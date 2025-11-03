יום שלישי, 04.11.2025 שעה 02:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%600-6465פילדלפיה 76'
80%573-5955שיקגו בולס
67%681-6976דטרויט פיסטונס
67%710-7426מילווקי באקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
60%558-5705ניו יורק ניקס
50%700-7476מיאמי היט
43%814-8187אורלנדו מג'יק
43%847-8517שארלוט הורנטס
33%715-6766אטלנטה הוקס
33%664-6726בוסטון סלטיקס
33%743-7246טורונטו ראפטורס
20%599-5675אינדיאנה פייסרס
17%770-6866וושינגטון וויזארדס
0%766-6706ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%706-7186לוס אנג'לס לייקרס
60%571-6395יוסטון רוקטס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
50%700-6936מינסוטה טימברוולבס
50%732-7066ממפיס גריזליס
40%609-6085יוטה ג'אז
33%699-6496דאלאס מאבריקס
33%717-6906סקרמנטו קינגס
33%748-7106פיניקס סאנס
0%629-5225ניו אורלינס פליקנס

"אי שיתופו של שרף? כרוקי זה חלק מהחבילה"

נדב מור סוכנו של הישראלי מברוקלין ב"שיחת היום" על ספסול הרכז: "זו רוטציה, לא סוף העולם". וגם: מאייר במכללות ויציאת כדורסלנים מהארץ לארה"ב

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

בן שרף לא שותף במשחקה של ברוקלין מה-NBA לראשונה העונה, כשזו הפסידה 129:105 לפילדלפיה. סוכנו של הכישרון הישראלי, נדב מור, עלה לדבר על מצבו של השחקן אותו הוא מייצג בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה קורה עם בן שרף?
”הוא התחיל מצוין וממשיך מצוין, לא שיחק? זה עניין של רוטציה וחלוקת דקות. הקבוצה טרם ניצחה אז המאמן בודק מה עובד. כרוקי זה חלק מהחבילה”.

אתה אומר שצריך לדעת להתמודד עם כל הסיטואציות?
”חד משמעית, יש רוקיז שבג’י ליג או שלא שיחקו דקה. כל קבוצה עושה מה שהיא צריכה בשביל לנצח. בברוקלין יש חמישה רוקיז וכל אחד רוצה למצוא את מקומו. בן התחיל בחמישייה והיום לא שותף, זה לא סוף העולם ולא חסרים משחקים כי יש עומס. זה גם לא סוף העולם בקטע של מנוחה”.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

אתה חושב שזה משהו נקודתי ולא מגמתי?
”יש מאמן והוא מחליט, בדעה האישית שלי ואני לא אובייקטיבי, אני חושב שהקבוצה נראית אחרת כשבן על המגרש. הוא מוביל את הקבוצה באסיסטים. הקבוצה רוצה לנצח והיא תעשה מה שהיא צריכה. בן לא שותף והם עדיין הפסידו”.

יש לך לקוח נוסף את עומר מאייר, שפותח מחר את קריירת המכללות.
”התרגשות גדולה, היה לו קיץ עמוס והוא מוכן. אין ציפיות לדקות או מעמד, הוא רוצה לבוא ולשחק את המשחק שלו, להפוך את הקבוצה לטובה יותר. זו עונה סופר ארוכה ואנחנו רק מתחילים”.

באיזה כושר הוא נמצא?
”בכושר טוב, הם עובדים מאוד קשה. אין ציפיות, מעל לכל שיישאר בריא. אני אומר לו לפני כל משחק שייהנה כי זה הכי חשוב”.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

אתה רואה את ההתפתחות של הכדורסלן הישראלי הצעיר שהולך לאמריקה, שם הכסף הגדול, זה ילך ויגבר?
"אני חושב שהכדורסל הולך ונהיה בינלאומי, גם ב-NBA המון מהכוכבים לא אמריקאים. יש גם את עניין הכסף בקולג’ים, אז הכדורסלן הישראלי בגדול גם יוצא מהגבולות לאירופה”.

זה יפגע בליגה בסופו של דבר?
”יש מספיק כישרון אצלנו במדינה כדי למלא את החוסרים”.

עומר מאייר (פיב"א)עומר מאייר (פיב"א)
