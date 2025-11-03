יום חמישי, 06.11.2025 שעה 00:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים

ר"ג נותרה מושלמת וחגגה עם 64:96 אצל רמלה

ויויאנס להטה אצל המוליכה והשאירה אותה מושלמת עם 24 נק' ו-8 ריב'. אשדוד של שירה העליון ניצחה את פ"ת בליגת העל לנשים, הפועל י-ם ניצחה את ב"ש

שחקניות רמת גן חוגגות פסגה (יעל אמסילי)
שחקניות רמת גן חוגגות פסגה (יעל אמסילי)

מחזור נוסף בליגת העל בכדורסל נשים שוחק לו היום (שני) עם מספר תוצאות מעניינות, כשבמוקד רמת גן ממשיכה להוביל את הטבלה אחרי 64:96 על רמלה. בנוסף, הפועל ירושלים גברה 81:94 על הפועל ב”ש, מכבי בנות אשדוד ניצחה את פתח תקווה, מכבי כרמיאל בית הכרם חגגה על מכבי חיפה והפועל ראשון לציון נכנעה לאליצור חולון.

אליצור רמלה – עירוני רמת גן 96:64

רמת גן ללא הפסד מתחילת העונה וניצחה בצורה מאוד מרשימה ברמלה. חתוקאי להטה עם 3 שלשות מתוך 4 ניסיונות וסך הכל 18 נקודות ו-4 חטיפות. רמלה עם 20 איבודים במהלך המשחק ורק 4 שלשות מתוך 23 ניסיונות לעומת 16 שלשות לרמת גן מתוך 24.

קלעו לרמלה: עדן רוטברג (5 ריבאונדים) 17 נקודות, צ׳לסי נלסון (9 ריבאונדים) 16 נקודות, שרדינה גרין 8 נקודות, מאי רווח וקירה למברט (6 אסיסטים) 7 נקודות כ״א, ליאור גרזון 4 נקודות, אופיר קירשטיין 3 נקודות, מיקיה הריגן 2 נקודות.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס (8 ריבאונדים) 24 נקודות, אליס חתוקאי 18 נקודות, אימארי תומס (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 15 נקודות, שיר תירוש (5 אסיסטים) 13 נקודות, גילי אייזנר (5 אסיסטים) 12 נקודות, פאולה סטרוטמן 10 נקודות, קסניה קוזמינה 4 נקודות.

הפועל ב”ש – הפועל ירושלים 94:81

קלעו לבאר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק (6 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 35 נקודות, דסטני הארדן 12 נקודות, אופק טלקר 8 נקודות, טטיאנה יורקביצ’וס (9 ריבאונדים) וניקה באריץ (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 7 נקודות כ״א, מאי בייקו ושדא כנעאן 6 נקודות כ״א.

קלעו לירושלים: מיכאלה לזיץ’ (7 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 32 נקודות, זיומארה מוריסון (10 ריבאונדים) 19 נקודות, סוואנה ווילקינסון (18 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 14 נקודות, אניה פוקס-רובטין 13 נקודות, נועה מגד 9 נקודות, ירדן דנן 4 נקודות, ג’וי אוסיגוואי 2 נקודות, מיה לויד 1 נקודה.

מכבי בנות אשדוד – פתח תקווה 61:82

החניכות של שירה העליון חזרו לעצמן עם תצוגת הגנה נהדרת. מלשקה כיכבה עם 21 נק ב-71 אחוז מהשדה, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים והובילה את אשדוד במדד הניקוד.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 21 נקודות, סטפני וואטס (5 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 17 נקודות, סטאשה קארי (7 ריבאונדים) 13 נקודות, הדר חדד ומיליצה יובנוביץ (8 ריבאונדים ) 10 נקודות כ״א, דור סער 8 נקודות, מאיה זילברשלג 3 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ג’סמין פולארד (14 ריבאונדים) 17 נקודות, ספרקל טיילור (6 ריבאונדים) 14 נקודות, בויאנה קובסביץ 11 נקודות, יובאנה פאשיץ’ 8 נקודות, נועה וואשדי 7 נקודות, מאי דיין 4 נקודות.

מכבי כרמיאל בית הכרם – מכבי חיפה 69:76

העולה החדשה המשיכה בעונה נהדרת וניצחה בזכות רבע אחרון של מאבק נחוש על כל כדור. 12 נקודות לכרמיאל במתפרצת האהובה על השחקניות ו-17 נקודות מאיבודי חיפה, לעומת 8 בלבד במתפרצת לחיפה ו-8 מאיבודי כרמיאל. 

קלעו לכרמיאל בית הכרם: אריאל הירן (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) ואלישיה ג’נקינס (10 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 18 נקודות, ניצן עמר 12 נקודות, סופיה גומז ואופיר לביא 11 נקודות כ״א, קטרינה ווצ׳קוביץ׳ 4 נקודות, יעל טויטו 2 נקודות.

קלעו לחיפה: שאיין סלרס 31 נקודות, טיאה פרסלי 14 נקודות, כריסטינה היגינס (10 ריבאונדים) 10 נקודות, נור כיוף (7 אסיסטים) ואמליה רמביסווסקה 5 נקודות כ״א, בטי מונונגה (9 ריבאונדים) ומיקה ינאי 2 נקודות כ״א.

אליצור חולון – הפועל ראשון לציון 71:89

משחק רע מאוד של ראשון לציון אחרי שני ניצחונות משמעותיים. חולון הצליחה במשחק התקפה מוצלח או הגנה חלשה של ראשון. ברון הצטיינה עם 25 נק’, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-4 חטיפות.

שחקניות חולון חוגגות  (לירון מולדובן, באדיבות המנהלת)

עוד קלעו לחולון: ריצ׳רדסון 17 נק 14 ריבאונדים 4 אסיסטים, וטורי 13 נק’, ג׳וזף 13 נק’, ליטלפילד 13 נק’. 

לראשון: קריסטין לין 18 נק’, יינג 11 נק’, בוגיצ׳ביץ׳ 10, ציפל 9 נק’ (7 ריבאונדים), יצחקי 9 נק’ (8 אסיסטים). 

שחקניות חולון מאושרות  (לירון מולדובן, באדיבות המנהלת)
