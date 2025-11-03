יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:35
ליגה לאומית 25-26
2610-2911מכבי פ"ת1
228-1811מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1813-1411הפועל כפ"ס5
1716-1911הפועל ר"ג6
1717-1611הפועל כפר שלם7
169-1711מ.ס קריית ים8
1321-1811עירוני מודיעין9
1217-1711הפועל חדרה10
1213-1211הפועל עכו11
1225-1811מכבי יפו12
1018-811בני יהודה13
1018-811הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

קדנציה שנייה: ידין לוגסי חתם בהפועל עכו

הצפוניים, שפתחו לא טוב את העונה ועושים הכל להפוך את המצב, החתימו את הקשר בן ה-26 שכבר הושאל בעבר למועדון. שיחק בחדרה, עפולה וגם באזרבייג'ן

|
ידין לוגסי בפעולה (רועי כפיר)
ידין לוגסי בפעולה (רועי כפיר)

בהפועל עכו עושים הכול כדי להציל את העונה כאשר ל-ONE נודע שהערב (שני) חתם במועדון הקשר ידין לוגסי. השחקן בן ה-26 החל את העונה שעברה במדי הפועל חדרה מליגת העל וסיים אותה בהפועל עפולה מהליגה הלאומית.

עוד קודם הוא יצא לקדנציה מעבר לים במדי סבאיל האזרית כשאת הפריצה שלו עשה בעירוני ק״ש, בה החל את קריירת הבוגרים. עבור לוגסי, מדובר בקדנציה שנייה בשורות המועדון, לאחר שהושאל לשם בעונת 2019/20 לחצי העונה השנייה.

הפועל עכו פתחה רע מאוד את העונה, וזאת למרות מסע הרכש המרשים מאוד של הצפוניים בראשות צחי נקש. הקבוצה עם 12 נקודות בלבד מתוך 33 אפשריות לאחר 11 מחזורים, כאשר היא עם שני ניצחונות, שש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. בעקבות כך כזכור ירון הוכנבוים סיים את דרכו.

