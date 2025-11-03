יום שני, 03.11.2025 שעה 11:11
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1510-167מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
118-107הפועל כרמיאל6
1110-107עירוני נשר7
105-76צעירי אום אל פאחם8
98-77בני מוסמוס9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
713-77צעירי טמרה11
69-76הפועל טירת הכרמל12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
212-67הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
137-127מכבי עירוני אשדוד4
128-136מ.כ. ירושלים5
114-67הפועל אזור6
106-97מ.כ. כפ"ס7
108-86מ.ס. דימונה8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

מאמן שמשון תל אביב הודיע על פרידה בווטסאפ

חי אבייב הכריז שהוא יוצא לדרך חדשה ולא יאמן את הקבוצה יותר, התפטרותו מגיעה לאחר הפסד לרמה"ש: "בחלום הכי גרוע שלי, ירדתי 15 ק"ג ב-3 חודשים"

|
חי אבייב (יונתן גינזבורג)
חי אבייב (יונתן גינזבורג)

כמעט 400 מילים כתב חי אבייב לשחקניו בהודעת פרידה בווטסאפ הקבוצתי של שמשון פזטל תל אביב, מליגה א' דרום. המאמן הודיע לשחקניו ולאנשי המקצוע במועדון כי הוא עוזב. הפרידה מתרחשת ימים ספורים לאחר ההפסד 2:0 להפועל ניר רמת השרון, במסגרת המחזור האחרון בליגה א' דרום, קבוצה שאימן אותה בעבר.

בספטמבר 2022 הפך לראשונה למאמן בוגרים בהפועל ניר רמת השרון, אז שיחקה הקבוצה בליגה הלאומית, אז אף אחד לא צפה לה קריסה של ממש. עד אותה עת שימש כעוזר מאמן. בעונת 2023/24 הוביל את אותה שמשון פזטל תל אביב לפלייאוף העליון בליגה א' דרום, הישג שלא נראה כמותו שנים ארוכות. בעונה החולפת אימן, לפרקים, במכבי קריית מלאכי ובמ.ס. דימונה.

הפרידה של חי אבייב משמשון פזטל תל אביב מעמידה המועדון בדילמה. כשנשאלת השאלה מי יוביל את הקבוצה מעתה והלאה. לא ברור האם זה יהיה עוזרו של חי, ראובן טרקו, או שמא יחליטו קברניטי המועדון ללכת על פיגורה אחרת מפנקס השמות הבלתי נגמר של המאמנים היושבים בימים אלו בבית. בשישי, תצא שמשון למתחם האימונים בחדרה, שם תפגוש את מ.כ. צעירי טירה (13:00).

שחקני שמשון תל אביב מאוכזבים (יונתן גינזבורג)שחקני שמשון תל אביב מאוכזבים (יונתן גינזבורג)

ההודעה שהעביר חי אבייב לשחקניו בשמשון פזטל תל אביב: "ערב טוב שחקנים יקרים שלי. לא יודע איך לרשום לכם את זה, כי אני ממש גרוע בפרידות, אבל אני רוצה להודיע לכם ושאתם תשמעו את האמת שלי. מהיום אני כבר לא אאמן אתכם. שמועות וחצאי דברים של מה קורה ומה זה רצה ומה השני רצה. אתם מכירים אותי, יודעים בדיוק מי אני בתקופה קצרה מאוד".

"לפעמים אתה חולם חלומות ואני ביום שחזרתי לכאן ויתרתי על הרבה דברים. הרגשתי שבטוח אצליח לגרום, באמת לכולם, לעלות למסלול ההצלחה. אנחנו במחזור שביעי בחלום הכי גרוע שלי. לא האמנתי שאהיה צריך לחשוב בכלל על פרידה ולסכם תקופה, אבל בכדורגל, כמו בכדורגל, יש ימים יפים יותר ולפעמים ימים יפים פחות".

"אני לא חושב שמשחק כזה או אחר צריך להשפיע על הערך העצמי שלנו. ניסיתי להכניס למועדון, ולכם, ערכים של ביחד ושל אווירה טובה. תביא תוצאות ולא תוצאות יקבעו את האווירה וניסיתי בכל הכוח לחזק את השחקנים כבודדים, אבל אני חושב שברגעים האלה אני מעדיף לקום וללכת (את הסיבות אשמור לעצמי)".

שמשון תל אביב (יונתן גינזבורג)שמשון תל אביב (יונתן גינזבורג)

"אני רוצה להגיד לכם תודה על הזכות שהייתה לי לאמן אתכם. תודה לכל השחקנים הצעירים שאני בטוח שיש להם עתיד גדול מאוד בהמשך הדרך. תודה למבוגרים שהיו שם תמיד להחזיק את הילדים והיו שומרים על האיזון אני מעריך את זה מאוד. בכדורגל יש תקופות. אני מאמין שלרוב הדרך תנצח, תביא תוצאות".

"יש בסיס, שאני כמאמן, לא הצלחתי להכניס בשלב כזה והיו לנו המון שיחות ואני מקווה שלפחות את זה אתם תיקחו להמשך העונה. יש ימים שהכל בכדורגל לא הולך. שופטים, מגרש, החמצות, כל מה שיכול להשתבש, משתבש וזה חלק מהמקצוע. יש כאן אולי גם כמה שחקנים שלא קיבלו את הקרדיט ועבדו באמת קשה באימונים והגיע להם לקבל".

"אני מאמין שתמשיכו לעבוד קשה והרגע שלכם יגיע. אני מאמין שאני עוד אפגוש אתכם במגרשים. יש לא מעט שחקנים שנכנסו לי ללב, ברמה האישית, ואני בטוח שייצא לי עוד לעבוד אתכם בעתיד. מבטיח שאפגוש אתכם שאני טוב יותר חד יותר ורזה יותר, למרות שבגללכם ירדתי 15 קילו בשלושה חודשים".

שחקני שמשון תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)שחקני שמשון תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)

"לרועי לוי, האיש היקר, שדאג לנו. לדודי אלגבה, שהיה לצידי ותמך בכל רגע. תודה לשלי היקרה. תודה לצוות המקצועי, חיים, מיידן, גבי וראובן. לרועי ואורן שבאמת זכיתי להכיר אנשים נהדרים. שי ודדי, שהיו תמיד שם כדי לשאול שהכל בסדר. תודה לכם על הכל. שמשון זה באמת בית חם. יצא לי להיות יותר במגרש, מאשר בבית".

"אני מאוד אוהב אתכם והאמת כבר מתגעגע לראות אתכם משחקים טניס ורבים על נקודות. תהיו מאוד חסרים לי. קחו את העונה הזאת עליכם. עדיין לא פספסתם את הרכבת. מאמין שאנחנו ניפגש בעתיד".

