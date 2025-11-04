יום שלישי, 04.11.2025 שעה 14:24
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%600-6465פילדלפיה 76'
80%573-5955שיקגו בולס
71%787-8117דטרויט פיסטונס
71%825-8597מילווקי באקס
67%660-6896ניו יורק ניקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
57%819-8677מיאמי היט
43%814-8187אורלנדו מג'יק
43%847-8517שארלוט הורנטס
33%715-6766אטלנטה הוקס
33%743-7246טורונטו ראפטורס
29%769-7757בוסטון סלטיקס
17%716-6826אינדיאנה פייסרס
14%889-7887וושינגטון וויזארדס
0%891-7797ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
80%574-6435דנבר נאגטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
67%673-7496יוסטון רוקטס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
57%809-8187מינסוטה טימברוולבס
50%712-7136יוטה ג'אז
50%716-7336פורטלנד בלייזרס
43%846-8127ממפיס גריזליס
40%556-5495לוס אנג'לס קליפרס
33%748-7106פיניקס סאנס
29%809-7517דאלאס מאבריקס
29%847-8147סקרמנטו קינגס
0%629-5225ניו אורלינס פליקנס

"היחיד שהגיע": למרות ההפסד, מחמאות לאבדיה

הישראלי קלע שיא קריירה של 33 נק', אך פורטלנד נכנעה 123:115 ללייקרס בלי ריבס, לוקה ולברון. בארה"ב הרימו לדני: "ברגעים הקשים רק הוא היה שם"

|
דני אבדיה בהגנה (רויטרס)
דני אבדיה בהגנה (רויטרס)

עוד לילה, עוד משחק, עוד הצגה של דני אבדיה. הפעם זה אולי הספיק לניצחון, אבל הישראלי הבריק עם שיא עונתי של 33 נקודות בהפסד 123:115 של פורטלנד ללייקרס, ששיחקו ללא שלושת הכוכבים בדמות לוקה דונצ’יץ’, לברון ג’יימס ואוסטין ריבס הלילה (בין שני לשלישי).

אבדיה היה הקלע המוביל במשחק מצד שתי הקבוצות והוסיף שישה ריבאונדים, שני אסיסטים, חסימה אחת וחטיפה אחת. דני קלע ב-50% מהשדה עם 10 מ-20 בסך הכל, 3 מ-9 לשלוש ו-10 מ-11 מהקו (90.9%). אגב, כל שחקני פורטלנד ביחד קלעו רק 9 שלשות, מספר לא גבוה ביחס ל-NBA של היום, ואבדיה קלע 3 מהן.

באתר בלייזרס אדג’ שמסקר את פורטלנד רשמו על הישראלי: “הוא היחיד שהגיע בהתקפה, בטח ברגעים הרעים של הקבוצה. הוא הגיע לקו מתי שהוא רצה, והראה סט יכולות בניהול ההתקפה, כשהוא גם עזר בהגנה לא מעט. ההגנה שלו תרמה לכמה איבודים של הלייקרס ולסלים קלים בצד השני עבור פורטלנד”.

דני אבדיה חודר (רויטרס)דני אבדיה חודר (רויטרס)

אגב, כמעט שבע דקות לסיום הרבע הרביעי עבירה על דני אבדיה של מרקוס סמארט נשרקה, כאשר תוך כדי המהלך הישראלי אף שלח את המפרק לעבר הראש של הגארד. תחילה היה נראה שהעניינים נהיים חמים על הפרקט, אך אחרי ששחקנים הפרידו בין השניים הם כן התקרב ואחד לשני כדי לשוחח וסיימו את הנושא במהירות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */