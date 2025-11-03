יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

נקודה למחשבה: אוביידו ואוססונה נפרדו ב-0:0

שתי הקבוצות, ששקועות עמוק עמוק בתחתית, לא סיפקו משחק גדול, לא הצליחו להזיז את הרשת וסיימו בתיקו. הכחולים במקום ה-19, האדומים במקום ה-15

|
מויסס גומז מנסה לחטוף (IMAGO)
מויסס גומז מנסה לחטוף (IMAGO)

הליגה הספרדית המשיכה הערב (שני), כאשר המחזור ה-11 ננעל עם המשחק האחרון, כשקבוצות התחתית, אוביידו ואוססונה, נפרדו ב-0:0.

שתי הקבוצות, ששקועות עמוק בתחתית, קיוו להשיג ניצחון ולהצליח לברוח מהקו האדום, אך השער המיוחל לא הגיע באף צד, זאת למרות מספר הזדמנויות למסגרת של האדומים-כחולים, כששני המועדונים יכולים להיות בהחלט לא מרוצים מהנקונדה.

אוססונה, שנמצאת במקום ה-15 הגיעה אחרי שלושה הפסדים רצופים, כשהיא עצרה את הרצף השלילי, אך סיימה רק בתיקו לא מספיק מבחינתה ותקווה לחזור לנצח במחזור הבא מול סביליה. מנגד, אוביידו מתחת לקו האדום במקום ה-19 ובשבוע הבא מחכה לה מפגש קשה מול אתלטיק בילבאו.

