דיווח: סוכן בכיר איים באקדח על כוכב פרמייר ליג

סערה בכדורגל האנגלי: לפי דיווח ב’סאן’ הבריטי, כוכב פרמייר ליג צעיר, ששוויו מוערך בכ־60 מיליון ליש"ט, הותקף ואוים באקדח ברחוב הומה בלונדון, והחשוד המרכזי הוא סוכן כדורגל מוכר המייצג בין היתר גם שחקן בנבחרת אנגליה.

האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות, ב־6 בספטמבר, כשאותו שחקן צעד עם חבר ברחוב מרכזי בבירה הבריטית. לפי הדיווח, הסוכן, בן 31, שלף אקדח ואיים עליו במטרה "לעורר פחד ואלימות". המשטרה הוזעקה למקום בשעה 23:14, אך השחקן וחברו הצליחו להימלט מהמקום ללא פגע.

יומיים לאחר מכן, שוטרים פשטו על ביתו של הסוכן שבמחוז הרטפורדשייר, המוערך בכשני מיליון ליש"ט, ועצרו אותו בחשד לאיומים חמורים והחזקת נשק שלא כדין. בנוסף, הוא נחקר גם בחשד לניסיון סחיטה ואיומים כלפי חברו של השחקן.

החשוד שוחרר בערבות ב־9 בספטמבר, בתנאי שלא ייצור קשר עם הכדורגלן בשום דרך. המשטרה גם אסרה עליו להתקרב למתחם האימונים של המועדון שבו משחק אותו כוכב, ואף הגבילה את אפשרותו לצאת מבריטניה עד שופט בית משפט השלום אישר שינוי בתנאי הערבות בחודש שעבר.

גורם המעורה בפרטים צוטט ב’סאן’: "זה היה אירוע מבהיל, שגרם להלם עמוק בענף הכדורגל. השחקן היה מבוהל מאוד, כשמאיימים עליך באקדח, זה דבר טראומטי. למזלו, הוא פעל נכון ודיווח מיד למשטרה. כעת המועדון והחברים תומכים בו, ומקווים שהמקרה לא ישפיע על יכולתו המקצועית".

המשטרה הבריטית אישרה כי היא חוקרת את המקרה, אך בשל סיבות משפטיות, זהותו של השחקן טרם פורסמה. לדברי הדיווח, החקירה נמשכת וצפויות עוד התפתחויות בשבועות הקרובים.