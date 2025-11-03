הפועל תל אביב זועמת על ההחלטה של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל להפחית ממאזנה שתי נקודות, בנוסף להפסד טכני בדרבי נגד מכבי תל אביב, 3:0.

האדומים הודיעו שיערערו על ההחלטה ועומדים על כך שתתקבל “הכרעה ספורטיבית”. הם ביקרו בחריפות את בית הדין ודורשים שהמשחק יתקיים.

“התחרות הספורטיבית היא תכלית הספורט ורק הכרעה ספורטיבית היא לגיטימית”, נמסר מהפועל תל אביב. “כנהוג בכל העולם, ניצחונות, נקודות ותארים מרוויחים על הדשא בזיעה רבה ולא בבתי הדין. הגיע הזמן שגם בישראל.

“אנחנו נעשה את הכל כדי לקדש את רוח הספורט, את ערך התחרות ואת ההכרעה הספורטיבית. אנחנו לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון. נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית”, סיכמו.

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כזכור, בית הדין המשמעתי הרשיע את הפועל תל אביב לאחר שהשלכת עשרות רבות של אבוקות ורימוני עשן משלושה יציעים שונים בבלומפילד הובילה לביטול משחק הדרבי.

לפי דו”ח המשקיף והמשטרה, לפחות 40 רימוני עשן וזיקוקים נורו לחצי המגרש הסמוך ליציע הצפוני, נוצר ענן עשן חריג, והשחקנים הוחזרו לחדרי ההלבשה. מפקד מחוז תל אביב הודיע לשופטים כי המשחק לא יאושר בשל פגיעות באזרחים ושוטרים, שמונה נפגעים משאיפת עשן ומכוויות