ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

רן קוז'וק: אמרתי לצוות שזה היה משחק של 4:7

מאמן הפועל באר שבע דיבר לאחר הניצחון מול בית"ר: "צריך לדעת לנצח משחקים כאלה ולסבול. החלטת בית הדין? זה עניין אותי כמו מזג האוויר בניקרגואה"

|
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע שמרה מחזור נוסף על פסגת ליגת העל וחזרה לנצח הערב (שני) במשחק לא פשוט באצטדיון טדי. הדרומיים גברו 0:1 על בית”ר ירושלים לאחר שדן ביטון הכריע את המשחק.

מאמן הקבוצה, רן קוז’וק, אמר לאחר המשחק: “ברוך השם. אמרתי לצוות שזה היה משחק של 4:7. זה מראה המון על דברים שרצינו לראות. צריך לדעת לנצח משחקים כאלה ולסבול”.

בנוגע ליכולת של הקבוצה הוסיף: “אני מרוצה מאוד. אני אוהב לענות אחרי ניצחון. עשו עם השחקנים עוול אחרי ריינה. היה משחק שידענו לנצח 0:1 והם קיבלו הרבה ביקורות על המשחק. זה היה משחק שיכול היה ללכת ל-3 או 4. שמח שהיום הם הוכיחו שבאר שבע איפה שהיא נמצאת בזכותם”.

לגבי הדקות הפחות טובות של הקבוצה אמר: “אני מציאותי. שיחקנו נגד קבוצה מצוינת. האווירה פה מדהימה. אנחנו שמחים שהחזרנו לאוהדים שלנו שעשו הצגה והשמיעו את עצמם. לאורך כל המשחק שמענו אותם, תודה גדולה להם. אני רוצנה להיות יותר דומיננטי, דיברנו על כמה נוכל להביא את העקרונות שלנו נגד קבוצה עם בית כזה קשה. זה עוד משהו בתהליך ההתבגרות שלנו”.

שחקני באר שבע חוגגים, "עוד שלב בתהליך ההתבגרות" (אורן בן חקון)שחקני באר שבע חוגגים, "עוד שלב בתהליך ההתבגרות" (אורן בן חקון)

המאמן המשיך והסביר את החלטותיו: “הוצאתי את גנאח שלטעמי היה הכי טוב במגרש היום. הבלמים סבלו מאוד מהתכווצויות ופציעות וראיתי שהם צריכים עזרה. היתרונות של בית”ר נגדנו זה הכדורים מצד לצד ולכן השינויים. ידעתי שזה יוריד אותנו נמוך כי הקשרים היו עייפים, אבל בסוף במשחקים כאלה צריך לדעת לסבול. אני חושב שצריכים לתת יותר מהספסל”.

בנוגע להחלטת בית הדין על הדרבי של תל אביב: “זה עניין אותי כמו מזג האוויר בניקרגואה. כולנו ספורטאים ורוצים להשיג דברים על הדשא. אני אוהב את ההתקדמות שלנו. אנחנו טובים משהיינו שנה שעברה. צריך להבין איפה אנחנו יכולים להשתפר”.

אור בלוריאן הוסיף: “אני חושב שבמחצית הראשונה יצרנו המון מצבים. מחצית שנייה אחרי הגול הם השתלטו על המשחק, אבל הראינו את היכולת שהראינו במשחקים הראשונים. רן הכין אותנו כמו בכל משחק. הכנה מאוד ממוקדת וארוכה”.

בנוגע לטכני שקיבלה מכבי ת”א אמר: “ההחלטות לא שלנו ולא של מכבי, זה של בית הדין. העובדה שהם עקפו אותנו צבטה לנו. לא הציק לנו שבית הדין החליט. זה לא התפקיד שלנו. יש קארמה. מי שעובד הכי קשה והכי טוב על המגרש מנצח”.

