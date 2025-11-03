יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:33
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1412-1210קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
914-910קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
614-610גנואה18
516-610ורונה19
416-710פיורנטינה20

צפו: השופט בעט בשחקן מילאן במשחק מול רומא

מרקו גווידה חולל סערה באיטליה, כשלאחר הפנדל המוחמץ של דיבאלה, בעט ברגלו של סלאמקרס. שופט העבר יצא נגדו: "עשה טעות חמורה, הוא חצה קו אדום"

|
מרקו גווידה (IMAGO)
מרקו גווידה (IMAGO)

אתמול (ראשון), קרב צמרת חל בסן סירו בין מילאן לרומא במסגרת הליגה האיטלקית, בו הקבוצה הביתית ניצחה 0:1 את היריבה בזכות שער, אך את אור הזרקורים תפס דווקא שופט המשחק אתמול, מרקו גווידה, שעורר סערה באיטליה.

סרטון ויראלי הראה שאחרי הפנדל שרומא קיבלה אמש בדקה ה-82, השופט בועט בשחקן מילאן, אלכסיס סלמאקרס, שלא הצליח להסתיר את האושר שלו מההדיפה של מייק מניאן לבעיטה של פאולו דיבאלה, כשגווידה בעט ברגלו הימנית, לאחר שככל הנראה חשב שהבלגי בא לחגוג מולו.

הסיפור בין השניים החל מספר רגעים קודם לכן, כששחקן הקו של הרוסונרי לא אהב את ההחלטה של השופט לשרוק לבעיטת עונשין והביע בפניו את מורת רוחו, כשאף בלם רומא, מריו הרמוסו, תפס את סלאמקרס והרחיק אותו מגווידה.

מריו הרמוסו מרחיק את אלכסיס סלמאקרס ממרקו גווידה (IMAGO)מריו הרמוסו מרחיק את אלכסיס סלמאקרס ממרקו גווידה (IMAGO)

צפו בסרטון:

סערה באיטליה: השופט בעט בסלאמקרס?

שופט הסרייה א’ בעבר, גרציאנו סזארי, הראה את הווידאו בטלוויזיה אחרי המשחק ואמר: “גווידה עשה טעות חמורה, זו התנהגות ממש לא מקובלת עבור שופט. הוא יכול היה לשלוף כרטיס צהוב לסלאמקרס, אבל הוא לא עשה זאת וחצה קו אדום”.

