כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
5343-3194אליצור נתניה
4345-2864עירוני נס ציונה

נופר אנרג'י מוכרת 5% מהשותפות לקרן נוי

החברה בשליטת וניהול ינאי מכרה 5% ממניותיה בשותפות עם קרן נוי תמורת כ-71 מיליון ש"ח מהרוכשת, שתהפוך לבעלת השליטה עם 52.5%. וגם: דוחות השותפות

עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

חברת נופר אנרג'י בע"מ, בניהולו ובשליטתו של עופר ינאי, הודיעה כי התקשרה בהסכם עם שתי שותפויות מקבוצת קרן נוי, למכירת 5% מהחזקותיה בשותפות נוי–נופר אנרגיות מתחדשות אירופה וכן 5% מהמניות בשותף הכללי של השותפות. התמורה בעסקה עומדת על 18.95 מיליון אירו, כ-71.18 מיליון ש"ח.

לאחר השלמת העסקה, תחזיק נופר ב־47.5% ממניות השותפות ובשותף הכללי, בעוד קרן נוי תחזיק ב-52.5% ותהפוך לבעלת השליטה. העסקה מבוצעת כעסקת IS-AS, ללא מצגים הדדיים בין הצדדים, והיא כפופה לאישור הממונה על התחרות ולאישורים נוספים מצד גורמים שלישיים, ככל שיידרשו.

במקביל להשלמת העסקה, ייכנס לתוקף הסכם שותפים חדש בין נופר לקרן נוי, אשר יחליף את ההסכם הקודם ויסדיר את יחסי הצדדים בשותפות. בין סעיפי ההסכם: קרן נוי תמנה את מרבית חברי הדירקטוריון בשותף הכללי, לנופר תינתן זכות וטו על החלטות מיוחדות, ונקבעו מנגנונים למימון פעילות השותפות, מדיניות חלוקת רווחים ומגבלות על העברת החזקות.

להערכת החברה, שינוי מבנה האחזקה והעברת השליטה לקרן נוי יביאו לכך שנופר אנרג'י תפסיק לאחד את דוחות השותפות נוי–נופר אירופה בדוחותיה הכספיים, וצפוי כי במהלך המעבר תיווצר לחברה רווח חשבונאי מהותי, בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS).

השותפות נוי–נופר עוסקת בפיתוח, הקמה ותפעול של פרויקטים לאנרגיה מתחדשת ברחבי אירופה, ובהם פרויקטים בספרד כגון Olmedilla, Sabinar I ו־II, Sunprime ופרויקטי hybridization נוספים. החברה ציינה כי היא בוחנת את השלכות העסקה על דוחותיה הכספיים ועל מבנה פעילותה באירופה, במסגרת צעדים רחבים יותר שמוביל ינאי להתאמת מבנה ההשקעות של נופר אנרג'י לשווקים הגלובליים המשתנים.

