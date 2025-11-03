"הפועל מודעת לגורמים העבריינים בקרב אוהדיה"

אחרי אירועי הדרבי הסוערים, הפועל ת"א נענשה בהפסד טכני של 3:0 למכבי ת"א והופחתו שתי נקודות ממאזנה, כך החליט בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, בראשות הדיינים עו"ד נעם ליובין ועו"ד גיורא לנדאו. בפסק הדין החריף נקבע כי האדומים נושאים באחריות מלאה לאירועי הדרבי, שבסופם המשחק לא התקיים, והנימוקים המשפטיים לפניכם.

בית הדין דחה את טענת המועדון כי מדובר ב"מכת מדינה" וכי האחריות מוטלת על המשטרה, שהחליטה שלא לקיים את המשחק עקב הפירוטכניקה והנפגעים. "אין בידנו לקבל עמדתה זו של הנאשמת", נכתב, "הטענה בדבר הקושי הטמון בענישת קבוצות אף בהיעדר אשמה, תוקפת למעשה את עקרון האחריות השילוחית בתחום הספורט". עוד הוסיפו הדיינים כי "הקבוצות נושאות באחריות (לאו דווקא באשמה) למעשים של אוהדיהן, גם אם נקטו בכל האמצעים האפשריים למנוע את העבירה".

בית הדין הבהיר כי "הנאשמת כשלה כישלון חרוץ במבחן התוצאה, ולכן הינה אחראית ואף אשמה באי קיומו של המשחק". בפסק הדין הוסיפו כי "הנאשמת אינה פועלת כנדרש כנגד אוהדיה המתפרעים, יהא מספרם אשר יהא, ומעניקה למעשה לפורעים חסינות, באשר אין ספק כי הנאשמת, כמועדון כדורגל, מכירה ומודעת לכל הגורמים העבריינים הפועלים בקרב אוהדיה ופועלם”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

הדיינים מתחו ביקורת חריפה על אוזלת היד של המועדון בהתמודדות עם תופעת האוהדים האלימים: "נדרשת פעולה אמיתית מצד הנהלת הקבוצה על מנת לשנות משוואה זו. כל ניסיון 'להקטין' ולהפחית בחומרת האירועים, כולל הדלקת אבוקות 'בלבד', טומן סכנה ממשית לחיי אדם".

עוד הובהר כי בית הדין רואה בחומרה יתרה את השימוש באמצעים פירוטכניים: "מדובר באירוע מאורגן היטב של אוהדי הנאשמת, אשר בשיאו הושלכו ממספר יציעים שונים אמצעים פירוטכניים רבים שגרמו לאי קיומו של המשחק ולפגיעה פיזית בשוטרים, אוהדים ואף בילדים". הדיינים ציטטו מחקר אירופי בנושא והזכירו כי "בעירת החומרים מגיעה לטמפרטורות של עד 2,500 מעלות צלזיוס... דבר שיכול להביא לכדי פיצוץ של האמצעי ולפגיעות בגוף וברכוש".

בית הדין הדגיש כי "אין מנוס מהחמרה משמעותית עוד יותר בענישה על מנת לשרש תופעה זו" והוסיף: "הנאשמת עומדת לדין בפעם ה-25 בשנה הקלנדרית הנוכחית, יש להבין כי מצויים אנו בקו פרשת המים שבו ארגוני האוהדים השתלטו על המועדון".

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)

בנוגע לטענה כי ההחלטה שלא לקיים את המשחק הייתה בלעדית של המשטרה, כתב בית הדין: "אין התקנון דורש חובת מעורבות של הגורמים האמורים טרם החלטת משטרת ישראל שלא לקיים משחק. על כן, לגבי דידנו, לאו טענה היא".

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

לסיום, דחו הדיינים את טענת הפועל תל אביב ל"רוח ספורטיבית" וציינו: "טרם העלאת טענה זו מן הראוי שהנאשמת תערוך בדק בית על הקורה בין כותלי המועדון ואוהדיו, אשר התנהגותם היא ההפך הגמור מ'רוח הספורט'".