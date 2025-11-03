הסיפור החריג מאחורי שער הניצחון של נתניה

מכבי נתניה השלימה ניצחון שלישי ברציפות אמש (ראשון) עם 1:2 דרמטי מול עירוני קריית שמונה. גיבור המשחק היה הריברטו טבארש, שהכריע עם שער בדקה ה-88, כשמאחוריו היה סיפור לא רגיל.

השחקן כבר ירד אל כר הדשא בהתקפה שלפני השער לאחר שנפגע ברגלו ונראה היה שהוא לא יכול להמשיך. בנתניה הכינו את החילוף שלא הספיק להגיע, ובלית ברירה, וכשהוא מתקשה לדרוך על הרגל, הרי נשאר לעמוד במקום שבו נפל.

אלא שאז, בהתקפה הבאה, הכדור התגלגל בדיוק למקום שבו עמד. טבארש הכין את הרגל, שלח בעיטה בנגיעה האחרונה שלו שמצאה את הרשת, רץ לקהל והתיישב בחגיגה, לאחר שכבר לא הצליח לעמוד על הרגליים. מיד לאחר מכן הוחלף כמובן, אך את שלו הוא עשה.

“אני מרגיש מדהים, שנייה אחת יכולה לשנות את המשחק”, אמר טבארש לאתר המועדון והוסיף: “זה היה מאלוהים, אני יכול לומר שזה היה נס”.