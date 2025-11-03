השיא שלאמין ימאל רוצה ויכול לקחת מאמבפה

ברצלונה קטפה שלוש נקודות נוספות בליגה אחרי ניצחון 1:3 על אלצ’ה במונז’ואיק, בזכות שערים של לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד.

מספר 10 של האלופה העלה את מאזנו לשלושה שערים בליגה העונה, אחרי שכבש מול מיורקה וראיו וייקאנו, וארבעה בכל המסגרות, כולל השער שכבש בליגת האלופות מול אולימפיאקוס.

מאז הבכורה בקבוצה הבוגרת ב־29 באפריל 2023, ימאל כבר רשם 80 הופעות בליגה הספרדית. בסך הכל הוא כבש 17 שערים ובישל 27 נוספים, נתונים מרשימים במיוחד עבור שחקן שרק לאחרונה חגג את יום הולדתו ה־18.

למעשה, ימאל מתקרב כעת לשיא מרשים שנמצא בידיו של קיליאן אמבפה מתקופת תחילת הקריירה שלו. חלוץ ריאל מדריד כיום הוא השחקן שהבקיע את מספר השערים הרב ביותר באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה לפני גיל 19, 23 שערים, אותם כבש כששיחק במונאקו ובפאריס סן ז’רמן.

חזרה לנצח: 1:3 לבארסה על אלצ'ה במשחק ענק

לכן, מספר 10 של ברצלונה עוד יכול להיכנס להיסטוריה: נותרו לו 27 מחזורי ליגה העונה כדי להבקיע שבעה שערים נוספים, לעבור את מאזנו של אמבפה ולשבור את השיא. יש לזכור כי ימאל יחגוג את יום הולדתו ה-19 ב־13 ביולי, כך שהזדמנותו להשלים את ההישג תסתיים עם סיום העונה. האם הוא יעשה זאת?