במכבי ת"א מבינים: אין יותר מידי לקחת מהמשחק

מכבי תל אביב גברה אתמול (שני) על מכבי רמת גן בכדי לשמור על מאזן מושלם בטבלת הליגה בתום ארבעה מחזורים עם 81:84. "שוב היינו רכים", אמרו במועדון על המחצית הראשונה בה ספגו לא פחות מ-58 נקודות מחניכיו של שמוליק ברנר, אך סיפור המשחק היה ללא כל צל של ספק, לפחות מבחינתה של מחזיקת גביע המדינה, ההגנה במחצית השנייה, שכן חניכיו של עודד קטש עצרו את רמת גן על 23 נקודות.

סיפור המשחק הוא כמו סיפור העונה של הצהובים עד כה: דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. מצד אחד בדקות מסוימות חניכיו של קטש מסוגלים לספק כדורסל מאוד איכותי ולגרום ליריבות מהטופ של אירופה להזיע (ע"ע) אולימפיאקוס ופנאתינייקוס, ומצד שני כן גם נגד אותן היריבות ישנן דקות שבהן הדברים פשוט לא נראים טוב, ובמשחקים אחרים אפילו לא טוב בכלל ועד כה המומנטום בו נמצאת הקבוצה כפי שאומרים אנשי המועדון הוא מומנטום רע וחלק מזה זה לדעת לעצור את המומנטום הרע.

"אין יותר מדי מה לקחת מהמשחק הזה חוץ מהלוחמה במחצית השנייה", יתרה מכך הבעיה היא כפי שמסבירים היא שעדיין לא משחקים בדרך שבה הם צריכים לשחק אך כאמור בתום 40 דקות של המשחק הניצחון היה של עודד קטש וחניכיו במשחק קשה בגלל הדרך שבה התפתח. "הפכנו את המשחק בסוף", סיכמו את הניצחון אצל מחזיקת גביע המדינה, כאשר לצד המחמאות לג'ון דיברתולומאו, רומן סורקין, וג'יילן הורד נראה ששוב פעם מי שעשה את ההבדל היה תמיר בלאט.

קטש: ״צריכים ללמוד את הלקח כאילו הפסדנו״

בלאט סיים את המשחק עם 9 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. על פניו למעט אולי גזרת הריבאונד (מספר נהדר לרכז) נראה שמדובר במספרים די טובים כאלו שהרכז הנהדר הרגיל אליהם, אך צלילה למיקרו של הדברים מלמדת אולי כיצד נראית השתלטות עוינת (לטובה כמובן) על משחק, בקלאס, בפינס, בסטייל ואולי חשוב מכל- בקלאץ' וכל זאת בקור רוח. "מהיר ויעיל" כך מתארים את הרכז ששוב עשה קפיצת מדרגה נוספת העונה, ואתמול? אתמול ובדיוק כמו שהמשחק נגד ריאל מדריד הראה ולימד ושם את אור הזרקורים על כך שהרכז שפתח ב-11 מתוך 12 משחקיה של הקבוצה, כך שאולי הוא לא פתח בכולם אך הוא בהכרח זה שצריך להיות זה שסוגר אותם.

שימו לב, תמיר בלאט נכנס למגרש כשקבוצתו הייתה בפיגור 77:75, רמת גן קלעה סל, לאחר מכן הרכז זיהה את רומן סורקין שנעל את השחקן שלו מתחת לסל ומסר לו את הכדור לשתי נקודות קלות. אדם אריאל העלה את רמת גן ל-77:81, ואז שוב בלאט הפעם במעבר מסירה לג'ון דיברתולומאו שקלע שלשה חופשית באין מפריע מהפינה הימנית.

בין לבין הצהובים ניסו לקלוע, אך הכדור שלא עבר דרך בלאט, ב-81:80 רמת גן יצאה למתפרצת לאחר איבוד כדור, פלויד החטיא כדור ובלאט היה שם לתת 'טיפ' קטן לכדור כדי להשתלט על ריבאונד ההגנה ואז בפוזשן שלאחר מכן הוא מגיע לקחת את הכדור מרומן סורקין, עושה הטעיית קליעה ואז מוסר את הכדור לג'ימי קלארק שחודר פנימה ונותן יתרון 81:82 וכן בלאט גם היה חתום על שתי הנקודות האחרונות במשחק כאשר קלע מהעונשין פעמיים.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

כל פעם שבלאט נגע בכדור דברים טובים קרו. שתי נקודות, ריבאונד הגנה, שני אסיסטים הראתה השורה הסטטיסטית שלו בדקות שלו על הפרקט ברבע הרביעי כאשר קיבל מנוחה בין לבין, אך השורה התחתונה היא שתמיר בלאט היה אחראי לתשע הנקודות האחרונות של הצהובים כחולים מהרגע שעלה על הפרקט בהיכל מנורה מבטחים קצת יותר משש דקות לסיומו של המשחק.

בסביבת הקבוצה מבינים שהם עדיין בשלב שבו הדברים לא נראים יפה בטח בתקופה של מומנטום כמו זה שבו נמצאת הקבוצה ומודים כי הם רכים במיוחד, "זה לא צריך לקרות, אבל זה קורה כשיש קבוצה במומנטום רע". במועדון כעת יתמקדו במשחק הבא במסגרת היורוליג בו יפגשו את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס, לאחר מכן ביום שבת יפגשו את אליצור נתניה ואז יצאו לשבוע משחקים כפול נוסף בו יפגשו את פנרבחצ'ה של שארונאס יאסיקביצ'יוס ולאחר מכן את בסקוניה.