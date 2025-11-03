יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הסיפור החריג מאחורי שער הניצחון של נתניה

טבארש נפצע והתקשה לדרוך על הרגל, החילוף היה בדרך, ואז בנגיעה האחרונה הוא הכריע מול ק"ש: "זה היה מאלוהים, נס, שנייה אחת יכולה לשנות את המשחק"

|
הרי טבארש מתיישב בחגיגה אחרי השער (ראובן שוורץ)
הרי טבארש מתיישב בחגיגה אחרי השער (ראובן שוורץ)

מכבי נתניה השלימה ניצחון שלישי ברציפות אמש (ראשון) עם 1:2 דרמטי מול עירוני קריית שמונה. גיבור המשחק היה הריברטו טבארש, שהכריע עם שער בדקה ה-88, כשמאחוריו היה סיפור לא רגיל.

השחקן כבר ירד אל כר הדשא בהתקפה שלפני השער לאחר שנפגע ברגלו ונראה היה שהוא לא יכול להמשיך. בנתניה הכינו את החילוף שלא הספיק להגיע, ובלית ברירה, וכשהוא מתקשה לדרוך על הרגל, הרי נשאר לעמוד במקום שבו נפל. 

אלא שאז, בהתקפה הבאה, הכדור התגלגל בדיוק למקום שבו עמד. טבארש הכין את הרגל, שלח בעיטה בנגיעה האחרונה שלו שמצאה את הרשת, רץ לקהל והתיישב בחגיגה, לאחר שכבר לא הצליח לעמוד על הרגליים. מיד לאחר מכן הוחלף כמובן, אך את שלו הוא עשה.

“אני מרגיש מדהים, שנייה אחת יכולה לשנות את המשחק”, אמר טבארש לאתר המועדון והוסיף: “זה היה מאלוהים, אני יכול לומר שזה היה נס”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */