חליחל עלה מהספסל אצל דילה גורי, תיקו ליוספי

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם נמצאות בעיצומן, כאשר גם נציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לקחת חלק במדי קבוצותיהם. היום (שני) מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס מנסים לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# עבדאללה חליחל וקבוצתו דילה גורי נמצאים בפסגת הטבלה הגאורגית, כשניצחו 0:1 את טורפדו קוטייסי. החלוץ נכנס בדקה ה-83 ועזר לקבוצתו לשמור על היתרון. לישראלי וחבריו נותרו חמישה משחקים עם פער שלוש נקודות מאיבריה השנייה, לה יש משחק חסר, על מנת לזכות באליפות מקומית, יחד עם האפשרות להשלים דאבל כשהם גם בגמר הגביע הגאורגי.

# גם באוקראינה, אחד הנציגים שלנו במדינה, תומר יוספי, עלה כמחליף במדי קבוצתו פוליסיה ז’יטומיר בדקה ה-80, אך לא הצליח לעזור לחבריו למצוא את הרשת ב-0:0 נגד מטליסט.

# בטורקיה, אנטליהספור ורמזי ספורי הצליחו להשיג ניצחון שני ברציפות בזכות 0:1 על איופסור. הקשר השלים 79 דקות על המגרש, כששתי דקות לפני כן ראה את הכרטיס הצהוב שייאלץ אותו להחמיץ את המחזור הבא נגד בשיקטאש.

# גם תאי עבד הוחלף באותה הדקה במדי קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן, שניצחה 1:2 את ווילם טוויי. הקשר וקבוצתו התמקמו במקום הרביעי בטבלה.

# מונאס דאבור עלה מהספסל בהפסד 4:1 של שבאב אל-אהלי דובאי מאיחוד האמירויות לאל דוחייל הקטארית במסגרת ליגת האלופות האסייתית. החלוץ נכנס בדקה ה-67, במצב של 3:1, אך לא השפיע על תוצאת המשחק וראה את היריבה מגדילה את ההפרש, בדרך להפסד בכורה במפעל.