בית"ר ערכה טקס לשחקני העבר שזכו בגביע ה-1

בית”ר ירושלים הפסידה הערב (שני) 1:0 להפועל באר שבע במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, כאשר עוד לפני המשחק הקבוצה קיימה טקס מרגש לשחקני העבר – אגדות שנת 76, שזכו בגביע הראשון אי פעם של בית”ר.

עם עליית שחקני ההווה לכר הדשא, גם שחקנים כמו דני נוימן, ויקטור לוי, יוסי מזרחי, אורי מלמילאן, חנן אזולאי, ניסים בכר, יצחק ג’נ’ו, יוסי אברהמי ואברהם לוי, עלו אל הכר הדשא וקיבלו את הכבוד להם הם ראוים, כאשר הם גם חתמו על מגן ה-90 שנה אשר שייך לאגדות המועדון ולאנשים שנמצאים בספר התהילה שלו.

למעשה, בית”ר ירושלים זכתה בגביע הראשון שלה בשנת 1975/76 באצטדיון רמת גן מלא, כשבמשחק הקבוצה מהבירה ניצחה 1:2 את מכבי תל אביב ואותם שחקנים ששותפים לזכייה ההיסטורית, הגיעו הערב לאצטדיון טדי.

אורי מלמיליאן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)

אורי מלמיליאן מתקבל באהבה בטדי (אורן בן חקון)

יוסי מזרחי בטקס (רדאד ג'בארה)