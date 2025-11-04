יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:28
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

אבדיה קלע 33 נקודות, פורטלנד נכנעה ללייקרס

הכוכב שוב הראה איזה שחקן מדהים הוא עם שיא עונתי וגם 6 ריב', 2 אס', חטיפה וחסימה, אך קבוצתו הפסידה 123:115 לאורחת בלי ריבס, לברון ודונצ'יץ'

|
דני אבדיה חודר (רויטרס)
דני אבדיה חודר (רויטרס)

בכל לילה, בכל הזדמנות, בכל משחק וכמעט כבר בכל פוזשן דני אבדיה מוכיח שהוא כוכב NBA. גם הלילה (בין שני לשלישי) הפורוורד הישראלי להט, ואף יותר מהרגיל, כאשר הוא הדהים לחלוטין על הפרקט בבית נגד לוס אנג’לס לייקרס עם 33 נקודות (שיא עונתי), 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, מה שלא הספיק מול האורחת, שניצחה 115:123.

הרבה זמן שהתרגלנו להופעות מדהימות בזו אחר זו של דני, אך רצינו הופעות קלאץ’ ב-NBA ואת זה קיבלנו, אך זה לא הספיק. אבדיה היה נהדר במאני טיים עם סלים חשובים, שלשה גדולה ואף מסירות טובות, אך גם עם עבירת תוקף קריטית וגבולית יש לציין, ובסופו של דבר הקבוצה מ-LA חגגה, כשרק הישראל הגיע לרבע האחרון אצל הבלייזרס והוא לא יכול היה לבדו.

בכל מקרה, פורטלנד ספגה את ההפסד השלישי שלה העונה בשבעה משחקים, לצד ארבעה ניצחונות. הלייקרס, ששיחקו ללא לברון ג’יימס, ללא לוקה דונצ’יץ’ וללא אוסטין ריבס, מצאו דרך להגיע למאזן חיובי של 2:5. דיאנדרה אייטון היה מעל כולם (חוץ מדני) עם 29 נקודות נגד האקסית, בעוד רוי האצ’ימורה קלע 28.

בפורטלנד, גם שיידון שארפ הגיע למפגש עם 23 נקודות, כאשר גם ג’רמי גראנט וטומאני קמארה תרמו 18 ו-14 בהתאמה, אך הקלע המוביל במשחק היה מספר 8 בגופיה הלבנה, שרקד על הפרקט ואולי, רק אולי, עשה צעד נוסף לעבר תואר השחקן המשתפר של העונה וייתכן להופעת אולסטאר ראשונה בליגה.

