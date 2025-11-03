יום חמישי, 06.11.2025 שעה 00:36
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
213-237אל נאסר1
1810-187אל טאאוון2
176-187אל הילאל3
147-117אל קאדיסיה4
135-97אל אהלי5
1310-117ניאום6
1110-177אל חאליג'7
1113-157אל איתיחאד8
911-127אל חולוד9
810-77אל פייחה10
815-97אל אטיפאק11
716-87אל ריאד12
69-57אל חאזם13
69-57אל שבאב14
514-77אל פאתח15
415-87אל אחדוד16
316-77דאמאק17
016-57אל נג'מה18

רונאלדו: רוני אמר שמסי טוב ממני? אני לא מסכים

הפנומן התראיין אצל פירס מורגן ב"ראיון האישי הכי גדול בחייו", ובטיזר הוא הצית את הוויכוח הנצחי: "לא אהיה צנוע". וגם: לגבי שהפך להיות מיליארדר

|
פירס מורגן וכריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)
פירס מורגן וכריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

פירס מורגן פרסם טיזר לראיון חדש ובלעדי עם כריסטיאנו רונאלדו, שיעלה מחר (שלישי, 16:00 שעון ישראל), ראיון שהשחקן עצמו הגדיר כ“הראיון האישי הגדול ביותר בחיי”. הכוכב הפורטוגלי, שבדרך כלל נמנע מראיונות אישיים, פתח הפעם את הלב בפני העיתונאי הבריטי.

כבר בקטע הקצר שפורסם, נגע מורגן באחת הסוגיות שמעוררות עניין תמידי בעולם הכדורגל – מי הטוב ביותר, מסי או רונאלדו? במהלך הראיון נראה מורגן שואל שאלות שאליהן רונאלדו מגיב בעיקר במבטים ובחיוכים. אחת מהן עסקה בדבריו של חברו לשעבר ממנצ’סטר יונייטד, וויין רוני, שטען בעבר שמסי שחקן טוב יותר.

תגובתו של רונאלדו הייתה חדה וברורה: “זה בכלל לא מפריע לי. אני לא מסכים עם הדעה, אני לא רוצה להיות צנוע”. בהמשך נשאל כוכב אל נאסר על הדיווחים כי הפך לאחרונה לספורטאי הראשון שמוגדר “מיליארדר”. רונאלדו השיב בצחוק: “זה לא נכון, הייתי מיליארדר כבר לפני הרבה שנים”.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

עוד קצת נושאים. בטיזר רואים שפירס מורגן, אצלו רונאלדו לא מתראיין לראשונה, שואל על מספר אירועים גדולים, אך עליהם לא הראו את התשובה ואותם נקבל רק בראיון המלא. בין הנושאים: איך הציע נישואים לג’ורג’ינה, מותו של דיוגו ז’וטה ועל כך שלא בא להלוויה, הפרישה שקרובה, החולצה שנתן לטראמפ, מנצ’סטר יונייטד והאם לדעתו ארסנל תזכה העונה בליגה.

