סטיוארט הוא גם השחקן שצבר הכי הרבה נקודות במחזור התשיעי.

במפגש בטדי בין בית”ר ירושלים להפועל באר שבע, אפשר לציין לטובה רק ירדן כהן ודור מיכה מהצד הירושלמי, שסיימו עם 6 ו-5 נקודות בהתאמה. אצל האדומים, גיא מזרחי וקינגס קאנגווה סיימו עם 9 נקודות כל אחד, ודן ביטון הכובש, ג’יבריל דיופ והלדר לופס תרמו 8 נקודות כל אחד. ביטון הוא מלך הנקודות הכללי של הפנטזי העונה עם 81 נקודות, כשאחריו סתיו טוריאל במקום השני עם 76.

הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)

אם כבר מדברים על טוריאל, ההופעה שלו מול טבריה והשער שכבש לצד 3 מסירות מפתח זיכו אותו בעוד 9 נקודות, כאשר רן בנימין (2 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-4 תיקולים) ושחר פיבן (שער נקי, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות, 2 תיקולים, 4 הרחקות וכרטיס צהוב) סיימו עם 10 נקודות כל אחד.

מכבי נתניה המשיכה להיראות מצוין והריברטו טבארש שכבש, בישל והוסיף 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-4 תיקולים סיים עם 15 נקודות. רותם קלר שבישל סיים עם 10 נקודות ובצד השני עובדיה דרוויש שבישל והוסיף 3 מסירות מפתח ו-4 תיקולים תרם גם הוא 10 נקודות.

הריברטו טבארש (רועי כפיר)

מ.ס אשדוד רשמה תוצאה אדירה עם 1:4 על הפועל חיפה, כשטום בן זקן בישל פעמיים והוסיף 4 מסירות מפתח, 3 תיקולים ו-3 הרחקות בדרך ל-15 נקודות, ואחריו מוחמד עאמר סיים עם 10. ב-2:2 בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין, בלט איתי רוטמן מהמלאבסים, שכבש וסיים עם 10 נקודות.

את הדירוג הכללי בפנטזי הישראלי מוביל Sharks עם 771 נקודות, 4 בלבד יותר מהמקום השני ו-5 יותר מהשלישי. המנצח השבועי במחזור התשיעי הוא EladFC עם 112 נקודות, ההרכב המנצח שלו: נדב זמיר, רוי רביבו, איתי רוטמן, טום בן זקן, מוחמד עאמר, קינגס קאנגווה (קפטן), עידו שחר, איתן אזולאי, סתיו טוריאל, מתיאוס דאבו וטריבנטה סטיוארט.