ההפסד הכי מאכזב של יצחקי בבית"ר עד עכשיו

בית”ר ירושלים הפסידה (שוב) בטדי להפועל באר שבע ובזכות יכולת אדירה של מיגל סילבה זה נגמר רק 1:0. פודקאסט בית”ר מנתח את המשחק: היכולת של ירין לוי, עדי יונה וג’ונבוסקו קאלו, מה לא עבד במחצית הראשונה ומה היה חסר כדי שהקבוצה מהבירה תכבוש ותסיים בתיקו.

האם בית”ר ירושלים עדיין יכולה לדבר על מקום גבוה בצמרת הליגה, מה צריך לעשות אלמוג כהן כבר בינואר כדי שהקבוצה לא תוותר על העונה ואיך מגיעים מוכנים למשחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד? וגם: העליונות של לוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה במרכז המגרש, ההיעדרות של לוקה גדראני, היכולת של רועי אלימלך והמשמעות של דור מיכה עבור ברק יצחקי. האזנה נעימה.